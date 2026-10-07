Gümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştü

Gümüş piyasası da 7 Ekim Çarşamba gününde, altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi izleyerek temkinli ve aşağı yönlü bir grafik çiziyor. Küresel piyasalarda gözler bugün yayımlanacak olan Fed FOMC toplantı tutanaklarına çevrilirken, faiz patikasına ilişkin belirsizlik faiz getirisi olmayan kıymetli metaller üzerindeki baskıyı diri tutuyor. Gelişmelerin etkisiyle uluslararası spot piyasada ons gümüş psikolojik sınır olan 60 dolar seviyesinde dengelenirken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş 96 TL bandında işlem görmeyi sürdürüyor.

Fiyatlamalardaki bu sıkışık ve satıcılı seyrin odağında, Fed yetkililerinin faiz artırımlarına devam etme konusundaki kararlılığına dair ipuçları aranıyor. Günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak tutanaklar öncesinde yatırımcıların risk almaktan kaçınması, gümüşteki toparlanma hamlelerini sınırlıyor. Politika belirleyiciler arasındaki olası görüş ayrılıklarının ve şahin sinyallerin önümüzdeki döneme ait faiz artırım olasılıklarını nasıl etkileyeceği, emtia piyasasının kısa vadeli yönünde belirleyici temel faktör olmaya devam ediyor.

7 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

7 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

7 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

7 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

7 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

7 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.70 Motorin 90.20 LPG 41.20

7 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

7 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI