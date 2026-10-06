Tahvil faizi alarmı dünyayı sardı: Döviz kurlarında dengeler altüst oldu

Döviz piyasalarında bugün, küresel dolar talebinde dün kaydedilen sert sıçramanın ardından sınırlı bir kâr satışı ve dalgalı bir denge arayışı izleniyor. ABD 10 ve 30 yıllık Hazine tahvil faizlerinin 24 yılın zirvesine tırmanmasıyla dün Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini test eden Dolar Endeksi, 102,515 puana kadar ulaştıktan sonra yeni güne hafif gevşemeyle başladı. ABD'de cuma günü açıklanan istihdam artışındaki yavaşlamanın Fed'in faiz artırımı ihtimallerini zayıflatması ve dün gelen hizmet sektörü verilerinin ardından endeks, gün içinde 102,042 ile 102,199 puan arasındaki dar bantta dalgalı bir grafik çiziyor.

Uluslararası arenada dolardaki soluklanmaya rağmen yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskı gücünü koruyor. Merkez Bankası'nın kuru dengede tutmaya yönelik adımlarına karşın dolar kuru yükselen seyrini sürdürerek 49,18 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar endeksindeki gevşeme adımları, çapraz kurlarda dün sert kayıplar yaşayan majör para birimlerine nefes aldırdı. Küresel baskının hafiflemesiyle birlikte Türk lirası karşısında yönünü yeniden yukarı çeviren euro, dün altına indiği 55 TL barajını aşarak serbest piyasada 55,21 TL seviyesine tırmandı. Benzer bir toparlanma performansı sergileyen İngiliz Sterlini ise dün gerilediği kritik eşiğin üzerine çıkarak 65,05 TL bandından el değiştirmeye başladı.

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