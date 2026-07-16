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Halk TV Ekonomi Altın fiyatlarında sert rüzgar: Sıcak çatışma kartları yeniden dağıttı

Altın fiyatlarında sert rüzgar: Sıcak çatışma kartları yeniden dağıttı

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan askeri gerilim, altın piyasasını sarstı. Sıcak çatışmaların etkisiyle kazançlarını geri veren ons altın 4 bin 33 dolara, gram altın ise 6 bin 100 lira sınırına geriledi.

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Altın fiyatlarında sert rüzgar: Sıcak çatışma kartları yeniden dağıttı
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Hafta başından bu yana ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı ve çevresinde süregelen askeri hareketlilik, günün erken saatlerinde karşılıklı yeni saldırıların başlamasıyla çok daha kritik bir boyuta ulaştı.

Hatırlanacağı üzere salı günü ABD’de açıklanan haziran ayı tüketici enflasyonunun beklentilerden iyi gelmesiyle altın fiyatları yönünü yukarı çevirmiş ve ons altın 4093 dolara kadar göz kırpmıştı.

Ancak sıcak bölgeden gelen son çatışma haberleri, enflasyon verisiyle toparlanmaya çalışan piyasalarda kartların yeniden karılmasına neden oldu ve değerli metallerdeki kazançlar hızlıca geri verildi.

Savaşın şiddetlenmesi ve arz güvenliği endişelerinin tırmanması üzerine ons altın gerileyerek 4 bin 33 dolar sınırında bekleyişe geçti. Önceki gün yükseliş dalgasıyla 6 bin 180 TL seviyesini test eden gram altın, küresel geri çekilmenin etkisiyle değer kaybederek yeniden 6 bin 100 TL sınırına kadar geriledi.

16 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.094,85₺ 6.096,14₺ %-0.74 08:35
Ons Altın $ 4.029,47$ 4.030,20$ %-0.76 08:35
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 130.050,00$ 130.150,00$ %0.00 16:16

16 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.144,37₺
Satış 6.151,71₺

16 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.029,47$
Satış 4.030,20$

16 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 130.050,00$
Satış 130.150,00$

16 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,25₺
Satış 86,27₺
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16 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,04₺ 47,05₺ %0.02 08:35
Euro (EUR) 54,04₺ 54,08₺ %0.24 08:35
Sterlin (GBP) 63,83₺ 63,85₺ %0.21 08:35
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16 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.51
Motorin 69.96
LPG 31.19

16 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.080
Değişim %0,00

16 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.932$
Değişim %-0,09
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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