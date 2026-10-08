Dolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyor
Doların zirveden çekilmesi ve Fed tutanaklarındaki görüş ayrılığı gümüşe nefes aldırdı. Ons gümüş küresel piyasalarda 60 dolar sınırına tutunurken, yurt içinde gram gümüş 95 TL sınırında dengelenme çabasını sürdürüyor.
Gümüş piyasası da 8 Ekim Perşembe gününde, altın fiyatlarındaki toparlanmayı takip ederek yönünü yukarı çevirdi. Amerikan dolarının son 18 ayın zirvesinden geri çekilmesi ve dün yayımlanan Fed toplantı tutanaklarının ardından faiz artırım baskısının kısmen dengelenmesi, kıymetli metale alım desteği sağladı. Uluslararası spot piyasada ons gümüş 60 dolar sınırında işlem görürken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş 95 TL sınırında dengelenme çabasını sürdürüyor.
Fiyatlamalardaki bu kıpırdanmada, Fed tutanaklarında ortaya çıkan görüş ayrılıkları etkili oldu. Fed yetkililerinin bir kısmı enerji ve emtia kaynaklı şokları dizginlemek için faiz artışını savunurken, şahin üyelerin talep yönlü enflasyona dikkat çekmesi piyasadaki faiz belirsizliğini artırdı.
8 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|94,95₺
|94,99₺
|%0.47
|07:35
|Ons Gümüş $
|60,01$
|60,03$
|%0.44
|07:35
8 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
8 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
8 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?
8 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|49,21₺
|49,22₺
|%0.03
|07:35
|Euro (EUR)
|55,29₺
|55,31₺
|%0.38
|07:34
|Sterlin (GBP)
|65,17₺
|65,22₺
|%0.23
|07:35
8 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|84.70
|Motorin
|90.20
|LPG
|41.20