Tatil sonrası ilk seans: BIST 100 güne kayıpla başladı

Haftaya küresel piyasalardaki tedirginlikle sert bir düşüşle başlayan Borsa İstanbul, salı günü açılışta kritik 14 bin puan sınırının altına gerileyerek yatırımcısını korkutmuştu. 14 Temmuz Salı gününü, gün ortasındaki toparlanma çabasıyla 14 bin puanın hemen üzerinde tamamlamayı başaran BIST 100 endeksi, günü 12,05 puanlık sınırlı bir kayıpla 14.079,97 puandan kapatmıştı. Bu düşüşle birlikte borsanın haftalık değer kaybı yüzde -0,18 oranına kadar ulaşmıştı.

Çarşamba günü 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle verilen bir günlük aranın ardından, perşembe günü işlemler yeniden başladı. Ancak Borsa İstanbul yeni güne de satıcılı bir başlangıç yapmaktan kaçamadı.

Küresel piyasalardaki karmaşık seyir ve Orta Doğu’da tırmanan sıcak çatışma riskinin gölgesinde güne başlayan endeks, yüzde 0,36 değer kaybıyla 50,81 puan geriledi ve yeni güne 14.029,16 puandan başladı.

16 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim GOLDA 16,28 %10,00 SUNTK 37,94 %9,97 TRILC 1,66 %9,93 BALSU 17,50 %8,36 MMCAS 64,50 %6,52

16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim DSTKF 2.802,50 %-9,96 ISVEA 25,02 %-9,94 IHAAS 62,75 %-5,00 SANEL 80,50 %-4,22 QNBFK 50,95 %-4,14

16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) ISVEA 25,02 130.273.960,86 GOLDA 16,28 97.851.900,52 ASELS 349,00 97.433.820,00 BETAE 103,50 94.850.091,00 THYAO 326,00 81.390.464,00

16 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

16 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

16 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

16 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.51 Motorin 69.96 LPG 31.19

16 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI