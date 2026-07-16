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Pompalara tarihi fatura kesildi: Büyük zamma saatler kaldı
Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilimin gölgesinde dalgalanan petrol piyasası, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını vurdu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 3 lira 90 kuruş, benzine ise 1 lira zam geliyor.
Orta Doğu’da ABD ile İran arasında hafta başından bu yana karşılıklı saldırılarla süren askeri gerilim, bugün ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın bölgedeki hava ve deniz operasyonlarında mevcut dalgayı tamamladığını duyurmasıyla yeni bir evreye girdi.
İki tarafın da birbirini hedef almaya devam edeceği beklentisi piyasada güçlü kalmaya devam etse de, bu turun tamamlandığına dair açıklama sonrasında Brent petrolün varil fiyatı 84,50 dolar seviyelerinden küçük bir geri çekilmeyle 83,50 dolar sınırına indi. Ancak petrolün küresel çapta yüksek seyrini koruması ve döviz kurlarının içeride kırdığı rekorlar, yurt içi pompa fiyatları üzerindeki ağır baskıyı sürdürüyor.
Dün benzine yansıyan 1 TL 53 kuruşluk zammın ardından bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak sürücülerin bütçesini sarsacak asıl kötü haber yarın için geldi.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, küresel enerji koridorundaki yüksek maliyetlerin ve kur farkının faturası yarın pompalara çok daha ağır bir şekilde yansıyacak.
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3 TL 90 kuruşluk dev bir zam, benzinin litresine ise yeniden 1 TL'lik ek bir artış geliyor. Tırmanan fiyatlar karşısında sürücüler, yarınki büyük dalga öncesinde istasyonların yolunu tutmaya hazırlanıyor.