Bitcoin sallanıyor, Ethereum'da zıt rüzgarlar esiyor
Orta Doğu’da ABD ve İran arasında tırmanan askeri hareketlilik küresel finans piyasalarını sarsarken, kripto para piyasası da jeopolitik dalgalanmanın etkisiyle hareketlendi. Bitcoin dalgalı bir seyir izlerken Ethereum pozitif ayrıştı.
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ABD ve İran arasındaki karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları küresel finans piyasalarını sarsarken, kripto para piyasası da bu jeopolitik dalgalanmadan doğrudan etkilendi.
Yaşanan askeri hareketlilik nedeniyle Bitcoin fiyatı 64 bin 400 ila 65 bin 400 dolar arasında dalgalı bir seyir izlerken, piyasanın toplam büyüklüğü 2,3 trilyon dolar sınırında tutundu.
Ethereum cephesinde ise alıcıların daha iştahlı olduğu görüldü. Sektör genelindeki risklerden kaçış eğilimine rağmen dirençli duran Ethereum, son günlerdeki kurumsal fon girişlerinin de desteğiyle yükseliş trendini koruyarak lider kripto paradan pozitif ayrışmayı başardı.
16 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|64.772$
|%-0.33
|64.393$
|65.019$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.921$
|%-0.18
|1.908$
|1.929$
|-
16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Ondo (ONDO)
|0,3712 $
|+%15,50
|ether.fi (ETHFI)
|0,4340 $
|+%9,27
|Virtuals Protocol (VIRTUAL)
|0,6204 $
|+%4,73
16 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Pi (PI)
|0,07566 $
|-%9,95
|Lighter (LIT)
|2,44 $
|-%6,44
|Canton (CC)
|0,1334 $
|-%6,04
16 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
16 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
16 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,05₺
|47,06₺
|%0.04
|10:03
|Euro (EUR)
|54,08₺
|54,09₺
|%0.29
|10:03
|Sterlin (GBP)
|63,86₺
|63,87₺
|%0.25
|10:03
16 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|64.51
|Motorin
|69.96
|LPG
|31.19
16 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi