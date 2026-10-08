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Halk TV Ekonomi ABD hükümeti düğmeye bastı, cüzdanlar boşaldı: Kriptodan kaçan kaçana

ABD hükümeti düğmeye bastı, cüzdanlar boşaldı: Kriptodan kaçan kaçana

Fed'in yayımlanan şahin toplantı tutanakları ve ABD'nin yüklü Bitcoin transferi kripto piyasasını sarstı.

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ABD hükümeti düğmeye bastı, cüzdanlar boşaldı: Kriptodan kaçan kaçana
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Kripto para piyasalarında, dün yayımlanan Fed toplantı tutanaklarındaki şahin tonun ardından satış baskısı derinleşti. Tutanaklarda faiz artırımlarının devamına yönelik çekirdek desteğin öne çıkması ve ABD Hazine tahvil getirilerinin çok yıllı zirvelerini tazelemesi, faiz getirisi olmayan dijital varlıklardan kaçışı hızlandırdı. Makroekonomik cepheden esen sert rüzgarlarla birlikte toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 3,9 oranında gerileyerek 2,83 trilyon dolara indi.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, gelen satış dalgasının etkisiyle gün içinde 82 bin 800 ile 84 bin 300 dolar arasındaki koridora sıkıştı. Altcoinler genelindeki daha sert kayıplara karşın piyasada güvenli liman arayışının majör varlıklara yönelmesi, Bitcoin'in pazar hakimiyetini yüzde 58,6 seviyesinde güçlü tuttu. Ancak zincir üstü verilerde beliren yüklü transferler kısa vadeli tedirginliği artırdı. ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanlardan kurumsal borsa platformu Coinbase Prime'a 4 bin 632 adet BTC ile 119 milyon USDT aktarıldığı görüldü. El konulan varlıklardan yapılan bu büyüklükteki transferlerin olası satışların habercisi olarak yorumlanması, piyasadaki satış baskısını canlı tuttu.

Altcoin pazarında ise piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, genel piyasa düşüşüne öncülük eden varlıklar arasında yer aldı. Sert değer kayıplarıyla 2 bin 600 dolar desteğini aşağı yönlü kıran Ethereum, serbest piyasada 2 bin 573 dolar seviyesine kadar çekilerek zayıf seyrini sürdürdü.

8 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 83.164$ %-0.27 82.270$ 83.521$ -
Ethereum (ETH) 2.573$ %-0.06 2.548$ 2.587$ -

8 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Jupiter (JUP) 0,3773 $ +%13,61
Raydium (RAY) 2,46 $ +%10,46
Curve DAO Token (CRV) 0,3872 $ +%10,00

8 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Sky (SKY) 0,07900 $ -%10,05
Stacks (STX) 0,3644 $ -%8,97
Midnight (NIGHT) 0,04486 $ -%7,95

8 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.504,96₺
Satış 6.516,17₺
Fed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldıFed tutanakları açıklandı: Dolar gevşedi, altın nefes aldı

8 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 93,54₺
Satış 93,56₺
Dolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyorDolar zirveden indi, tutanaklar çatlağı gösterdi: Gümüş piyasası toparlanıyor

8 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,21₺ 49,22₺ %0.03 10:30
Euro (EUR) 55,26₺ 55,27₺ %0.31 10:30
Sterlin (GBP) 65,17₺ 65,18₺ %0.20 10:30
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8 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20
Petrol piyasasında çifte kriz patladı: Yeniden tırmanıştaPetrol piyasasında çifte kriz patladı: Yeniden tırmanışta

8 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.080
Değişim %-0,35
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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