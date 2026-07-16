Ortadoğu yangını dövizi uçurdu: Dolar, Euro ve Sterlin'den peş peşe rekorlar!

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve karşılıklı saldırı haberleri, küresel piyasalarda doları yeniden güvenli liman arayışındaki yatırımcıların odağına yerleştirdi. Bugünün erken saatlerinde, henüz çatışmalar başlamadan önce 100,379 puana kadar gerileyen dolar endeksi, sıcak bölgeden gelen karşılıklı askeri hamlelerin ardından toparlanarak 100,528 puana yükseldi.

Küresel piyasalardaki bu hareketlilik ve artan jeopolitik riskler, Türk Lirası üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Güne yeni bir zirveyle başlayan dolar, serbest piyasada 47,05 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu tazeledi.

Türk Lirası karşısında güçlü duruşunu koruyan Euro, tarihi bir eşiği daha aşarak 54 TL’nin üzerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Benzer bir rekor performansı da İngiliz Sterlini cephesinde yaşandı. Serbest piyasada 63,81 TL seviyesine kadar tırmanan Sterlin, tarihi zirvesini güçlendirirken gözünü 64 TL sınırına dikti.

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