Döviz piyasasında yangın büyüyor, rekorların ardı arkası kesilmiyor

Piyasalarda tüm dikkatler bugün açıklanacak kritik ABD Temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verisine ve Cuma günü Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevrilmişken, döviz piyasalarında da hareketlilik tırmanıyor. Dün 99 puan seviyesinin üzerine çıktıktan sonra geri çekilen dolar endeksi, kritik veri öncesinde yeniden güç toplayarak 98,974 puan seviyelerinden 99 puana doğru yukarı yönlü bir tırmanış sergiliyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisi ile MB'nin müdehalelerine rağmen Türkiye'de döviz kurlarındaki tırmanış ve rekor serisi sürüyor. Dolar kuru 48,12 TL seviyesine tırmanarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı ve yeni bir tarihi rekor kırdı. Güçlenen dolara paralel olarak diğer majör para birimlerinde de sınırlı yükselişler kaydedildi, Euro 56,16 TL seviyesine tırmanırken, Sterlin ise 65,66 TL seviyesinden işlem görüyor.

26 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

26 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

26 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

26 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

26 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

26 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

26 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.26 Motorin 82.73 LPG 33.79

26 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

26 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI