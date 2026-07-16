Ortadoğu yangını dövizi uçurdu: Dolar, Euro ve Sterlin'den peş peşe rekorlar!
Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim küresel piyasalarda doları yeniden güvenli liman yaptı. Türk Lirası üzerindeki baskının artmasıyla serbest piyasada dolar 47,05 TL, euro 54 TL, sterlin ise 63,81 TL'ye yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü.
Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve karşılıklı saldırı haberleri, küresel piyasalarda doları yeniden güvenli liman arayışındaki yatırımcıların odağına yerleştirdi. Bugünün erken saatlerinde, henüz çatışmalar başlamadan önce 100,379 puana kadar gerileyen dolar endeksi, sıcak bölgeden gelen karşılıklı askeri hamlelerin ardından toparlanarak 100,528 puana yükseldi.
Küresel piyasalardaki bu hareketlilik ve artan jeopolitik riskler, Türk Lirası üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Güne yeni bir zirveyle başlayan dolar, serbest piyasada 47,05 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu tazeledi.
Türk Lirası karşısında güçlü duruşunu koruyan Euro, tarihi bir eşiği daha aşarak 54 TL’nin üzerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Benzer bir rekor performansı da İngiliz Sterlini cephesinde yaşandı. Serbest piyasada 63,81 TL seviyesine kadar tırmanan Sterlin, tarihi zirvesini güçlendirirken gözünü 64 TL sınırına dikti.
16 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,04₺
|47,05₺
|%0.01
|08:36
|Euro (EUR)
|54,04₺
|54,07₺
|%0.23
|08:36
|Sterlin (GBP)
|63,76₺
|63,84₺
|%0.15
|08:36
|Kanada Doları
|33,39₺
|33,55₺
|%-0.09
|08:35
|İsviçre Frangı
|58,48₺
|58,50₺
|%0.09
|08:36
|Japon Yeni
|0,29₺
|0,29₺
|%0.02
|08:35
|Avustralya Doları
|32,82₺
|32,98₺
|%0.15
|08:35
|Danimarka Kronu
|7,20₺
|7,23₺
|%0.03
|08:35
|Norveç Kronu
|4,85₺
|4,88₺
|%-0.12
|08:35
|İsveç Kronu
|4,89₺
|4,91₺
|%-0.05
|08:35
|Çin Yuanı
|6,95₺
|6,95₺
|%0.03
|08:36
|Rus Rublesi
|0,61₺
|0,61₺
|%-0.02
|08:36
|BAE Dirhemi
|12,81₺
|12,81₺
|%0.01
|08:36
|Suudi Arabistan Riyali
|12,49₺
|12,55₺
|%0.00
|05:36
16 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?
16 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?
16 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?
16 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
16 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
16 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|64.51
|Motorin
|69.96
|LPG
|31.19