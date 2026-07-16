Amedspor'dan ayrıldı futbolu bıraktı

Son olarak Amedspor'da forma giyen Senegalli Cheikhou Kouyate, ayrıldıktan sonra futbolu bıraktı.

Parlak bir kariyeri bulunan Kouyate; Belçika'nın Brussels ve Anderlecht takımlarında oynadıktan sonra İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'a transfer oldu.

İngiltere'de Crystal Palace ve Nottingham Forest takımlarında da forma giydi.

Senegal Milli Takımı'nda ise 80 kez forma giyerken, Afrika Uluslar Kupası kazanan takımın kadrosundaydı.

GEÇEN SEZONUN BAŞINDA SÜRPRİZ BİR KARARLA GELDİ

Senegalli futbolcu, geçen sezonun başında ise Amedspor'un teklifini kabul etti ve sürpriz bir kararla TFF 1. Lig'de forma giydi.



Diyarbakır Mücadele Gazetesi'nden Onurcan Güler'in haberine göre; ligin devre arasında Amedspor'dan ayrılan 36 yaşındaki futbolcu, başka da bir takımda oynamadı.

Cheikhou Kouyate'nin futbolu da bıraktığı belirtildi.

Böylece Senegalli yıldızın parlak kariyerinde son takımı Amedspor oldu.