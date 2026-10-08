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Halk TV Ekonomi Fed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldı

Fed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldı

Doların zirveden çekilmesi ve Fed tutanaklarındaki derin bölünme altın fiyatlarına nefes aldırdı. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 140 dolarda dengelenirken, yurt içinde gram altın 6 bin 545 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Fed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldı
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Altın fiyatları 8 Ekim Perşembe gününde, ABD dolarının son 18 ayın zirvesinden geri çekilmesiyle birlikte hafif yükselişe geçti. Dün akşam yayımlanan Fed toplantı tutanaklarının ardından yatırımcıların bu yıl ek bir faiz artırımı ihtimalini yeniden tartması, kıymetli metale sınırlı da olsa nefes aldırdı. Uluslararası spot piyasada ons altın 4 bin 140 dolar civarında işlem görürken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 545 TL bandında dengeleniyor.

Piyasaların merakla beklediği Eylül ayı FOMC toplantı tutanakları, Fed'in faiz politikası belirleyicileri arasındaki derin görüş ayrılıklarını net bir şekilde ortaya koydu. Tutanaklarda, faiz artırımının gerekçeleri konusunda üyelerin bölündüğü görülürken, bazı katılımcılar enerji ve diğer fiyat şoklarının etkisini kontrol altında tutmak için bir artışın gerekli olduğunu savundu. Buna karşılık daha şahin bir çekirdek grubun ise yeni beliren talep kaynaklı enflasyona karşı korunmak adına faiz artırımını şart gördüğü kayıtlara geçti.

Dolar endeksinin zirveden gevşemesi ve Fed üyeleri arasındaki fikir ayrılıklarının faiz patikasına dair kesinliği törpülemesi altın üzerindeki doğrudan baskıyı hafifletti. Ancak şahin kanadın ağırlığını koruması nedeniyle faiz getirisi olmayan kıymetli metalde yükseliş denemeleri temkinli seyrini sürdürüyor.

8 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.543,01₺ 6.544,34₺ %0.63 07:30
Ons Altın $ 4.135,32$ 4.135,83$ %0.60 07:30
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 131.500,00$ 131.700,00$ %0.00 16:52

8 EKİM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.504,96₺
Satış 6.516,17₺

8 EKİM 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.135,32$
Satış 4.135,83$

8 EKİM 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 131.500,00$
Satış 131.700,00$

8 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,03₺
Satış 95,06₺
Dolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyorDolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyor

8 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,21₺ 49,22₺ %0.03 07:30
Euro (EUR) 55,29₺ 55,31₺ %0.38 07:30
Sterlin (GBP) 65,17₺ 65,22₺ %0.23 07:30
Fed tutanakları kurları hareketlendirdi: Dengeler değiştiFed tutanakları kurları hareketlendirdi: Dengeler değişti

8 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

8 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.123
Değişim %0,00

8 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 82.884$
Değişim %-0,61
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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