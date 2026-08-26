Beyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştı
Altın kritik ABD verileri ve Fed gelişmelerinin etkisiyle dalgalanırken gümüş sakin bir seyir izliyor. Ons gümüş küresel piyasalarda 68-70 dolar bandına sıkışırken iç piyasada gram gümüş 105-107 TL arasında mekik dokuyor.
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Emtia piyasasında ABD enflasyon verisi (PCE) beklentisi, Cuma günü Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole'da yapacağı konuşma ve ABD'nin vize başvurularını durdurması gibi gelişmelerle altın dalgalı ve temkinli bir seyir izlenirken, gümüş fiyatları haftaya daha sakin ve yatay bir bantta başladı.
Değerli metaller cephesinde altın, küresel makroekonomik beklentiler ve jeopolitik başlıklarla dalgalı grafiğini korurken, gümüş tarafında daha durağan bir seyir kaydedildi.
Bu yatay görünümle birlikte küresel piyasalarda ons gümüş 68 ile 70 dolar aralığında dar bir bantta hareket ederken, iç piyasada gram gümüş 105 ile 107 TL seviyeleri arasında mekik dokuyarak sakin seyrini sürdürüyor.
26 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|106,75₺
|106,77₺
|%0.48
|09:15
|Ons Gümüş $
|69,00$
|69,02$
|%0.39
|09:15
26 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
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26 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
26 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,12₺
|48,12₺
|%0.06
|09:15
|Euro (EUR)
|56,15₺
|56,16₺
|%0.03
|09:15
|Sterlin (GBP)
|65,62₺
|65,63₺
|%-0.11
|09:15
26 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.26
|Motorin
|82.73
|LPG
|33.79
26 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
26 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi