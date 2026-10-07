Fed tutanakları öncesi nefesler tutuldu: Altın piyasası bekleyişe geçti

7 Ekim Çarşamba gününde altın fiyatları, Fed'in son toplantısına ilişkin tutanaklar öncesinde hafif geri çekilerek temkinli bir bantta dengeleniyor. Küresel piyasalarda yatırımcılar, politika yapıcıların faiz artırımlarına devam etme eğiliminde olup olmadığını anlamak için bugün yayımlanacak FOMC toplantı tutanaklarına odaklanırken, kıymetli metal kazanımlarını koruma mücadelesi veriyor. Uluslararası spot piyasada ons altın 4 bin 146 dolar civarında tutunmaya çalışırken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 558 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasa aktörlerinin gözü kulağı günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi Eylül ayı toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda. Yayımlanacak tutanaklar, Fed yetkilileri arasında ek faiz artışlarına yönelik desteğin boyutunu ve bankanın para politikası rotasındaki fikir ayrılıklarını netleştirecek. Masadan çıkacak mesajların önümüzdeki toplantılara ilişkin faiz artırım olasılıklarını yeniden şekillendirmesi beklenirken, veri öncesinde altın tarafında bekle-gör yaklaşımı ağırlığını koruyor.

7 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

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7 EKİM 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

7 EKİM 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

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7 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

7 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

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