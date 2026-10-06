Sürücülerin beklediği müjde geldi: Motorin fiyatlarında devasa indirim tabelaya yansıdı

Akaryakıt fiyatlarında motorin kullanıcılarını sevindiren yeni bir tarife ayarlaması tabelalara yansıdı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan zamların ardından motorin grubunda devreye giren 4 TL 80 kuruşluk dev indirim, 6 Ekim Salı günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Son indirimle birlikte motorin litre fiyatı yeniden gerilerken, benzin ve LPG otogaz fiyatlarında ise mevcut seviyeler korundu.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları salı seansına sınırlı primle başladı. Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri piyasada jeopolitik risk primini diri tutarken; bölgeden gerçekleşen ham petrol ihracatının gücünü koruması ve G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini devreye sokması fiyatlardaki yukarı yönlü sıçramaları frenliyor.

Deniz taşımacılığı verileri, Hürmüz Boğazı çevresindeki aksamalara rağmen alternatif rotalar ve lojistik düzenlemeler sayesinde üreticilerin sevkiyatları sürdürdüğünü; hatta Eylül sonundaki bazı günlerde ham petrol ihracatının savaş öncesi seviyeleri aştığını ortaya koydu.

İran hariç tutulduğunda Körfez petrol akışı, Suudi Arabistan'ın toparlanan ihracatı öncülüğünde Eylül ayında savaş öncesi hacminin yüzde 81'inin üzerine çıktı. Buna karşılık ABD ablukası altındaki İran'ın ihracatı sıfıra inerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla G7 ülkelerinin acil rezervlerden 100 milyon varil dizel ve ham petrol salma kararı küresel arz kaygılarını hafifletti.

6 EKİM 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.70 Motorin 90.20 LPG 41.20

6 EKİM 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.50 Motorin 90.00 LPG 40.60

6 EKİM 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 85.70 Motorin 91.30 LPG 41.29

6 EKİM 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 85.90 Motorin 91.50 LPG 41.20

6 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

6 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

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