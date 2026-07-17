Piyasalarda gümüş kabusu: Bu yılın en dip seviyesine çekildi!

Orta Doğu’da tırmanan ABD-İran çatışmalarının küresel piyasalarda yarattığı baskı, altınla paralel olarak gümüşü de sert bir şekilde aşağı çekti. Hafta boyunca tırmanan petrol fiyatlarının küresel enflasyon ve yüksek faiz beklentilerini tetiklemesi, gümüş fiyatlarında bu yılın en dip seviyelerini beraberinde getirdi.

Yaşanan bu küresel satış dalgasıyla birlikte ons gümüş 55 dolar sınırına kadar gerileyerek Aralık 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyelere ulaştı. Uluslararası piyasalardaki bu geri çekilme iç piyasada da doğrudan karşılık buldu, gram gümüş değer kaybederek 83-84 TL bandına kadar çekildi.

17 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

17 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

17 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

17 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

17 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

17 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 65.65 Motorin 73.08 LPG 31.19

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