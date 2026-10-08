Fed tutanakları kurları hareketlendirdi: Dengeler değişti

Döviz piyasalarında 8 Ekim Perşembe gününde, Fed'in yayımladığı son toplantı tutanaklarının ardından küresel ölçekte dalgalı bir seyir izleniyor. Tutanaklarda politika belirleyicilerin faiz artırımlarının devamı konusunda bölünmesi ve doların son 18 ayın zirvesinden gevşemesi, Dolar Endeksi'nde yön arayışını tetikledi. Güne temkinli başlayan endeks, gün içi işlemlerde 102,138 ile 102,286 puan arasındaki bantta dalgalanmasını sürdürüyor.

Uluslararası arenadaki kararsız seyre ve doların zirveden çekilmesine karşın, yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskı gücünü koruyor. Merkez Bankası'nın kuru dengede tutmaya yönelik adımları devam ederken, serbest piyasada dolar kuru yukarı yönlü eğilimini koruyarak 49,21 TL seviyesinden işlem görüyor.

Küresel bazda dolar endeksinde görülen gevşeme ve dalgalanma ise çapraz kurlarda diğer majör para birimlerine alan açtı. Türk lirası karşısında hafif değer kazancı kaydeden euro serbest piyasada 55,31 TL seviyesine toparlanırken, sterlin de primli seyrini sürdürerek 65,21 TL bandından el değiştirmeyi sürdürüyor.

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