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Halk TV Ekonomi Fed tutanakları kurları hareketlendirdi: Dengeler değişti

Fed tutanakları kurları hareketlendirdi: Dengeler değişti

Fed tutanaklarının açıklanmasının ardından küresel piyasalarda dalgalanan dolar zirveden çekildi. Dolar kuru 49,21 TL seviyesini korurken; Euro 55,31 TL, sterlin ise 65,21 TL'ye yükseldi.

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Fed tutanakları kurları hareketlendirdi: Dengeler değişti

Döviz piyasalarında 8 Ekim Perşembe gününde, Fed'in yayımladığı son toplantı tutanaklarının ardından küresel ölçekte dalgalı bir seyir izleniyor. Tutanaklarda politika belirleyicilerin faiz artırımlarının devamı konusunda bölünmesi ve doların son 18 ayın zirvesinden gevşemesi, Dolar Endeksi'nde yön arayışını tetikledi. Güne temkinli başlayan endeks, gün içi işlemlerde 102,138 ile 102,286 puan arasındaki bantta dalgalanmasını sürdürüyor.

Uluslararası arenadaki kararsız seyre ve doların zirveden çekilmesine karşın, yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskı gücünü koruyor. Merkez Bankası'nın kuru dengede tutmaya yönelik adımları devam ederken, serbest piyasada dolar kuru yukarı yönlü eğilimini koruyarak 49,21 TL seviyesinden işlem görüyor.

Küresel bazda dolar endeksinde görülen gevşeme ve dalgalanma ise çapraz kurlarda diğer majör para birimlerine alan açtı. Türk lirası karşısında hafif değer kazancı kaydeden euro serbest piyasada 55,31 TL seviyesine toparlanırken, sterlin de primli seyrini sürdürerek 65,21 TL bandından el değiştirmeyi sürdürüyor.

8 EKİM 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,21₺ 49,22₺ %0.03 07:30
Euro (EUR) 55,29₺ 55,31₺ %0.38 07:30
Sterlin (GBP) 65,17₺ 65,22₺ %0.23 07:30
Kanada Doları 34,43₺ 34,60₺ %-0.06 07:29
İsviçre Frangı 59,08₺ 59,09₺ %0.06 07:29
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.10 07:28
Avustralya Doları 34,16₺ 34,33₺ %-0.12 07:30
Danimarka Kronu 7,36₺ 7,40₺ %0.07 07:29
Norveç Kronu 5,13₺ 5,16₺ %0.06 07:29
İsveç Kronu 4,91₺ 4,94₺ %0.14 07:29
Çin Yuanı 7,34₺ 7,34₺ %0.02 07:30
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.03 07:30
BAE Dirhemi 13,40₺ 13,40₺ %0.05 07:30
Suudi Arabistan Riyali 13,08₺ 13,15₺ %-0.08 05:55

8 EKİM 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 49,21₺
Satış 49,22₺

8 EKİM 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,29₺
Satış 55,31₺

8 EKİM 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,17₺
Satış 65,22₺

8 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.504,96₺
Satış 6.516,17₺
Fed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldıFed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldı

8 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,03₺
Satış 95,06₺
Dolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyorDolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyor

8 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

8 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.123
Değişim %0,00

8 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 82.884$
Değişim %-0,61
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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