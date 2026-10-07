Fed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyor

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Döviz piyasalarında 7 Ekim Çarşamba gününde, küresel piyasaların bugün yayımlanacak Fed FOMC toplantı tutanaklarına kilitlenmesiyle birlikte hareketli saatler yaşanıyor. Dün 102 puan eşiğinin altına inerek 101,775 puana kadar sert bir geri çekilme yaşayan Dolar Endeksi, yeni işlem gününde kayıplarını telafi etme çabasına girdi. Fed yetkililerinin faiz artırımlarına ilişkin duruşuna dair ipuçları öncesinde hafif toparlanan endeks, serbest piyasada 102,030 puan seviyesinde tutunuyor.

Küresel bazda doların yeniden güç kazanması ve piyasalardaki bekle-gör havası, yurt içinde Türk lirası üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürdü. Merkez Bankası'nın rezerv yönetimi ve kuru dengede tutma çabaları devam ederken, serbest piyasada dolar kuru yukarı yönlü hareketini koruyarak 49,20 TL'ye ulaştı.

Dolar endeksindeki yukarı yönlü toparlanma, dünkü yükselişleriyle moral bulan diğer majör para birimlerinde hafif bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Türk lirası karşısında sınırlı gevşeme kaydeden Euro serbest piyasada 55,33 TL seviyesinden el değiştirirken, İngiliz Sterlini ise dünkü zirvelerinden hafif gerileyerek 65,25 TL bandında dengelendi.

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