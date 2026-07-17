Güvenli liman arayanlar oraya sığındı: Altcoinlerden kaçan kaçana!

ABD ve İran arasındaki askeri hareketlilik ve karşılıklı insansız hava aracı saldırıları küresel piyasalarla birlikte kripto para piyasasını da vurdu. Yaşanan sert satış dalgasıyla Bitcoin fiyatı kısa süreliğine 62 bin dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 63 bin dolar desteğine doğru toparlanmaya çalışırken, toplam piyasa değeri de 2,27 trilyon dolara geriledi.

Bu süreçte yatırımcıların daha güvenli liman olarak gördükleri Bitcoin'e yönelmesiyle lider paranın piyasa hakimiyeti %56,2'ye yükselirken, altcoinler çok daha sert kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Kripto dünyasındaki bu geri çekilmede sadece savaş tamtamları değil, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Lorie Logan’ın enflasyonla mücadele için daha yüksek faiz oranlarının gerekebileceğine yönelik şahin açıklamaları da etkili oldu.

Hem jeopolitik risklerin tırmanması hem de faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişesi, yüksek riskli varlıklardan kaçışı hızlandırarak piyasada aşırı borçlanarak açılan işlemlerin hızla temizlenmesine yol açtı.

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