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Halk TV Ekonomi Altın için kritik saat belli oldu: Piyasaların gözü bu veriye kilitlendi

Altın için kritik saat belli oldu: Piyasaların gözü bu veriye kilitlendi

Altın fiyatları, ABD enflasyon verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları öncesinde dalgalı seyrediyor. Piyasalarda ons altın 4.635-4.670 dolar bandında kalırken, gram altın ise iç piyasada 7.170 ile 7.225 lira seviyelerinde işlem görüyor.

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Altın için kritik saat belli oldu: Piyasaların gözü bu veriye kilitlendi
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Altın fiyatları, üç ayı aşkın süredir gördüğü en yüksek seviyenin ardından bugün temkinli ve dalgalı bir seyir izliyor. Piyasalarda tüm dikkatler, Fed'in faiz patikasına dair net sinyaller vermesi beklenen ve bugün 15.30'da açıklanacak olan ABD Temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisine çevrildi. Bunun yanı sıra yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh'un Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yapacağı kritik konuşmaya odaklanmış durumda.

Jeopolitik tarafta ise hareketlilik sürüyor. İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için komşusu Umman ile görüşmelere yeniden başladığını duyurması petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonominin İran savaşı kaynaklı enerji şokunu korkulandan daha iyi atlattığını ancak bazı ülkelerdeki kötüleşen mali koşullardan endişe duyduğunu belirtti. Öte yandan Financial Times'ın haberine göre, ABD'nin tüm göçmen vize başvurularını durdurması ve mevcut mülakatları iptal etmesi gündeme damga vurdu.

Bu gelişmelerin gölgesinde günü dar bir bantta geçiren ons altın 4 bin 635 ile 4 bin 670 dolar arasında dalgalanırken, iç piyasada gram altın 7 bin 170 ile 7 bin 225 TL seviyeleri arasında mekik dokuyor.

26 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 7.173,96₺ 7.174,25₺ %-0.40 09:15
Ons Altın $ 4.637,35$ 4.637,76$ %-0.46 09:15
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 147.200,00$ 147.300,00$ %0.00 17:03

26 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.120,34₺
Satış 7.126,66₺

26 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.638,66$
Satış 4.639,14$

26 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 147.200,00$
Satış 147.300,00$

26 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 106,82₺
Satış 106,86₺
Beyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştıBeyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştı

26 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,12₺ 48,12₺ %0.06 09:15
Euro (EUR) 56,15₺ 56,16₺ %0.03 09:15
Sterlin (GBP) 65,62₺ 65,63₺ %-0.11 09:15
Döviz piyasasında yangın büyüyor, rekorların ardı arkası kesilmiyorDöviz piyasasında yangın büyüyor, rekorların ardı arkası kesilmiyor

26 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.26
Motorin 82.73
LPG 33.79

26 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.473
Değişim %0,00

26 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.002$
Değişim %1,12
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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