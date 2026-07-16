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Halk TV Ekonomi Tatil sonrası ilk seans: BIST 100 güne kayıpla başladı

Tatil sonrası ilk seans: BIST 100 güne kayıpla başladı

15 Temmuz resmi tatilinin ardından işlemlere yeniden başlayan Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki karmaşık seyir ve Orta Doğu'daki gerilimlerin gölgesinde güne düşüşle girdi. BIST 100 endeksi güne yüzde 0,36 kayıpla başladı.

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Tatil sonrası ilk seans: BIST 100 güne kayıpla başladı

Haftaya küresel piyasalardaki tedirginlikle sert bir düşüşle başlayan Borsa İstanbul, salı günü açılışta kritik 14 bin puan sınırının altına gerileyerek yatırımcısını korkutmuştu. 14 Temmuz Salı gününü, gün ortasındaki toparlanma çabasıyla 14 bin puanın hemen üzerinde tamamlamayı başaran BIST 100 endeksi, günü 12,05 puanlık sınırlı bir kayıpla 14.079,97 puandan kapatmıştı. Bu düşüşle birlikte borsanın haftalık değer kaybı yüzde -0,18 oranına kadar ulaşmıştı.

Çarşamba günü 15 Temmuz resmi tatili nedeniyle verilen bir günlük aranın ardından, perşembe günü işlemler yeniden başladı. Ancak Borsa İstanbul yeni güne de satıcılı bir başlangıç yapmaktan kaçamadı.

Küresel piyasalardaki karmaşık seyir ve Orta Doğu’da tırmanan sıcak çatışma riskinin gölgesinde güne başlayan endeks, yüzde 0,36 değer kaybıyla 50,81 puan geriledi ve yeni güne 14.029,16 puandan başladı.

16 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.208
Günlük değişim %0.91
Gün içi düşük 14.029
Gün içi yüksek 14.225
Önceki kapanış 14.080
Saat 11:38

16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
GOLDA 16,28 %10,00
SUNTK 37,94 %9,97
TRILC 1,66 %9,93
BALSU 17,50 %8,36
MMCAS 64,50 %6,52

16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
DSTKF 2.802,50 %-9,96
ISVEA 25,02 %-9,94
IHAAS 62,75 %-5,00
SANEL 80,50 %-4,22
QNBFK 50,95 %-4,14

16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ISVEA 25,02 130.273.960,86
GOLDA 16,28 97.851.900,52
ASELS 349,00 97.433.820,00
BETAE 103,50 94.850.091,00
THYAO 326,00 81.390.464,00

16 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.144,37₺
Satış 6.151,71₺
Altın fiyatlarında sert rüzgar: Sıcak çatışma kartları yeniden dağıttıAltın fiyatlarında sert rüzgar: Sıcak çatışma kartları yeniden dağıttı

16 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,09₺
Satış 86,10₺
Gümüş tepe taklak: 7 aydır böyle düşüş görülmedi!Gümüş tepe taklak: 7 aydır böyle düşüş görülmedi!

16 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,05₺ 47,06₺ %0.04 11:38
Euro (EUR) 54,06₺ 54,07₺ %0.25 11:38
Sterlin (GBP) 63,77₺ 63,78₺ %0.11 11:38
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16 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.51
Motorin 69.96
LPG 31.19
Pompalara tarihi fatura kesildi: Büyük zamma saatler kaldıPompalara tarihi fatura kesildi: Büyük zamma saatler kaldı

16 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.334$
Değişim %-1,01
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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