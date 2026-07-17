Piyasalarda gümüş kabusu: Bu yılın en dip seviyesine çekildi!
ABD-İran geriliminin petrolü tetiklemesiyle artan faiz endişeleri gümüşü vurdu. Ons fiyatı 55 dolar sınırına çekilen gümüş, iç piyasada 83 lirayı görerek bu yılın en düşük seviyesine geriledi.
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Orta Doğu’da tırmanan ABD-İran çatışmalarının küresel piyasalarda yarattığı baskı, altınla paralel olarak gümüşü de sert bir şekilde aşağı çekti. Hafta boyunca tırmanan petrol fiyatlarının küresel enflasyon ve yüksek faiz beklentilerini tetiklemesi, gümüş fiyatlarında bu yılın en dip seviyelerini beraberinde getirdi.
Yaşanan bu küresel satış dalgasıyla birlikte ons gümüş 55 dolar sınırına kadar gerileyerek Aralık 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyelere ulaştı. Uluslararası piyasalardaki bu geri çekilme iç piyasada da doğrudan karşılık buldu, gram gümüş değer kaybederek 83-84 TL bandına kadar çekildi.
17 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|83,63₺
|83,66₺
|%-0.49
|07:41
|Ons Gümüş $
|55,15$
|55,16$
|%-0.63
|07:41
17 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
17 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
17 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
17 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,14₺
|47,15₺
|%0.13
|07:41
|Euro (EUR)
|53,97₺
|53,99₺
|%0.18
|07:41
|Sterlin (GBP)
|63,52₺
|63,54₺
|%-0.03
|07:41
17 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|65.65
|Motorin
|73.08
|LPG
|31.19
17 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
17 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi