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Halk TV Ekonomi Ortadoğu yangını dövizi uçurdu: Dolar, Euro ve Sterlin'den peş peşe rekorlar!

Ortadoğu yangını dövizi uçurdu: Dolar, Euro ve Sterlin'den peş peşe rekorlar!

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim küresel piyasalarda doları yeniden güvenli liman yaptı. Türk Lirası üzerindeki baskının artmasıyla serbest piyasada dolar 47,05 TL, euro 54 TL, sterlin ise 63,81 TL'ye yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü.

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Ortadoğu yangını dövizi uçurdu: Dolar, Euro ve Sterlin'den peş peşe rekorlar!

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve karşılıklı saldırı haberleri, küresel piyasalarda doları yeniden güvenli liman arayışındaki yatırımcıların odağına yerleştirdi. Bugünün erken saatlerinde, henüz çatışmalar başlamadan önce 100,379 puana kadar gerileyen dolar endeksi, sıcak bölgeden gelen karşılıklı askeri hamlelerin ardından toparlanarak 100,528 puana yükseldi.

Küresel piyasalardaki bu hareketlilik ve artan jeopolitik riskler, Türk Lirası üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Güne yeni bir zirveyle başlayan dolar, serbest piyasada 47,05 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu tazeledi.

Türk Lirası karşısında güçlü duruşunu koruyan Euro, tarihi bir eşiği daha aşarak 54 TL’nin üzerine çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi. Benzer bir rekor performansı da İngiliz Sterlini cephesinde yaşandı. Serbest piyasada 63,81 TL seviyesine kadar tırmanan Sterlin, tarihi zirvesini güçlendirirken gözünü 64 TL sınırına dikti.

16 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,04₺ 47,05₺ %0.01 08:36
Euro (EUR) 54,04₺ 54,07₺ %0.23 08:36
Sterlin (GBP) 63,76₺ 63,84₺ %0.15 08:36
Kanada Doları 33,39₺ 33,55₺ %-0.09 08:35
İsviçre Frangı 58,48₺ 58,50₺ %0.09 08:36
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.02 08:35
Avustralya Doları 32,82₺ 32,98₺ %0.15 08:35
Danimarka Kronu 7,20₺ 7,23₺ %0.03 08:35
Norveç Kronu 4,85₺ 4,88₺ %-0.12 08:35
İsveç Kronu 4,89₺ 4,91₺ %-0.05 08:35
Çin Yuanı 6,95₺ 6,95₺ %0.03 08:36
Rus Rublesi 0,61₺ 0,61₺ %-0.02 08:36
BAE Dirhemi 12,81₺ 12,81₺ %0.01 08:36
Suudi Arabistan Riyali 12,49₺ 12,55₺ %0.00 05:36

16 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,04₺
Satış 47,05₺

16 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 54,04₺
Satış 54,07₺

16 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,76₺
Satış 63,84₺

16 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.144,37₺
Satış 6.151,71₺

Altın fiyatlarında sert rüzgar: Sıcak çatışma kartları yeniden dağıttıAltın fiyatlarında sert rüzgar: Sıcak çatışma kartları yeniden dağıttı

16 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,25₺
Satış 86,27₺
Gümüş tepe taklak: 7 aydır böyle düşüş görülmedi!Gümüş tepe taklak: 7 aydır böyle düşüş görülmedi!

16 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.51
Motorin 69.96
LPG 31.19

16 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.080
Değişim %0,00

16 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.932$
Değişim %-0,09
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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