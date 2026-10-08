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Halk TV Ekonomi Dolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyor

Dolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyor

Doların zirveden çekilmesi ve Fed tutanaklarındaki görüş ayrılığı gümüşe nefes aldırdı. Ons gümüş küresel piyasalarda 60 dolar sınırına tutunurken, yurt içinde gram gümüş 95 TL sınırında dengelenme çabasını sürdürüyor.

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Dolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyor
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Gümüş piyasası da 8 Ekim Perşembe gününde, altın fiyatlarındaki toparlanmayı takip ederek yönünü yukarı çevirdi. Amerikan dolarının son 18 ayın zirvesinden geri çekilmesi ve dün yayımlanan Fed toplantı tutanaklarının ardından faiz artırım baskısının kısmen dengelenmesi, kıymetli metale alım desteği sağladı. Uluslararası spot piyasada ons gümüş 60 dolar sınırında işlem görürken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş 95 TL sınırında dengelenme çabasını sürdürüyor.

Fiyatlamalardaki bu kıpırdanmada, Fed tutanaklarında ortaya çıkan görüş ayrılıkları etkili oldu. Fed yetkililerinin bir kısmı enerji ve emtia kaynaklı şokları dizginlemek için faiz artışını savunurken, şahin üyelerin talep yönlü enflasyona dikkat çekmesi piyasadaki faiz belirsizliğini artırdı.

8 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 94,95₺ 94,99₺ %0.47 07:35
Ons Gümüş $ 60,01$ 60,03$ %0.44 07:35

8 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 94,95₺
Satış 94,99₺

8 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,01$
Satış 60,03$

8 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.504,96₺
Satış 6.516,17₺
Fed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldıFed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldı

8 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,21₺ 49,22₺ %0.03 07:35
Euro (EUR) 55,29₺ 55,31₺ %0.38 07:34
Sterlin (GBP) 65,17₺ 65,22₺ %0.23 07:35
Fed tutanakları kurları hareketlendirdi: Dengeler değiştiFed tutanakları kurları hareketlendirdi: Dengeler değişti

8 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

8 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.123
Değişim %-2,03

8 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 82.810$
Değişim %-0,70
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Gümüş Fed Faiz
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