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Halk TV Ekonomi Beyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştı

Beyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştı

Altın kritik ABD verileri ve Fed gelişmelerinin etkisiyle dalgalanırken gümüş sakin bir seyir izliyor. Ons gümüş küresel piyasalarda 68-70 dolar bandına sıkışırken iç piyasada gram gümüş 105-107 TL arasında mekik dokuyor.

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Beyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştı
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Emtia piyasasında ABD enflasyon verisi (PCE) beklentisi, Cuma günü Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'da yapacağı konuşma ve ABD'nin vize başvurularını durdurması gibi gelişmelerle altın dalgalı ve temkinli bir seyir izlenirken, gümüş fiyatları haftaya daha sakin ve yatay bir bantta başladı.

Değerli metaller cephesinde altın, küresel makroekonomik beklentiler ve jeopolitik başlıklarla dalgalı grafiğini korurken, gümüş tarafında daha durağan bir seyir kaydedildi.

Bu yatay görünümle birlikte küresel piyasalarda ons gümüş 68 ile 70 dolar aralığında dar bir bantta hareket ederken, iç piyasada gram gümüş 105 ile 107 TL seviyeleri arasında mekik dokuyarak sakin seyrini sürdürüyor.

26 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 106,75₺ 106,77₺ %0.48 09:15
Ons Gümüş $ 69,00$ 69,02$ %0.39 09:15

26 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 106,75₺
Satış 106,77₺

26 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 69,00$
Satış 69,02$

26 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.120,34₺
Satış 7.126,66₺

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26 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,12₺ 48,12₺ %0.06 09:15
Euro (EUR) 56,15₺ 56,16₺ %0.03 09:15
Sterlin (GBP) 65,62₺ 65,63₺ %-0.11 09:15
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26 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.26
Motorin 82.73
LPG 33.79
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26 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.473
Değişim %0,00

26 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.002$
Değişim %1,12
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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