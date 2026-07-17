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Halk TV Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında zam fırtınası koptu: Gece yarısı tabelalar sil baştan değişti

Akaryakıt fiyatlarında zam fırtınası koptu: Gece yarısı tabelalar sil baştan değişti

Orta Doğu'da ABD ve İran arasında tırmanan askeri gerilim ile döviz kurlarındaki tarihi zirveler akaryakıta dev zam olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren motorinin litresi 3 TL 12 kuruş, benzinin litresi ise 1 TL 14 kuruş arttı.

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Akaryakıt fiyatlarında zam fırtınası koptu: Gece yarısı tabelalar sil baştan değişti
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Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki ateşkesin bozulmasıyla Körfez'deki karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı kısıtlanırken, Tahran'ın Husi güçlerine "Kızıldeniz rotasını kapatmaya hazır olun" talimatı vermesi küresel arz endişelerini zirveye taşıdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran askeri hedeflerine yönelik üst üste altıncı gecede de hava harekatı düzenlemesi ve İran'ın füzelerle karşılık vermesiyle, petrolün varil fiyatı 82-84 dolar bandındaki yüksek ve gergin seyrini koruyor.

Küresel enerji koridorundaki bu tıkanıklık ve içeride döviz kurlarında art arda kırılan tarihi rekorlar, yurt içindeki pompa fiyatlarına yine kaçınılmaz bir zam dalgası olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3 TL 12 kuruşluk dev bir zam gelirken, benzinin litresi ise 1 TL 14 kuruş arttı. Sınır hattından gelen sıcak haberler tansiyonun düşmeyeceğini gösterirken, istasyonlardaki tabelalar da yukarı yönlü değişmeye devam ediyor.

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Değer 83,75$
Değişim %-0,37

17 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.65
Motorin 73.08
LPG 31.19

17 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.49
Motorin 72.92
LPG 30.59

17 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 66.60
Motorin 74.19
LPG 31.29

17 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 66.90
Motorin 74.47
LPG 31.19

17 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.056,10₺
Satış 6.062,12₺
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17 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 84,27₺
Satış 84,29₺
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17 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,16₺ 47,17₺ %0.17 10:40
Euro (EUR) 54,02₺ 54,03₺ %0.26 10:40
Sterlin (GBP) 63,57₺ 63,58₺ %0.04 10:40
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17 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.062
Değişim %-1,33
Perşembe günü nefes alan borsada cuma rüzgar tersine döndüPerşembe günü nefes alan borsada cuma rüzgar tersine döndü

17 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.936$
Değişim %-1,82
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Zam Ekonomi Piyasalar
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