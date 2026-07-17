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Halk TV Ekonomi Güvenli liman arayanlar oraya sığındı: Altcoinlerden kaçan kaçana!

Güvenli liman arayanlar oraya sığındı: Altcoinlerden kaçan kaçana!

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim ile Fed'in şahin faiz açıklamaları kripto para piyasasını sarstı. Sert satış dalgasıyla 62 bin dolara kadar gerileyen lider kripto para birimi Bitcoin, 63 bin dolar sınırında tutunmaya çalışıyor.

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Güvenli liman arayanlar oraya sığındı: Altcoinlerden kaçan kaçana!
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ABD ve İran arasındaki askeri hareketlilik ve karşılıklı insansız hava aracı saldırıları küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasını da vurdu. Yaşanan sert satış dalgasıyla Bitcoin fiyatı kısa süreliğine 62 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 63 bin dolar desteğine doğru toparlanmaya çalışırken, toplam piyasa değeri de 2,27 trilyon dolara geriledi.

Bu süreçte yatırımcıların daha güvenli liman olarak gördükleri Bitcoin'e yönelmesiyle lider paranın piyasa hakimiyeti %56,2'ye yükselirken, altcoinler çok daha sert kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Kripto dünyasındaki bu geri çekilmede sadece savaş tamtamları değil, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Lorie Logan’ın enflasyonla mücadele için daha yüksek faiz oranlarının gerekebileceğine yönelik şahin açıklamaları da etkili oldu.

Hem jeopolitik risklerin tırmanması hem de faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişesi, yüksek riskli varlıklardan kaçışı hızlandırarak piyasada aşırı borçlanarak açılan işlemlerin hızla temizlenmesine yol açtı.

17 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 62.936$ %-1.82 62.713$ 64.253$ -
Ethereum (ETH) 1.829$ %-2.28 1.821$ 1.882$ -

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Fiyat 24s Değişim
Stable (STABLE) 0,03947 $ +%7,09
Audiera (BEAT) 2,56 $ +%5,37
Cronos (CRO) 0,05780 $ +%3,88

17 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Hyperliquid (HYPE) 59,18 $ -%11,23
Lighter (LIT) 2,17 $ -%10,83
Gram (GRAM) 1,43 $ -%8,94

17 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.056,10₺
Satış 6.062,12₺
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17 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 84,27₺
Satış 84,29₺
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17 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,16₺ 47,17₺ %0.17 10:40
Euro (EUR) 54,02₺ 54,03₺ %0.26 10:40
Sterlin (GBP) 63,57₺ 63,58₺ %0.04 10:40
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17 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.65
Motorin 73.08
LPG 31.19
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17 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.062
Değişim %-1,33
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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