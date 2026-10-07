Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Gümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştü

Gümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştü

Fed'in bugün açıklanacak kritik faiz tutanakları öncesinde gümüş piyasasında satıcılı seyir hakim. Ons gümüş 60 dolar seviyesinde dengelenirken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş 96 TL bandında işlem görüyor.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Gümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştü
Son Güncelleme:

Gümüş piyasası da 7 Ekim Çarşamba gününde, altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi izleyerek temkinli ve aşağı yönlü bir grafik çiziyor. Küresel piyasalarda gözler bugün yayımlanacak olan Fed FOMC toplantı tutanaklarına çevrilirken, faiz patikasına ilişkin belirsizlik faiz getirisi olmayan kıymetli metaller üzerindeki baskıyı diri tutuyor. Gelişmelerin etkisiyle uluslararası spot piyasada ons gümüş psikolojik sınır olan 60 dolar seviyesinde dengelenirken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş 96 TL bandında işlem görmeyi sürdürüyor.

Fiyatlamalardaki bu sıkışık ve satıcılı seyrin odağında, Fed yetkililerinin faiz artırımlarına devam etme konusundaki kararlılığına dair ipuçları aranıyor. Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak tutanaklar öncesinde yatırımcıların risk almaktan kaçınması, gümüşteki toparlanma hamlelerini sınırlıyor. Politika belirleyiciler arasındaki olası görüş ayrılıklarının ve şahin sinyallerin önümüzdeki döneme ait faiz artırım olasılıklarını nasıl etkileyeceği, emtia piyasasının kısa vadeli yönünde belirleyici temel faktör olmaya devam ediyor.

7 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 96,22₺ 96,25₺ %-0.78 07:25
Ons Gümüş $ 60,84$ 60,85$ %-0.83 07:24

7 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,22₺
Satış 96,25₺

7 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,84$
Satış 60,85$

7 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.586,17₺
Satış 6.592,45₺
Fed tutanakları öncesi nefesler tutuldu: Altın piyasası bekleyişe geçtiFed tutanakları öncesi nefesler tutuldu: Altın piyasası bekleyişe geçti

7 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,19₺ 49,20₺ %0.04 07:25
Euro (EUR) 55,29₺ 55,31₺ %-0.14 07:25
Sterlin (GBP) 65,21₺ 65,25₺ %-0.16 07:24
Fed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyorFed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyor

7 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

7 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.374
Değişim %0,00

7 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 84.108$
Değişim %-1,75
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Gümüş Fed Faiz
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro