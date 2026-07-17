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Halk TV Ekonomi Güvenli limanda tarihi çöküş: 6 haftadır böyle düşüş görülmedi!

Güvenli limanda tarihi çöküş: 6 haftadır böyle düşüş görülmedi!

Orta Doğu’da tırmanan ABD-İran gerilimi küresel piyasaları sarstı. Karşılıklı saldırılarla petrol fiyatları yüzde 12 sıçrarken, enflasyon endişeleriyle baskılanan ons altın son altı haftanın en kötü performansını gösterdi.

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Güvenli limanda tarihi çöküş: 6 haftadır böyle düşüş görülmedi!
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Orta Doğu’da tırmanan ABD-İran çatışmalarının küresel petrol sevkiyatını sekteye uğratması, enflasyon endişelerini körükleyerek altını son 6 haftanın en kötü haftalık performansına sürükledi.

Hafta başında ABD’den gelen olumlu enflasyon verilerinin yarattığı iyimserlik, bölgedeki tansiyon karşısında tamamen etkisiz kaldı.

ABD ve İran’ın hafta boyunca karşılıklı saldırılarını artırması ve Tahran’ın Kızıldeniz rotasını kapatma tehditleri üzerine bu hafta petrol fiyatları yaklaşık yüzde 12 sıçradı.

Petrol fiyatlarındaki bu tırmanışın küresel faiz beklentilerini yukarı çekmesiyle baskı altında kalan ons altın, hafta genelinde yüzde 3,2 değer kaybederek 1 Haziran'dan bu yana en keskin düşüşünü kaydetti.

Dünkü sert çöküşün ardından haftanın son işlem gününde kayıplarını durdurmaya çalışan altın, bugün çok sınırlı bir toparlanma çabası gösteriyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin dolar sınırının hemen altındaki seyrini sürdürürken gram altın, ise 6 bin 50 TL civarında seyrediyor.

17 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.037,88₺ 6.038,97₺ %0.31 07:41
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Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 128.100,00$ 128.200,00$ %0.00 17:00

17 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.056,10₺
Satış 6.062,12₺

17 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 3.981,86$
Satış 3.982,53$

17 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 128.100,00$
Satış 128.200,00$

17 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
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Satış 83,66₺
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17 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,14₺ 47,15₺ %0.13 07:41
Euro (EUR) 53,97₺ 53,99₺ %0.18 07:41
Sterlin (GBP) 63,52₺ 63,54₺ %-0.03 07:41
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17 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.65
Motorin 73.08
LPG 31.19

17 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.251
Değişim %1,22

17 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 63.390$
Değişim %-1,11
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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