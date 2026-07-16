Bitcoin sallanıyor, Ethereum'da zıt rüzgarlar esiyor

ABD ve İran arasındaki karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları küresel finans piyasalarını sarsarken, kripto para piyasası da bu jeopolitik dalgalanmadan doğrudan etkilendi.

Yaşanan askeri hareketlilik nedeniyle Bitcoin fiyatı 64 bin 400 ila 65 bin 400 dolar arasında dalgalı bir seyir izlerken, piyasanın toplam büyüklüğü 2,3 trilyon dolar sınırında tutundu.

Ethereum cephesinde ise alıcıların daha iştahlı olduğu görüldü. Sektör genelindeki risklerden kaçış eğilimine rağmen dirençli duran Ethereum, son günlerdeki kurumsal fon girişlerinin de desteğiyle yükseliş trendini koruyarak lider kripto paradan pozitif ayrışmayı başardı.

16 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

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16 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ