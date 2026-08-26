Son dakika | Akaryakıta indirim geliyor

Uluslararası enerji piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlilik ve Orta Doğu'daki diplomatik gelişmeler, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarına yansımaya başladı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin grubunda bir fiyat indirimi bekleniyor.

GECE YARISI POMPAYA YANSIYACAK

Küresel ham petrol fiyatlarındaki gevşemenin iç piyasaya uyarlanmasıyla birlikte, motorinin litre fiyatına 4 Türk Lirası tutarında indirim yapılması öngörülüyor. Beklenen bu indirim kararının, 26 Ağustos’u 27 Ağustos’a bağlayan gece yarısı saat 00.01 itibarıyla pompa fiyatlarında geçerli olması planlanıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE TABELA DEĞİŞİYOR

İndirim kararı öncesindeki mevcut fiyat tablolarına bakıldığında, motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 82,73 Türk Lirası, Anadolu Yakası'nda ise 82,58 Türk Lirası seviyelerinde bulunuyor. Başkent Ankara'da 83,83 Türk Lirası ve İzmir'de 84,12 Türk Lirası olan motorin fiyatlarının, 4 Türk Lirası'lık indirimin pompaya yansımasıyla birlikte büyükşehirlerde yeniden 80 Türk Lirası sınırına gerilemesi hesaplanıyor. Akaryakıt fiyatları temel olarak uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi kalemlerindeki değişimler ekseninde şekillenmeye devam ediyor.