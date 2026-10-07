Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Denge arayan Bitcoin duvara çarptı

Denge arayan Bitcoin duvara çarptı

Fed tutanakları öncesinde kripto piyasasında riskten kaçış derinleşti. Toplam değer yüzde 4'ün üzerinde erirken, 86 bin dolardan dönen Bitcoin 84 bine çekildi. 400 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon ise bir günde tasfiye oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Denge arayan Bitcoin duvara çarptı
Son Güncelleme:

Kripto para piyasalarında, Fed'in bu yayımlayacağı FOMC toplantı tutanakları öncesinde riskten kaçış eğilimi derinleşiyor. Küresel piyasalardaki temkinli havanın dijital varlık sınıflarına da yansımasıyla birlikte, toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 4'ün üzerinde sert bir düşüş kaydetti.

Piyasanın lokomotifi Bitcoin, gün içinde 86 bin dolar direncinden gelen sert satış dalgasının ardından dalgalı bir seyir izliyor. Günlük zirvelerden gelen ret sonrası 24 saat içinde 3 bin dolarlık geniş bir fiyat aralığında gidip gelen lider kripto para birimi, 84 bin dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor. Fiyatın 83 bin 800 dolara kadar sarkması ise türev piyasalarda büyük bir tasfiyeyi tetikledi. Kripto borsalarında son 24 saatte 400 milyon doların üzerinde uzun pozisyon likidite edildi. Yaşanan bu sert temizlik, düzeltme öncesinde piyasadaki kaldıraç oranlarının aşırı şiştiğini ve yatırımcıların yüksek risk aldığını gözler önüne serdi.

Altcoin pazarında ise piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, genele yayılan satış baskısından kaçamadı. Son 24 saatlik zaman diliminde yüzde 2,83 oranında değer kaybeden Ethereum, serbest piyasada 2 bin 619 dolar seviyesine kadar geriledi. Kripto para ekosisteminde yatırımcılar, akşam saatlerinde açıklanacak Fed tutanaklarının yaratacağı volatiliteye odaklanmış durumda.

7 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 84.236$ %-1.58 83.577$ 85.657$ -
Ethereum (ETH) 2.618$ %-2.98 2.592$ 2.700$ -

7 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Stacks (STX) 0,4010 $ +%7,71
Raydium (RAY) 2,23 $ +%5,55
LayerZero (ZRO) 2,22 $ +%5,48

7 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Mantle (MNT) 0,5833 $ -%9,78
Polkadot (DOT) 1,12 $ -%8,11
Pendle (PENDLE) 2,23 $ -%7,70

7 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.586,17₺
Satış 6.592,45₺
Fed tutanakları öncesi nefesler tutuldu: Altın piyasası bekleyişe geçtiFed tutanakları öncesi nefesler tutuldu: Altın piyasası bekleyişe geçti

7 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,88₺
Satış 95,91₺
Gümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştüGümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştü

7 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,20₺ 49,20₺ %0.05 10:24
Euro (EUR) 55,22₺ 55,23₺ %-0.26 10:25
Sterlin (GBP) 65,22₺ 65,23₺ %-0.16 10:25
Fed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyorFed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyor

7 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20
Fırtına vurdu: Petrol yeniden tırmanışta, gözler tabelalardaFırtına vurdu: Petrol yeniden tırmanışta, gözler tabelalarda

7 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.340
Değişim %-0,28
Dün frene basmıştı: Borsa İstanbul yeni güne yükselişle uyandıDün frene basmıştı: Borsa İstanbul yeni güne yükselişle uyandı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Kripto Kripto Para Bitcoin Ethereum
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro