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Halk TV Ekonomi Piyasada yeşil yangın: Dolarda rekor üstüne rekor!

Piyasada yeşil yangın: Dolarda rekor üstüne rekor!

Orta Doğu'daki ABD-İran geriliminin küresel piyasalarda doları güçlendirmesi iç piyasada Türk lirasını vurdu. Güne zirveyle başlayan dolar kuru 47,16 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.

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Piyasada yeşil yangın: Dolarda rekor üstüne rekor!

Orta Doğu’da tırmanan ABD-İran gerilimi ve küresel petrol arzına yönelik tehditlerin enflasyon baskılarını tetiklemesi, güvenli liman olarak görülen dolara talebi artırmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde dolar endeksi hafif bir yükselişle 100,770 puana çıkarken, küresel piyasalardaki bu hareketlilik iç piyasada Türk Lirası üzerindeki baskıyı iyice ağırlaştırdı. S

erbest piyasada yeni bir zirve testi gerçekleştiren dolar kuru, 47,16 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini bir kez daha güncelledi.

Küresel ölçekte doların güç kazanması ve artan jeopolitik riskler, diğer majör para birimlerini de yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor.

Dün 54 TL sınırına bir adım daha yaklaşan Euro, bugün 53,97 TL seviyesinden işlem görüyor. Hafta boyunca rekor tazeleyen İngiliz Sterlini ise haftanın son gününde 63,54 TL seviyesinde alıcı buluyor.

17 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,15₺ 47,16₺ %0.15 07:38
Euro (EUR) 53,96₺ 53,99₺ %0.17 07:38
Sterlin (GBP) 63,53₺ 63,54₺ %-0.02 07:37
Kanada Doları 33,44₺ 33,60₺ %0.10 07:38
İsviçre Frangı 58,33₺ 58,35₺ %0.19 07:38
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %-0.02 07:09
Avustralya Doları 32,75₺ 32,91₺ %-0.22 07:38
Danimarka Kronu 7,18₺ 7,22₺ %-0.03 07:37
Norveç Kronu 4,84₺ 4,87₺ %-0.17 07:37
İsveç Kronu 4,85₺ 4,88₺ %-0.25 07:37
Çin Yuanı 6,96₺ 6,96₺ %0.10 07:38
Rus Rublesi 0,60₺ 0,60₺ %0.15 07:38
BAE Dirhemi 12,84₺ 12,84₺ %0.16 07:38
Suudi Arabistan Riyali 12,53₺ 12,59₺ %-0.12 04:00

17 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,15₺
Satış 47,16₺

17 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,96₺
Satış 53,99₺

17 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,53₺
Satış 63,54₺

17 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.056,10₺
Satış 6.062,12₺
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17 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 83,76₺
Satış 83,78₺
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17 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.65
Motorin 73.08
LPG 31.19

17 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.251
Değişim %1,22

17 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.375$
Değişim %-1,13
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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