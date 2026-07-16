Pompalara tarihi fatura kesildi: Büyük zamma saatler kaldı

Orta Doğu’da ABD ile İran arasında hafta başından bu yana karşılıklı saldırılarla süren askeri gerilim, bugün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bölgedeki hava ve deniz operasyonlarında mevcut dalgayı tamamladığını duyurmasıyla yeni bir evreye girdi.

İki tarafın da birbirini hedef almaya devam edeceği beklentisi piyasada güçlü kalmaya devam etse de, bu turun tamamlandığına dair açıklama sonrasında Brent petrolün varil fiyatı 84,50 dolar seviyelerinden küçük bir geri çekilmeyle 83,50 dolar sınırına indi. Ancak petrolün küresel çapta yüksek seyrini koruması ve döviz kurlarının içeride kırdığı rekorlar, yurt içi pompa fiyatları üzerindeki ağır baskıyı sürdürüyor.

Dün benzine yansıyan 1 TL 53 kuruşluk zammın ardından bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak sürücülerin bütçesini sarsacak asıl kötü haber yarın için geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, küresel enerji koridorundaki yüksek maliyetlerin ve kur farkının faturası yarın pompalara çok daha ağır bir şekilde yansıyacak.

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3 TL 90 kuruşluk dev bir zam, benzinin litresine ise yeniden 1 TL'lik ek bir artış geliyor. Tırmanan fiyatlar karşısında sürücüler, yarınki büyük dalga öncesinde istasyonların yolunu tutmaya hazırlanıyor.

16 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.51 Motorin 69.96 LPG 31.19

16 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 64.35 Motorin 69.80 LPG 30.59

16 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.46 Motorin 71.07 LPG 31.29

16 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.75 Motorin 71.34 LPG 31.19

17 TEMMUZ 2026 MOTORİN ZAM SONRASI TAHMİNİ FİYATLAR

Mevcut Fiyat (₺) Zam Sonrası Tahmini (₺) İstanbul (Avrupa) 69,96 73,86 İstanbul (Anadolu) 69,80 73,70 Ankara 71,07 74,97 İzmir 71,34 75,24

17 TEMMUZ 2026 BENZİN ZAM SONRASI TAHMİNİ FİYATLAR

Mevcut Fiyat (₺) Zam Sonrası Tahmini (₺) İstanbul (Avrupa) 64,51 65,51 İstanbul (Anadolu) 64,35 65,35 Ankara 65,46 66,46 İzmir 65,75 66,75

16 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

16 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

16 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

16 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

16 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI