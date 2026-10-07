Fenerbahçe transferde gemileri yaktı: Aziz Yıldırım'ın hedefi ortaya çıktı! Ayrılık da kapıda

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Sol bek Archie Brown'la ayrılık düşünülmüyordu. Ancak Premier Lig takımı Nottingham Forest'in ilgisi gündemde. İngiliz kulübünün 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise 30 milyon euro verilmesi halinde transfere onay verebileceği bildirildi.