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Halk TV Ekonomi Dün 251 puan birden erimişti: Borsa perşembe sabahı nefes aldı

Dün 251 puan birden erimişti: Borsa perşembe sabahı nefes aldı

Borsa İstanbul'da dünkü sert kâr satışlarının ardından BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü gününe tepki alımlarıyla başladı.

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Dün 251 puan birden erimişti: Borsa perşembe sabahı nefes aldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün genele yayılan sert kâr satışları ve artan riskten kaçış eğiliminin ardından haftanın dördüncü işlem gününe sınırlı bir tepki alımıyla başladı. Çarşamba gününü belirgin bir satış baskısıyla geçiren endeks, dünü yüzde 2,03 oranında değer kaybı ve 251,32 puanlık sert düşüşle 12 bin 122,94 puandan tamamlamıştı. Hafta başında 12 bin 440 puan seviyelerine kadar tırmanan endeksin dün yaşadığı sert geri çekilme, kritik destek seviyelerini yeniden gündeme getirdi.

Dünkü kayıpların ardından 8 Ekim Perşembe seansına ise toparlanma çabasıyla başlandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta dünkü kapanışına göre 38,74 puan ve yüzde 0,32 artış kaydederek 12 bin 161,68 puana çıktı.

BORSA KODU — 8 EKİM 2026

8 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.080
Günlük değişim %-0.35
Gün içi düşük 12.062
Gün içi yüksek 12.187
Önceki kapanış 12.123
Saat 10:35

8 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
HEDEF 12,48 %9,96
UFUK 348,25 %9,94
HDFGS 1,33 %9,92
BAYRK 3,15 %5,35
YYAPI 0,62 %5,08

8 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ANELE 24,12 %-10,00
TEHOL 8,02 %-9,99
TRHOL 753,50 %-9,98
TERA 41,70 %-9,97
ALKLC 87,10 %-9,97

8 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ASELS 351,50 71.963.649,50
DMRGD 8,77 33.753.467,34
TUPRS 384,75 32.192.032,50
AKBNK 69,20 29.047.668,80
ASTOR 187,60 25.985.601,60

8 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.504,96₺
Satış 6.516,17₺
Fed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldıFed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldı

8 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,38₺
Satış 93,41₺
Dolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyorDolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyor

8 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,21₺ 49,22₺ %0.03 10:34
Euro (EUR) 55,23₺ 55,24₺ %0.26 10:35
Sterlin (GBP) 65,13₺ 65,15₺ %0.15 10:35
Fed tutanakları kurları hareketlendirdi: Dengeler değiştiFed tutanakları kurları hareketlendirdi: Dengeler değişti

8 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20
Petrol piyasasında çifte kriz patladı: Yeniden tırmanıştaPetrol piyasasında çifte kriz patladı: Yeniden tırmanışta

8 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.115$
Değişim %-0,33
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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