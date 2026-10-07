Fenerbahçe transferde gemileri yaktı: Aziz Yıldırım'ın hedefi ortaya çıktı! Ayrılık da kapıda
Sarı lacivertliler ara transfer için çalışmalarını hızlandırdı. Fenerbahçe transferde gemileri yaktı. Aziz Yıldırım'ın hedefi ortaya çıktı! Ayrılık da kapıda.
Fenerbahçe, ara transfer için şimdiden çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertliler transferde gemileri yaktı. Aziz Yıldırım'ın hedefi ortaya çıktı! Ayrılık da kapıda.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 6 maçta 10 puanla 6. sırada yer alıyor. Şampiyonluk için kadroyu güçlendirmenin planları yapılıren, sarı lacivertli takım 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile oynayacağı Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Günün antrenmanı, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı lacivertlilerde ara transferde takımdan ayrılması planlanan oyuncular da belirlenmeye başlandı. Teknik direktör İsmail Kartkal'ın kadroda yer vermediği Dorgeles Nene, ilk sırada yer alıyor.
Sol bek Archie Brown'la ayrılık düşünülmüyordu. Ancak Premier Lig takımı Nottingham Forest'in ilgisi gündemde. İngiliz kulübünün 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin ise 30 milyon euro verilmesi halinde transfere onay verebileceği bildirildi.
Transferde başkan Aziz Yıldırım'ın da hedefi ortaya çıktı. Yıldırım'ın kanat oyuncusu isteyen teknik direktör İsmail Kartal'a sürpriz bir yıldız hediye etmeyi hedeflediği ileri sürüldü.
Sarı lacivertlilerin istediği yıldız isim Real Madrid forması giyen Brahim Diaz. Teknik direktör Jose Mourinho'nan ilk 11'de düşünmediği Brahim Diaz için devre arası kiralık teklifi yapılacağı bildirildi.
Brahim Diaz'ın İspanyol kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Fenerbahçe'nin bu nedenle satın alma alternatifini de masaya koyacağı ifade edildi.