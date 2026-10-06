Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Tahvil faizi alarmı dünyayı sardı: Döviz kurlarında dengeler altüst oldu

Tahvil faizi alarmı dünyayı sardı: Döviz kurlarında dengeler altüst oldu

Küresel piyasalarda dolar endeksinin soluklanması döviz piyasasında dengeleri değiştirdi. Merkez Bankası'nın adımlarına rağmen dolar 49,18 TL ile yükselişini sürdürdü. Euro 55,21 TL'ye, sterlin ise 65,05 TL bandına tırmandı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Tahvil faizi alarmı dünyayı sardı: Döviz kurlarında dengeler altüst oldu

Döviz piyasalarında bugün, küresel dolar talebinde dün kaydedilen sert sıçramanın ardından sınırlı bir kâr satışı ve dalgalı bir denge arayışı izleniyor. ABD 10 ve 30 yıllık Hazine tahvil faizlerinin 24 yılın zirvesine tırmanmasıyla dün Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini test eden Dolar Endeksi, 102,515 puana kadar ulaştıktan sonra yeni güne hafif gevşemeyle başladı. ABD'de cuma günü açıklanan istihdam artışındaki yavaşlamanın Fed'in faiz artırımı ihtimallerini zayıflatması ve dün gelen hizmet sektörü verilerinin ardından endeks, gün içinde 102,042 ile 102,199 puan arasındaki dar bantta dalgalı bir grafik çiziyor.

Uluslararası arenada dolardaki soluklanmaya rağmen yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskı gücünü koruyor. Merkez Bankası'nın kuru dengede tutmaya yönelik adımlarına karşın dolar kuru yükselen seyrini sürdürerek 49,18 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksindeki gevşeme adımları, çapraz kurlarda dün sert kayıplar yaşayan majör para birimlerine nefes aldırdı. Küresel baskının hafiflemesiyle birlikte Türk lirası karşısında yönünü yeniden yukarı çeviren euro, dün altına indiği 55 TL barajını aşarak serbest piyasada 55,21 TL seviyesine tırmandı. Benzer bir toparlanma performansı sergileyen İngiliz Sterlini ise dün gerilediği kritik eşiğin üzerine çıkarak 65,05 TL bandından el değiştirmeye başladı.

6 EKİM 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,17₺ 49,18₺ %0.07 08:55
Euro (EUR) 55,18₺ 55,19₺ %0.08 08:55
Sterlin (GBP) 65,00₺ 65,06₺ %-0.02 08:55
Kanada Doları 34,32₺ 34,49₺ %-0.10 08:55
İsviçre Frangı 59,14₺ 59,20₺ %0.09 08:55
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.05 08:54
Avustralya Doları 34,13₺ 34,30₺ %-0.06 08:55
Danimarka Kronu 7,35₺ 7,39₺ %-0.09 08:55
Norveç Kronu 5,10₺ 5,13₺ %-0.23 08:55
İsveç Kronu 4,88₺ 4,90₺ %-0.03 08:55
Çin Yuanı 7,33₺ 7,34₺ %0.07 08:55
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %-0.65 08:55
BAE Dirhemi 13,39₺ 13,39₺ %0.08 08:55
Suudi Arabistan Riyali 13,07₺ 13,14₺ %-0.01 04:00

6 EKİM 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 49,17₺
Satış 49,18₺

6 EKİM 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,18₺
Satış 55,19₺

6 EKİM 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,00₺
Satış 65,06₺

6 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.563,12₺
Satış 6.569,39₺
ABD tahvilleri 24 yılın rekorunu kırdı: Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdiABD tahvilleri 24 yılın rekorunu kırdı: Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi

6 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,54₺
Satış 95,57₺
Altının peşine takıldı, darbelere dayanamadı: Gümüşte sert geri çekilmeAltının peşine takıldı, darbelere dayanamadı: Gümüşte sert geri çekilme

6 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

6 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.444
Değişim %1,42

6 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 85.673$
Değişim %-0,06
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Döviz Döviz Kuru Dolar Euro Sterlin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro