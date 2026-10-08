Dün 251 puan birden erimişti: Borsa perşembe sabahı nefes aldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün genele yayılan sert kâr satışları ve artan riskten kaçış eğiliminin ardından haftanın dördüncü işlem gününe sınırlı bir tepki alımıyla başladı. Çarşamba gününü belirgin bir satış baskısıyla geçiren endeks, dünü yüzde 2,03 oranında değer kaybı ve 251,32 puanlık sert düşüşle 12 bin 122,94 puandan tamamlamıştı. Hafta başında 12 bin 440 puan seviyelerine kadar tırmanan endeksin dün yaşadığı sert geri çekilme, kritik destek seviyelerini yeniden gündeme getirdi.

Dünkü kayıpların ardından 8 Ekim Perşembe seansına ise toparlanma çabasıyla başlandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta dünkü kapanışına göre 38,74 puan ve yüzde 0,32 artış kaydederek 12 bin 161,68 puana çıktı.

BORSA KODU — 8 EKİM 2026

8 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

8 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim HEDEF 12,48 %9,96 UFUK 348,25 %9,94 HDFGS 1,33 %9,92 BAYRK 3,15 %5,35 YYAPI 0,62 %5,08

8 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ANELE 24,12 %-10,00 TEHOL 8,02 %-9,99 TRHOL 753,50 %-9,98 TERA 41,70 %-9,97 ALKLC 87,10 %-9,97

8 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) ASELS 351,50 71.963.649,50 DMRGD 8,77 33.753.467,34 TUPRS 384,75 32.192.032,50 AKBNK 69,20 29.047.668,80 ASTOR 187,60 25.985.601,60

8 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

8 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

8 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

8 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.70 Motorin 90.20 LPG 41.20

8 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI