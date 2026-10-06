ABD tahvilleri 24 yılın rekorunu kırdı: Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi

6 Ekim Salı gününde altın fiyatları, güçlenen ABD doları ve yükselen tahvil getirilerinin yarattığı baskıyla haftanın ikinci işlem gününde aşağı yönlü bir seyir izliyor. ABD'de açıklanan son ekonomik verilerin ardından Fed'in bu ay faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin zayıflaması kayıpları frenlese de kıymetli metalde satıcılı görünüm ağır basıyor. Uluslararası spot piyasada ons altın 4 bin 130 dolar seviyesine çekilirken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 530 TL bandına geriledi.

Fiyatlardaki bu düşüşün arkasında, küresel tahvil piyasasında devam eden sert satış dalgası yer alıyor. Pazartesi günü ABD 10 ve 30 yıllık Hazine tahvil getirilerinin son 24 yılın zirvesine tırmanması, faiz getirisi olmayan kıymetli metaller üzerinde belirgin bir baskı oluşturdu. Geride kalan cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin istihdam artışında belirgin bir yavaşlamaya işaret etmesi ve önceki iki aya ait rakamların aşağı yönlü revize edilmesi, Fed'in Ekim ayında faiz artırımı ihtimalini zayıflatmıştı.

Ancak dün gelen ABD hizmet sektörü verileri tablonun karmaşık kalmaya devam ettiğini gösterdi. Hizmet aktivitesindeki yavaşlamaya rağmen güçlü iç talebin tedarik zincirlerini zorlaması ve girdi fiyatları endeksinin son dört yılın en yüksek seviyesine fırlaması, enflasyonun 2027 yılına kadar yüksek seyredebileceği endişelerini tetikleyerek faiz baskısını diri tuttu.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki dengeleri değiştirebilecek kritik bir askeri gelişme yaşandı. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri, stratejik Babülmendep Boğazı kıyılarını ve Muha kentine kadar olan hattı geri almak üzere şafak vakti yıldırım bir harekât başlattı.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin geçtiğimiz ay ele geçirdiği bölgelerin büyük kısmından püskürtüldüğü bildirildi. Deniz ticaret rotasındaki bu kritik ilerleme güvenli liman talebini sınırlı tutarken, altın fiyatlarında tahvil faizlerinin yarattığı aşağı yönlü eğilim günün ana belirleyicisi olmayı sürdürüyor.

6 EKİM 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

6 EKİM 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

6 EKİM 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

6 EKİM 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

6 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

6 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

6 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.70 Motorin 90.20 LPG 41.20

6 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

6 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI