Gümüş tepe taklak: 7 aydır böyle düşüş görülmedi!

Orta Doğu’da ABD ve İran arasında bugün karşılıklı yeni saldırıların tekrar başlamasıyla jeopolitik tansiyonun tırmanması, altınla birlikte gümüş piyasasını da doğrudan vurdu. Hafta başında ABD enflasyon verisinin getirdiği olumlu rüzgarla toparlanmaya çalışan piyasalar, artan savaş ve enerji krizi endişeleriyle yönünü tamamen aşağı çevirdi.

Bu sert satış baskısıyla birlikte gümüş fiyatları, 2025 yılının Aralık ayının başından beri görülen en düşük seviyelerine kadar geriledi.

Sıcak çatışma haberlerinin küresel piyasalarda yarattığı riskten kaçış dalgasıyla birlikte ons gümüş 57 dolara kadar geri çekildi. Uluslararası piyasalardaki bu sert değer kaybının iç piyasaya yansıması da gecikmedi. Hafta ortasında 88 TL seviyelerinde tutunmaya çalışan gram gümüş, bugünkü düşüş dalgasının ardından 86 TL sınırına kadar geriledi.

16 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

16 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

16 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

16 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

16 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

16 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.51 Motorin 69.96 LPG 31.19

16 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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