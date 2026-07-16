Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Gümüş tepe taklak: 7 aydır böyle düşüş görülmedi!

Gümüş tepe taklak: 7 aydır böyle düşüş görülmedi!

Orta Doğu'da tırmanan ABD-İran gerilimi, altın piyasasının ardından gümüşü de sert vurdu. Artan savaş endişeleriyle ons gümüş 57 dolara gerilerken, yurt içinde gram gümüş de 86 lira sınırına kadar çekildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Gümüş tepe taklak: 7 aydır böyle düşüş görülmedi!
Son Güncelleme:

Orta Doğu’da ABD ve İran arasında bugün karşılıklı yeni saldırıların tekrar başlamasıyla jeopolitik tansiyonun tırmanması, altınla birlikte gümüş piyasasını da doğrudan vurdu. Hafta başında ABD enflasyon verisinin getirdiği olumlu rüzgarla toparlanmaya çalışan piyasalar, artan savaş ve enerji krizi endişeleriyle yönünü tamamen aşağı çevirdi.

Bu sert satış baskısıyla birlikte gümüş fiyatları, 2025 yılının Aralık ayının başından beri görülen en düşük seviyelerine kadar geriledi.

Sıcak çatışma haberlerinin küresel piyasalarda yarattığı riskten kaçış dalgasıyla birlikte ons gümüş 57 dolara kadar geri çekildi. Uluslararası piyasalardaki bu sert değer kaybının iç piyasaya yansıması da gecikmedi. Hafta ortasında 88 TL seviyelerinde tutunmaya çalışan gram gümüş, bugünkü düşüş dalgasının ardından 86 TL sınırına kadar geriledi.

16 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 86,19₺ 86,21₺ %-1.39 08:36
Ons Gümüş $ 56,98$ 56,99$ %-1.41 08:36

16 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,25₺
Satış 86,27₺

16 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 56,98$
Satış 56,99$

16 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.144,37₺
Satış 6.151,71₺
Altın fiyatlarında sert rüzgar: Sıcak çatışma kartları yeniden dağıttıAltın fiyatlarında sert rüzgar: Sıcak çatışma kartları yeniden dağıttı

16 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,04₺ 47,05₺ %0.01 08:36
Euro (EUR) 54,04₺ 54,07₺ %0.23 08:36
Sterlin (GBP) 63,76₺ 63,84₺ %0.15 08:36
Ortadoğu yangını dövizi uçurdu: Dolar, Euro ve Sterlin'den peş peşe rekorlar!Ortadoğu yangını dövizi uçurdu: Dolar, Euro ve Sterlin'den peş peşe rekorlar!

16 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.51
Motorin 69.96
LPG 31.19

16 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.080
Değişim %0,00

16 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.932$
Değişim %-0,09
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Gümüş Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro