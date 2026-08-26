Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Döviz piyasasında yangın büyüyor, rekorların ardı arkası kesilmiyor

Döviz piyasasında yangın büyüyor, rekorların ardı arkası kesilmiyor

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verisine ve Fed Başkanı Warsh’un kritik açıklamalarına çevrilirken döviz kurlarındaki tırmanış sürüyor. Dolar endeksindeki yükselişin de etkisiyle dolar kuru 48,12 TL seviyesine ulaştı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Döviz piyasasında yangın büyüyor, rekorların ardı arkası kesilmiyor
Son Güncelleme:

Piyasalarda tüm dikkatler bugün açıklanacak kritik ABD Temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisine ve Cuma günü Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevrilmişken, döviz piyasalarında da hareketlilik tırmanıyor. Dün 99 puan seviyesinin üzerine çıktıktan sonra geri çekilen dolar endeksi, kritik veri öncesinde yeniden güç toplayarak 98,974 puan seviyelerinden 99 puana doğru yukarı yönlü bir tırmanış sergiliyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisi ile MB'nin müdehalelerine rağmen Türkiye'de döviz kurlarındaki tırmanış ve rekor serisi sürüyor. Dolar kuru 48,12 TL seviyesine tırmanarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı ve yeni bir tarihi rekor kırdı. Güçlenen dolara paralel olarak diğer majör para birimlerinde de sınırlı yükselişler kaydedildi, Euro 56,16 TL seviyesine tırmanırken, Sterlin ise 65,66 TL seviyesinden işlem görüyor.

26 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,12₺ 48,12₺ %0.06 09:15
Euro (EUR) 56,15₺ 56,16₺ %0.03 09:15
Sterlin (GBP) 65,62₺ 65,63₺ %-0.11 09:15
Kanada Doları 34,64₺ 34,81₺ %-0.19 09:14
İsviçre Frangı 59,91₺ 59,92₺ %-0.11 09:15
Japon Yeni 0,30₺ 0,30₺ %0.10 09:10
Avustralya Doları 34,49₺ 34,66₺ %0.27 09:15
Danimarka Kronu 7,49₺ 7,53₺ %-0.11 09:14
Norveç Kronu 5,15₺ 5,17₺ %-0.28 09:14
İsveç Kronu 5,07₺ 5,10₺ %-0.15 09:14
Çin Yuanı 7,16₺ 7,16₺ %0.02 09:15
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.12 09:15
BAE Dirhemi 13,10₺ 13,10₺ %0.08 09:15
Suudi Arabistan Riyali 12,79₺ 12,85₺ %0.08 04:00

26 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,12₺
Satış 48,12₺

26 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,15₺
Satış 56,16₺

26 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,62₺
Satış 65,63₺

26 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.120,34₺
Satış 7.126,66₺
Altın için kritik saat belli oldu: Piyasaların gözü bu veriye kilitlendiAltın için kritik saat belli oldu: Piyasaların gözü bu veriye kilitlendi

26 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 106,75₺
Satış 106,77₺
Beyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştıBeyaz metalde fırtına öncesi sessizlik: Gümüş sıkıştı

26 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.26
Motorin 82.73
LPG 33.79
Petrol fiyatları geriledi, sürücüyü sevindirecek haber geldi!Petrol fiyatları geriledi, sürücüyü sevindirecek haber geldi!

26 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.473
Değişim %0,00

26 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.002$
Değişim %1,12
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Döviz Döviz Kuru Dolar Euro Sterlin Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro