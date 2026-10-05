1.93'lük genç santrforu Fenerbahçe kaptı! "İnşallah kafamızı taşlara vurmayız"

Fenerbahçe, sessiz sedasız bir transfer gerçekleştirdi. 1.93'lük genç santrforu Fenerbahçe kaptı!

Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmasına Kocaelispor'da tepki yükseldi.

Özgür Kocaeli'den Hayrettin Albayrak, "Gölcüksporlu 16 yaşındaki yetenekli santrfor Eymen Çavdar’ın Fenerbahçe’ye transferi, kentimizde haklı bir sorgulamayı beraberinde getirdi. Dün köşemde düşüncelerimi yazmıştım. Futbolseverler, “Burnumuzun ucundaki bu yetenek neden Kocaelispor’a alınmadı?” diye soruyor. Kocaelispor’un geleceğini düşünen herkesin bu soruyu sorması son derece doğal. Kendi şehrimizde yetişen bir futbolcunun başka bir kulübe gitmesi, hele de Fenerbahçe gibi önemli bir camianın dikkatini çekmesi, ister istemez gözleri bizim altyapıya çeviriyor" ifadelerini kullandı.

KOCAELİSPOR NEDEN ALMADI?

Albayrak, Özgür Kocaeli'deki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Elbette dışarıdan bakıp hemen hüküm vermek kolay. “Yine bir yeteneği kaçırdık” demeden önce işin aslını öğrenmek gerekiyor. Kocaelispor bu oyuncuyu biliyor muydu? Talip olmuş muydu? Olduysa neden alamadı, olmadıysa gerekçesi neydi? Biz de bu soruların yanıtını almak için Kocaelispor Altyapı Koordinatörü Murat Tiraki’ye başvurduk. Tiraki şu yanıtı verdi:

“Bu oyuncuyu biliyoruz abi. Aynı profilde, sezon başında A takım kampına da katılan Eren Can var bizde. Onun arkasında bir yaş küçük, 2011 doğumlu forvetleri kullanıyoruz. O yüzden bu sezon davet etmedik.”

Bu açıklamayla en azından bir konu netleşti. Eymen, Kocaelispor’un haberdar olmadığı bir oyuncu değilmiş. Takip edilen, bilinen bir yetenekmiş. Ancak aynı profilde Eren Can’ın bulunması ve onun arkasında daha küçük yaştaki forvetlere şans verilmek istenmesi nedeniyle bu sezon davet edilmemiş. Yani mesele oyuncuya talip olup transferi bitirememek değil, mevcut kadro planlaması doğrultusunda bir tercih yapmak.

Altyapı yönetiminin elindeki oyuncuları geliştirmek, onların önünü açmak istemesini anlayabiliyorum. Eren Can’ın sezon başında A takım kampına katılmış olması da kendisine duyulan güveni gösteriyor. Dışarıdan gelecek her oyuncu için mevcut futbolcuların geri plana itilmesi elbette doğru olmaz.

Ancak burada tartışılması gereken başka bir nokta var. Aynı profilde bir futbolcunun bulunması, şehrimizde yetişen başka bir yeteneğin davet edilmemesi için tek başına yeterli gerekçe midir? Altyapıda yalnızca bugünkü kadronun ihtiyacına mı bakılır, yoksa gelecekte ulaşılabilecek seviyeye de mi?

Benim düşüncem, yerel yetenekler değerlendirilirken bu ikinci sorunun da mutlaka hesaba katılması gerektiği yönünde. Çünkü 16 yaşındaki bir futbolcunun gelişimi henüz tamamlanmış değildir. Bugün birbirine benzer görünen iki oyuncunun yarın ulaşacağı seviye farklı olabilir. Rekabetin mevcut oyuncuların gelişimine katkı sağlayabileceğini de unutmamak gerekir.

Elbette Eymen’i ve eldeki forvetleri her gün izleyen, gelişimlerini değerlendiren teknik insanların bilgisine saygı duymalıyız. Fenerbahçe’ye transfer olmak da tek başına bir futbolcunun gelecekte mutlaka büyük başarılar elde edeceği anlamına gelmez. Dolayısıyla bugünden “Kocaelispor büyük hata yaptı” demek ne kadar aceleciyse, bu tercihin doğruluğunu kesin kabul etmek de o kadar erkendir.

Murat Tiraki’ye sorumuza açık bir yanıt verdiği için teşekkür ediyorum. En azından tercihlerini hangi gerekçeyle yaptıklarını öğrendik. Şimdi hem Eymen’in hem de Kocaelispor’un güvendiği genç forvetlerin gelişimini takip edeceğiz.

Benim üzerinde durduğum mesele, bu şehrin çocuklarının Kocaelispor’da karşılık bulmasıdır. Elbette her yeteneği kadroya katmak mümkün değildir. Ancak yanı başımızdaki bir oyuncu önemli bir kulübe gidiyorsa, verilen kararın sorgulanması da kaçınılmazdır.

Eymen’e Fenerbahçe yolculuğunda başarılar diliyorum. Gönül isterdi ki kendi şehrinin takımında yükselsin, bir gün yeşil-siyahlı formayla goller atsın. Bunun neden gerçekleşmediğini öğrendik. Kararın ne kadar doğru olduğunu ise zaman gösterecek. Dün altını çizdiğim gibi ileride inşallah kafamızı taşlara vurmayız.