Altın için kritik saat belli oldu: Piyasaların gözü bu veriye kilitlendi

Altın fiyatları, üç ayı aşkın süredir gördüğü en yüksek seviyenin ardından bugün temkinli ve dalgalı bir seyir izliyor. Piyasalarda tüm dikkatler, Fed'in faiz patikasına dair net sinyaller vermesi beklenen ve bugün 15.30'da açıklanacak olan ABD Temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisine çevrildi. Bunun yanı sıra yatırımcılar, Fed Başkanı Kevin Warsh'un Cuma günü Jackson Hole sempozyumunda yapacağı kritik konuşmaya odaklanmış durumda.

Jeopolitik tarafta ise hareketlilik sürüyor. İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için komşusu Umman ile görüşmelere yeniden başladığını duyurması petrol fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva küresel ekonominin İran savaşı kaynaklı enerji şokunu korkulandan daha iyi atlattığını ancak bazı ülkelerdeki kötüleşen mali koşullardan endişe duyduğunu belirtti. Öte yandan Financial Times'ın haberine göre, ABD'nin tüm göçmen vize başvurularını durdurması ve mevcut mülakatları iptal etmesi gündeme damga vurdu.

Bu gelişmelerin gölgesinde günü dar bir bantta geçiren ons altın 4 bin 635 ile 4 bin 670 dolar arasında dalgalanırken, iç piyasada gram altın 7 bin 170 ile 7 bin 225 TL seviyeleri arasında mekik dokuyor.

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