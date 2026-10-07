Dün frene basmıştı: Borsa İstanbul yeni güne yükselişle uyandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya güçlü bir başlangıç yapmasının ardından dün kâr satışlarının etkisiyle yönünü aşağı çevirdi. Salı gününü satış ağırlıklı bir seyirle geçiren endeks, günü yüzde 0,56 oranında değer kaybı ve 69,66 puanlık azalışla 12 bin 374,26 puandan tamamladı. Yaşanan geri çekilmeyle birlikte piyasadaki toplam işlem hacmi de önceki günlere kıyasla bir miktar gerileyerek 107,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Dünkü kayıpların ardından haftanın üçüncü işlem gününe ise sınırlı da olsa tepki alımlarıyla başlandı. Çarşamba seansına alıcılı giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta dünkü kapanışına göre 15,47 puan ve yüzde 0,12 artış kaydederek 12 bin 389,72 puana çıktı.

7 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

7 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim MARTI 1,54 %10,00 PASEU 45,54 %10,00 YKSLN 2,75 %10,00 HDFGS 1,21 %10,00 LYDYE 5.700,00 %9,99

7 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim KARCL 43,38 -%10,00 GENIL 3,87 -%10,00 OZATD 927,00 -%10,00 ALKLC 96,75 -%10,00 TRHOL 837,00 -%10,00

7 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) THYAO 290,00 87.736.310,00 ASELS 377,25 48.161.621,25 TUPRS 382,75 32.940.230,50 ASTOR 195,50 24.569.071,50 SASA 1,91 22.173.873,78

7 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

7 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

7 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

7 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.70 Motorin 90.20 LPG 41.20

7 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI