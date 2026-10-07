Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Dün frene basmıştı: Borsa İstanbul yeni güne yükselişle uyandı

Dün frene basmıştı: Borsa İstanbul yeni güne yükselişle uyandı

Salı gününü satışların etkisiyle düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul, hafta ortasına tepki alımlarıyla başladı. BIST 100 endeksi, dünkü geri çekilmenin ardından çarşamba seansının açılışında 12 bin 389 puana yükseldi.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Dün frene basmıştı: Borsa İstanbul yeni güne yükselişle uyandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya güçlü bir başlangıç yapmasının ardından dün kâr satışlarının etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Salı gününü satış ağırlıklı bir seyirle geçiren endeks, günü yüzde 0,56 oranında değer kaybı ve 69,66 puanlık azalışla 12 bin 374,26 puandan tamamladı. Yaşanan geri çekilmeyle birlikte piyasadaki toplam işlem hacmi de önceki günlere kıyasla bir miktar gerileyerek 107,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Dünkü kayıpların ardından haftanın üçüncü işlem gününe ise sınırlı da olsa tepki alımlarıyla başlandı. Çarşamba seansına alıcılı giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta dünkü kapanışına göre 15,47 puan ve yüzde 0,12 artış kaydederek 12 bin 389,72 puana çıktı.

7 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.316
Günlük değişim %-0.47
Gün içi düşük 12.316
Gün içi yüksek 12.390
Önceki kapanış 12.374
Saat 10:30

7 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
MARTI 1,54 %10,00
PASEU 45,54 %10,00
YKSLN 2,75 %10,00
HDFGS 1,21 %10,00
LYDYE 5.700,00 %9,99

7 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KARCL 43,38 -%10,00
GENIL 3,87 -%10,00
OZATD 927,00 -%10,00
ALKLC 96,75 -%10,00
TRHOL 837,00 -%10,00

7 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
THYAO 290,00 87.736.310,00
ASELS 377,25 48.161.621,25
TUPRS 382,75 32.940.230,50
ASTOR 195,50 24.569.071,50
SASA 1,91 22.173.873,78

7 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.586,17₺
Satış 6.592,45₺
Fed tutanakları öncesi nefesler tutuldu: Altın piyasası bekleyişe geçtiFed tutanakları öncesi nefesler tutuldu: Altın piyasası bekleyişe geçti

7 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,79₺
Satış 95,82₺
Gümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştüGümüşte toparlanma hamlesi yarıda kaldı: Altının peşinden o da düştü

7 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,20₺ 49,20₺ %0.04 10:30
Euro (EUR) 55,22₺ 55,23₺ %-0.28 10:30
Sterlin (GBP) 65,22₺ 65,23₺ %-0.16 10:30
Fed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyorFed tutanakları öncesi piyasalar kilitlendi: Dolar rekor basamağından inmiyor

7 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20
Fırtına vurdu: Petrol yeniden tırmanışta, gözler tabelalardaFırtına vurdu: Petrol yeniden tırmanışta, gözler tabelalarda

7 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 84.234$
Değişim %-1,60
Denge arayan Bitcoin duvara çarptıDenge arayan Bitcoin duvara çarptı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Borsa Borsa İstanbul BIST
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro