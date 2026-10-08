Petrol piyasasında çifte kriz patladı: Yeniden tırmanışta

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında bugün itibarıyla yeni bir tarife değişikliğine gidilmedi. Salı günü motorin grubuna yansıtılan 4 TL 80 kuruşluk indirimin ardından benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları tabelalardaki yerini korudu.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, kritik üretim merkezi Orta Doğu'dan gelen arz endişeleri ve ABD'de üretimi vuran kasırga tehdidiyle perşembe gününe yükselişle başladı. Fiyatlar, çarşamba günü Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Mart ayında devreye aldığı plan kapsamında acil petrol rezervlerinin salınımını hızlandırma ve dizel tedarikine öncelik verme kararıyla gerilemişti. Hükümetlerin İran savaşı kaynaklı rekor yakıt fiyatları ve arz kesintilerini dizginleme çabalarına karşın, sahadaki jeopolitik riskler yeniden baskın çıktı.

Savaş öncesinde küresel petrol ve yakıt taşımacılığının yaklaşık yüzde 20'sini sırtlayan Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ticaretine yönelik tehditler, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sekizinci ayına girmesiyle Ekim ayında tırmanışa geçti. Körfez üreticilerinin sevkiyatları artırmasına paralel olarak, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırılar geçen hafta savaşın başlangıcından bu yana görülen en yüksek haftalık seviyeye ulaştı. Bölgeden ham petrol çıkışı sürse de artan güvenlik riskleri, sigorta maliyetleri ve navlun primleri fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Fiyatları destekleyen bir diğer kritik unsur ise dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD'de yaklaşan kasırga oldu. Meksika Körfezi'ndeki açık deniz üretim sahalarına doğru ilerleyen kasırga nedeniyle enerji şirketlerinin platformlarını kapatarak üretimi kısması, küresel petrol piyasasında arz daralması endişelerini tetikledi.

8 EKİM 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.70 Motorin 90.20 LPG 41.20

8 EKİM 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.50 Motorin 90.00 LPG 40.60

8 EKİM 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 85.70 Motorin 91.30 LPG 41.29

8 EKİM 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 85.90 Motorin 91.50 LPG 41.20

8 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

8 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

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