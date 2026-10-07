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Halk TV Ekonomi Fed tutanakları öncesi nefesler tutuldu: Altın piyasası bekleyişe geçti

Fed tutanakları öncesi nefesler tutuldu: Altın piyasası bekleyişe geçti

Fed'in bugün açıklanacak kritik faiz tutanakları öncesinde altın fiyatlarında temkinli bekleyiş sürüyor. Küresel piyasalarda ons altın 4 bin 146 dolarda tutunmaya çalışırken, yurt içinde gram altın 6 bin 558 liradan işlem görüyor.

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Fed tutanakları öncesi nefesler tutuldu: Altın piyasası bekleyişe geçti
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7 Ekim Çarşamba gününde altın fiyatları, Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar öncesinde hafif geri çekilerek temkinli bir bantta dengeleniyor. Küresel piyasalarda yatırımcılar, politika yapıcıların faiz artırımlarına devam etme eğiliminde olup olmadığını anlamak için bugün yayımlanacak FOMC toplantı tutanaklarına odaklanırken, kıymetli metal kazanımlarını koruma mücadelesi veriyor. Uluslararası spot piyasada ons altın 4 bin 146 dolar civarında tutunmaya çalışırken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 558 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasa aktörlerinin gözü kulağı günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi Eylül ayı toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda. Yayımlanacak tutanaklar, Fed yetkilileri arasında ek faiz artışlarına yönelik desteğin boyutunu ve bankanın para politikası rotasındaki fikir ayrılıklarını netleştirecek. Masadan çıkacak mesajların önümüzdeki toplantılara ilişkin faiz artırım olasılıklarını yeniden şekillendirmesi beklenirken, veri öncesinde altın tarafında bekle-gör yaklaşımı ağırlığını koruyor.

7 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.550,77₺ 6.552,10₺ %-0.49 07:30
Ons Altın $ 4.141,81$ 4.142,30$ %-0.53 07:30
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 133.250,00$ 133.350,00$ %0.00 17:18

7 EKİM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.586,17₺
Satış 6.592,45₺

7 EKİM 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.141,81$
Satış 4.142,30$

7 EKİM 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 133.250,00$
Satış 133.350,00$

7 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,22₺
Satış 96,24₺
Gümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştüGümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştü

7 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,19₺ 49,20₺ %0.04 07:30
Euro (EUR) 55,27₺ 55,30₺ %-0.16 07:30
Sterlin (GBP) 65,20₺ 65,23₺ %-0.18 07:29
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7 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

7 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.374
Değişim %-0,56

7 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 84.146$
Değişim %-1,71
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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