Piyasada yeşil yangın: Dolarda rekor üstüne rekor!

Orta Doğu’da tırmanan ABD-İran gerilimi ve küresel petrol arzına yönelik tehditlerin enflasyon baskılarını tetiklemesi, güvenli liman olarak görülen dolara talebi artırmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde dolar endeksi hafif bir yükselişle 100,770 puana çıkarken, küresel piyasalardaki bu hareketlilik iç piyasada Türk Lirası üzerindeki baskıyı iyice ağırlaştırdı. S

erbest piyasada yeni bir zirve testi gerçekleştiren dolar kuru, 47,16 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini bir kez daha güncelledi.

Küresel ölçekte doların güç kazanması ve artan jeopolitik riskler, diğer majör para birimlerini de yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor.

Dün 54 TL sınırına bir adım daha yaklaşan Euro, bugün 53,97 TL seviyesinden işlem görüyor. Hafta boyunca rekor tazeleyen İngiliz Sterlini ise haftanın son gününde 63,54 TL seviyesinde alıcı buluyor.

17 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

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