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Bitcoin sallanıyor, Ethereum'da zıt rüzgarlar esiyor

Orta Doğu’da ABD ve İran arasında tırmanan askeri hareketlilik küresel finans piyasalarını sarsarken, kripto para piyasası da jeopolitik dalgalanmanın etkisiyle hareketlendi. Bitcoin dalgalı bir seyir izlerken Ethereum pozitif ayrıştı.

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Bitcoin sallanıyor, Ethereum'da zıt rüzgarlar esiyor

ABD ve İran arasındaki karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları küresel finans piyasalarını sarsarken, kripto para piyasası da bu jeopolitik dalgalanmadan doğrudan etkilendi.

Yaşanan askeri hareketlilik nedeniyle Bitcoin fiyatı 64 bin 400 ila 65 bin 400 dolar arasında dalgalı bir seyir izlerken, piyasanın toplam büyüklüğü 2,3 trilyon dolar sınırında tutundu.

Ethereum cephesinde ise alıcıların daha iştahlı olduğu görüldü. Sektör genelindeki risklerden kaçış eğilimine rağmen dirençli duran Ethereum, son günlerdeki kurumsal fon girişlerinin de desteğiyle yükseliş trendini koruyarak lider kripto paradan pozitif ayrışmayı başardı.

16 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 64.772$ %-0.33 64.393$ 65.019$ -
Ethereum (ETH) 1.921$ %-0.18 1.908$ 1.929$ -

16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Ondo (ONDO) 0,3712 $ +%15,50
ether.fi (ETHFI) 0,4340 $ +%9,27
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 0,6204 $ +%4,73

16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Pi (PI) 0,07566 $ -%9,95
Lighter (LIT) 2,44 $ -%6,44
Canton (CC) 0,1334 $ -%6,04

16 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.144,37₺
Satış 6.151,71₺
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16 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 86,32₺
Satış 86,37₺
Gümüş tepe taklak: 7 aydır böyle düşüş görülmedi!Gümüş tepe taklak: 7 aydır böyle düşüş görülmedi!

16 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,05₺ 47,06₺ %0.04 10:03
Euro (EUR) 54,08₺ 54,09₺ %0.29 10:03
Sterlin (GBP) 63,86₺ 63,87₺ %0.25 10:03
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16 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 64.51
Motorin 69.96
LPG 31.19
Pompalara tarihi fatura kesildi: Büyük zamma saatler kaldıPompalara tarihi fatura kesildi: Büyük zamma saatler kaldı

16 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.074
Değişim %-0,04
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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