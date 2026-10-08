Fed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldı

Altın fiyatları 8 Ekim Perşembe gününde, ABD dolarının son 18 ayın zirvesinden geri çekilmesiyle birlikte hafif yükselişe geçti. Dün akşam yayımlanan Fed toplantı tutanaklarının ardından yatırımcıların bu yıl ek bir faiz artırımı ihtimalini yeniden tartması, kıymetli metale sınırlı da olsa nefes aldırdı. Uluslararası spot piyasada ons altın 4 bin 140 dolar civarında işlem görürken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 545 TL bandında dengeleniyor.

Piyasaların merakla beklediği Eylül ayı FOMC toplantı tutanakları, Fed'in faiz politikası belirleyicileri arasındaki derin görüş ayrılıklarını net bir şekilde ortaya koydu. Tutanaklarda, faiz artırımının gerekçeleri konusunda üyelerin bölündüğü görülürken, bazı katılımcılar enerji ve diğer fiyat şoklarının etkisini kontrol altında tutmak için bir artışın gerekli olduğunu savundu. Buna karşılık daha şahin bir çekirdek grubun ise yeni beliren talep kaynaklı enflasyona karşı korunmak adına faiz artırımını şart gördüğü kayıtlara geçti.

Dolar endeksinin zirveden gevşemesi ve Fed üyeleri arasındaki fikir ayrılıklarının faiz patikasına dair kesinliği törpülemesi altın üzerindeki doğrudan baskıyı hafifletti. Ancak şahin kanadın ağırlığını koruması nedeniyle faiz getirisi olmayan kıymetli metalde yükseliş denemeleri temkinli seyrini sürdürüyor.

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