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Halk TV Ekonomi Fed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyor

Fed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyor

Fed tutanakları öncesi küresel piyasalarda toparlanan dolar iç piyasayı baskılamayı sürdürdü. Merkez Bankası'nın çabalarına rağmen dolar 49,20 TL'ye tırmanırken, euro 55,33 TL'ye geriledi, sterlin ise 65,25 TL bandında dengelendi.

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Fed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyor

Döviz piyasalarında 7 Ekim Çarşamba gününde, küresel piyasaların bugün yayımlanacak Fed FOMC toplantı tutanaklarına kilitlenmesiyle birlikte hareketli saatler yaşanıyor. Dün 102 puan eşiğinin altına inerek 101,775 puana kadar sert bir geri çekilme yaşayan Dolar Endeksi, yeni işlem gününde kayıplarını telafi etme çabasına girdi. Fed yetkililerinin faiz artırımlarına ilişkin duruşuna dair ipuçları öncesinde hafif toparlanan endeks, serbest piyasada 102,030 puan seviyesinde tutunuyor.

Küresel bazda doların yeniden güç kazanması ve piyasalardaki bekle-gör havası, yurt içinde Türk lirası üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürdü. Merkez Bankası'nın rezerv yönetimi ve kuru dengede tutma çabaları devam ederken, serbest piyasada dolar kuru yukarı yönlü hareketini koruyarak 49,20 TL'ye ulaştı.

Dolar endeksindeki yukarı yönlü toparlanma, dünkü yükselişleriyle moral bulan diğer majör para birimlerinde hafif bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Türk lirası karşısında sınırlı gevşeme kaydeden Euro serbest piyasada 55,33 TL seviyesinden el değiştirirken, İngiliz Sterlini ise dünkü zirvelerinden hafif gerileyerek 65,25 TL bandında dengelendi.

7 EKİM 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,19₺ 49,20₺ %0.04 07:25
Euro (EUR) 55,29₺ 55,31₺ %-0.14 07:25
Sterlin (GBP) 65,21₺ 65,25₺ %-0.16 07:24
Kanada Doları 34,49₺ 34,66₺ %-0.12 07:25
İsviçre Frangı 59,06₺ 59,10₺ %-0.07 07:24
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.18 07:24
Avustralya Doları 34,20₺ 34,38₺ %-0.18 07:24
Danimarka Kronu 7,37₺ 7,41₺ %-0.24 07:24
Norveç Kronu 5,13₺ 5,15₺ %-0.25 07:24
İsveç Kronu 4,90₺ 4,92₺ %-0.24 07:25
Çin Yuanı 7,34₺ 7,34₺ %-0.01 07:25
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.03 07:25
BAE Dirhemi 13,39₺ 13,40₺ %0.05 07:25
Suudi Arabistan Riyali 13,09₺ 13,15₺ %-0.07 06:21

7 EKİM 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 49,19₺
Satış 49,20₺

7 EKİM 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,29₺
Satış 55,31₺

7 EKİM 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,21₺
Satış 65,25₺

7 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.586,17₺
Satış 6.592,45₺
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7 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,22₺
Satış 96,25₺
Gümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştüGümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştü

7 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

7 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.374
Değişim %0,00

7 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 84.108$
Değişim %-1,75
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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