Akaryakıt fiyatlarında zam fırtınası koptu: Gece yarısı tabelalar sil baştan değişti

Orta Doğu'da ABD ve İran arasındaki ateşkesin bozulmasıyla Körfez'deki karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı kısıtlanırken, Tahran'ın Husi güçlerine "Kızıldeniz rotasını kapatmaya hazır olun" talimatı vermesi küresel arz endişelerini zirveye taşıdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran askeri hedeflerine yönelik üst üste altıncı gecede de hava harekatı düzenlemesi ve İran'ın füzelerle karşılık vermesiyle, petrolün varil fiyatı 82-84 dolar bandındaki yüksek ve gergin seyrini koruyor.

Küresel enerji koridorundaki bu tıkanıklık ve içeride döviz kurlarında art arda kırılan tarihi rekorlar, yurt içindeki pompa fiyatlarına yine kaçınılmaz bir zam dalgası olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3 TL 12 kuruşluk dev bir zam gelirken, benzinin litresi ise 1 TL 14 kuruş arttı. Sınır hattından gelen sıcak haberler tansiyonun düşmeyeceğini gösterirken, istasyonlardaki tabelalar da yukarı yönlü değişmeye devam ediyor.

17 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.65 Motorin 73.08 LPG 31.19

17 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.49 Motorin 72.92 LPG 30.59

17 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 66.60 Motorin 74.19 LPG 31.29

17 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 66.90 Motorin 74.47 LPG 31.19

17 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

17 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

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