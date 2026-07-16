Altın fiyatlarında sert rüzgar: Sıcak çatışma kartları yeniden dağıttı

Hafta başından bu yana ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı ve çevresinde süregelen askeri hareketlilik, günün erken saatlerinde karşılıklı yeni saldırıların başlamasıyla çok daha kritik bir boyuta ulaştı.

Hatırlanacağı üzere salı günü ABD’de açıklanan haziran ayı tüketici enflasyonunun beklentilerden iyi gelmesiyle altın fiyatları yönünü yukarı çevirmiş ve ons altın 4093 dolara kadar göz kırpmıştı.

Ancak sıcak bölgeden gelen son çatışma haberleri, enflasyon verisiyle toparlanmaya çalışan piyasalarda kartların yeniden karılmasına neden oldu ve değerli metallerdeki kazançlar hızlıca geri verildi.

Savaşın şiddetlenmesi ve arz güvenliği endişelerinin tırmanması üzerine ons altın gerileyerek 4 bin 33 dolar sınırında bekleyişe geçti. Önceki gün yükseliş dalgasıyla 6 bin 180 TL seviyesini test eden gram altın, küresel geri çekilmenin etkisiyle değer kaybederek yeniden 6 bin 100 TL sınırına kadar geriledi.

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