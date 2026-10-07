Denge arayan Bitcoin duvara çarptı

Kripto para piyasalarında, Fed'in bu yayımlayacağı FOMC toplantı tutanakları öncesinde riskten kaçış eğilimi derinleşiyor. Küresel piyasalardaki temkinli havanın dijital varlık sınıflarına da yansımasıyla birlikte, toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 4'ün üzerinde sert bir düşüş kaydetti.

Piyasanın lokomotifi Bitcoin, gün içinde 86 bin dolar direncinden gelen sert satış dalgasının ardından dalgalı bir seyir izliyor. Günlük zirvelerden gelen ret sonrası 24 saat içinde 3 bin dolarlık geniş bir fiyat aralığında gidip gelen lider kripto para birimi, 84 bin dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Fiyatın 83 bin 800 dolara kadar sarkması ise türev piyasalarda büyük bir tasfiyeyi tetikledi. Kripto borsalarında son 24 saatte 400 milyon doların üzerinde uzun pozisyon likidite edildi. Yaşanan bu sert temizlik, düzeltme öncesinde piyasadaki kaldıraç oranlarının aşırı şiştiğini ve yatırımcıların yüksek risk aldığını gözler önüne serdi.

Altcoin pazarında ise piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, genele yayılan satış baskısından kaçamadı. Son 24 saatlik zaman diliminde yüzde 2,83 oranında değer kaybeden Ethereum, serbest piyasada 2 bin 619 dolar seviyesine kadar geriledi. Kripto para ekosisteminde yatırımcılar, akşam saatlerinde açıklanacak Fed tutanaklarının yaratacağı volatiliteye odaklanmış durumda.

7 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

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7 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

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