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Halk TV Ekonomi Fırtına vurdu: Petrol yeniden tırmanışta, gözler tabelalarda

Fırtına vurdu: Petrol yeniden tırmanışta, gözler tabelalarda

Dün motorine gelen 4,80 liralık indirimin ardından akaryakıtta tabelalar duruldu. Küresel piyasalarda ise ABD'ye yaklaşan kasırga tehdidi ve Orta Doğu'daki çatışmalar petrolü fırlattı. Gözler yeniden pompa fiyatlarına çevrildi.

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Fırtına vurdu: Petrol yeniden tırmanışta, gözler tabelalarda
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Akaryakıt fiyatlarında bugün itibarıyla yeni bir tarife değişikliğine gidilmedi. Dün motorin grubuna yansıtılan 4 TL 80 kuruşluk indirimin ardından tabelalar mevcut seviyelerini korurken, benzin ve LPG otogaz fiyatlarında da sakin seyir sürüyor.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, ABD açıklarında yaklaşan fırtına tehdidi ve Orta Doğu'da devam eden saldırıların yarattığı arz endişeleriyle yönünü yukarı çevirdi. Uluslararası piyasalarda yatırımcılar, Orta Doğu genelinden toparlanan ham petrol sevkiyatlarına karşılık, ABD'nin ana üretim bölgelerini hedef alan kasırga riskini ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını fiyatlıyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin Salı günü paylaştığı tahminlere göre, Meksika Körfezi'nde oluşan tropikal fırtınanın iki gün içinde 2026'nın ilk Atlantik kasırgasına dönüşmesi ve açık denizdeki petrol ile doğal gaz üretim tesislerini doğrudan vurması bekleniyor. Kasırganın rotasında bulunan Körfez açık deniz sahaları, ABD'nin toplam ham petrol üretiminin yüzde 15'ini, doğal gaz üretiminin ise yüzde 5'ini karşılıyor.

Fırtınanın güzergâhında bulunan en az altı rafinerinin faaliyetlerinin aksayabileceği belirtiliyor. ABD Körfez eyaletlerindeki rafineriler, ülkenin günlük 18,2 milyon varillik toplam işleme kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. Üretim ve rafineri altyapısına yönelik bu doğrudan tehdit, Orta Doğu'daki kırılgan ateşkes zemininde petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı artıran ana etken olarak öne çıkıyor.

Brent Petrol
Değer 100,12$
Değişim %-0,08

7 EKİM 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

7 EKİM 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.50
Motorin 90.00
LPG 40.60

7 EKİM 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 85.70
Motorin 91.30
LPG 41.29

7 EKİM 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 85.90
Motorin 91.50
LPG 41.20

7 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
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Satış 6.592,45₺
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7 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,88₺
Satış 95,91₺
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7 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,20₺ 49,20₺ %0.05 10:24
Euro (EUR) 55,22₺ 55,23₺ %-0.26 10:25
Sterlin (GBP) 65,22₺ 65,23₺ %-0.16 10:25
Fed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyorFed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyor

7 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.340
Değişim %-0,28
Dün frene basmıştı: Borsa İstanbul yeni güne yükselişle uyandıDün frene basmıştı: Borsa İstanbul yeni güne yükselişle uyandı

7 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 84.236$
Değişim %-1,58
Denge arayan Bitcoin duvara çarptıDenge arayan Bitcoin duvara çarptı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin
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