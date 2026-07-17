Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Perşembe günü nefes alan borsada cuma rüzgar tersine döndü

Perşembe günü nefes alan borsada cuma rüzgar tersine döndü

Borsa İstanbul, resmi tatilin ardından perşembe günü güçlü alımlarla toparlanarak nefes alsa da haftanın son işlem gününde kazançlarını koruyamadı. Güne satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,74 gerileyerek 14.145 puana çekildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Perşembe günü nefes alan borsada cuma rüzgar tersine döndü

Borsa İstanbul, haftanın ilk yarısındaki sert düşüş eğiliminin ardından günler sonra ilk kez perşembe günü yönünü yukarı çevirmeyi başardı. Çarşamba günkü resmi tatil arasından sonra perşembe gününe satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, günün devamında gelen güçlü alımlarla toparlandı.

Günü yüzde 1,22 değer kazanarak 171,32 puanlık artışla 14.251,29 puandan tamamlayan endeks, buna rağmen hafta genelindeki kayıplarını tamamen telafi edemedi ve haftalık bazda yüzde -0,49'luk düşüş kaydetti.

Ancak perşembe günü yakalanan bu pozitif hava, haftanın son işlem gününde yerini yeniden satıcılı bir seyre bıraktı. BIST 100 endeksi, cuma günkü açılışta dünkü kazanımlarının bir kısmını geri vererek güne yüzde 0,74 düşüşle başladı. Önceki kapanışa göre 105,54 puan gerileyen endeks, yeni güne 14.145,75 puandan adım attı.

17 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.050
Günlük değişim %-1.42
Gün içi düşük 14.041
Gün içi yüksek 14.154
Önceki kapanış 14.251
Saat 10:45

17 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SARAE 77,00 %10,00
SUNTK 41,66 %9,80
GOLDA 16,99 %4,36
MANAS 33,74 %4,01
BALAT 79,00 %3,95

17 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KONTR 5,31 %-10,00
ISVEA 22,52 %-9,99
DSTKF 2.522,50 %-9,99
BETAE 86,70 %-6,92
SANEL 76,45 %-4,32

17 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
BETAE 86,70 278.113.225,50
GOLDA 16,99 134.856.799,78
ASELS 350,25 87.274.944,75
TRALT 52,10 73.811.633,00
THYAO 329,50 47.422.958,00

17 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.056,10₺
Satış 6.062,12₺

17 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 84,28₺
Satış 84,30₺

17 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,16₺ 47,17₺ %0.17 10:45
Euro (EUR) 54,03₺ 54,03₺ %0.27 10:45
Sterlin (GBP) 63,56₺ 63,57₺ %0.03 10:45

17 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 65.65
Motorin 73.08
LPG 31.19

17 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.924$
Değişim %-1,84
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Borsa Borsa İstanbul BIST Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro