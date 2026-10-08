ABD hükümeti düğmeye bastı, cüzdanlar boşaldı: Kriptodan kaçan kaçana

Kripto para piyasalarında, dün yayımlanan Fed toplantı tutanaklarındaki şahin tonun ardından satış baskısı derinleşti. Tutanaklarda faiz artırımlarının devamına yönelik çekirdek desteğin öne çıkması ve ABD Hazine tahvil getirilerinin çok yıllı zirvelerini tazelemesi, faiz getirisi olmayan dijital varlıklardan kaçışı hızlandırdı. Makroekonomik cepheden esen sert rüzgarlarla birlikte toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 3,9 oranında gerileyerek 2,83 trilyon dolara indi.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, gelen satış dalgasının etkisiyle gün içinde 82 bin 800 ile 84 bin 300 dolar arasındaki koridora sıkıştı. Altcoinler genelindeki daha sert kayıplara karşın piyasada güvenli liman arayışının majör varlıklara yönelmesi, Bitcoin'in pazar hakimiyetini yüzde 58,6 seviyesinde güçlü tuttu. Ancak zincir üstü verilerde beliren yüklü transferler kısa vadeli tedirginliği artırdı. ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanlardan kurumsal borsa platformu Coinbase Prime'a 4 bin 632 adet BTC ile 119 milyon USDT aktarıldığı görüldü. El konulan varlıklardan yapılan bu büyüklükteki transferlerin olası satışların habercisi olarak yorumlanması, piyasadaki satış baskısını canlı tuttu.

Altcoin pazarında ise piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, genel piyasa düşüşüne öncülük eden varlıklar arasında yer aldı. Sert değer kayıplarıyla 2 bin 600 dolar desteğini aşağı yönlü kıran Ethereum, serbest piyasada 2 bin 573 dolar seviyesine kadar çekilerek zayıf seyrini sürdürdü.

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