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Halk TV Ekonomi Piyasalarda gümüş kabusu: Bu yılın en dip seviyesine çekildi!

Piyasalarda gümüş kabusu: Bu yılın en dip seviyesine çekildi!

ABD-İran geriliminin petrolü tetiklemesiyle artan faiz endişeleri gümüşü vurdu. Ons fiyatı 55 dolar sınırına çekilen gümüş, iç piyasada 83 lirayı görerek bu yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Piyasalarda gümüş kabusu: Bu yılın en dip seviyesine çekildi!
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Orta Doğu’da tırmanan ABD-İran çatışmalarının küresel piyasalarda yarattığı baskı, altınla paralel olarak gümüşü de sert bir şekilde aşağı çekti. Hafta boyunca tırmanan petrol fiyatlarının küresel enflasyon ve yüksek faiz beklentilerini tetiklemesi, gümüş fiyatlarında bu yılın en dip seviyelerini beraberinde getirdi.

Yaşanan bu küresel satış dalgasıyla birlikte ons gümüş 55 dolar sınırına kadar gerileyerek Aralık 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyelere ulaştı. Uluslararası piyasalardaki bu geri çekilme iç piyasada da doğrudan karşılık buldu, gram gümüş değer kaybederek 83-84 TL bandına kadar çekildi.

17 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 83,63₺ 83,66₺ %-0.49 07:41
Ons Gümüş $ 55,15$ 55,16$ %-0.63 07:41

17 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 83,63₺
Satış 83,66₺

17 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 55,15$
Satış 55,16$

17 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.056,10₺
Satış 6.062,12₺
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17 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,14₺ 47,15₺ %0.13 07:41
Euro (EUR) 53,97₺ 53,99₺ %0.18 07:41
Sterlin (GBP) 63,52₺ 63,54₺ %-0.03 07:41
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17 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.65
Motorin 73.08
LPG 31.19

17 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.251
Değişim %1,22

17 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.390$
Değişim %-1,11
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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