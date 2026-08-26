Beyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştı

Emtia piyasasında ABD enflasyon verisi (PCE) beklentisi, Cuma günü Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'da yapacağı konuşma ve ABD'nin vize başvurularını durdurması gibi gelişmelerle altın dalgalı ve temkinli bir seyir izlenirken, gümüş fiyatları haftaya daha sakin ve yatay bir bantta başladı.

Değerli metaller cephesinde altın, küresel makroekonomik beklentiler ve jeopolitik başlıklarla dalgalı grafiğini korurken, gümüş tarafında daha durağan bir seyir kaydedildi.

Bu yatay görünümle birlikte küresel piyasalarda ons gümüş 68 ile 70 dolar aralığında dar bir bantta hareket ederken, iç piyasada gram gümüş 105 ile 107 TL seviyeleri arasında mekik dokuyarak sakin seyrini sürdürüyor.

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