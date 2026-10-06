Altının peşine takıldı, darbelere dayanamadı: Gümüşte sert geri çekilme

Gümüş piyasası da 6 Ekim Salı gününde, altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi izleyerek haftanın ikinci işlem gününde satıcılı bir seyre yöneldi. Uluslararası piyasalarda güçlenen ABD doları ve zirve seviyelerdeki seyrini koruyan ABD tahvil faizlerinin baskısıyla karşı karşıya kalan kıymetli metal, dünkü toparlanma çabalarının ardından yeniden kritik destek bölgelerine geriledi. Spot piyasada ons gümüş psikolojik sınır olan 60 dolar seviyesine kadar inerken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de kayıplarını artırarak 95 TL bandına çekildi.

Fiyatlamalardaki bu düşüşte, küresel tahvil piyasasındaki zayıflık ve enflasyon beklentileri ana belirleyici olmayı sürdürüyor. ABD 10 ve 30 yıllık Hazine tahvil faizlerinin 24 yılın en yüksek seviyelerine tırmanması, faiz getirisi olmayan gümüş üzerinde sert bir baskı oluşturdu. Her ne kadar geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi Fed'in Ekim ayında faiz artırımı yapma ihtimalini zayıflatmış olsa da, dün gelen ABD hizmet sektörü verilerinde girdi maliyetlerinin son dört yılın zirvesine çıkması enflasyonun uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini canlı tuttu.

Jeopolitik tarafta ise Babülmendep Boğazı çevresinde Yemen hükümet güçlerinin Husilere karşı başlattığı yıldırım harekât ve bölgedeki ilerleyiş, deniz ticaret rotalarındaki jeopolitik risk priminin gevşemesine yol açtı. Güvenli liman talebinin sınırlı kalmasıyla birlikte faiz ve kur baskısına direnemeyen gümüş, günü 60 dolar ve 95 TL sınırındaki tutunma çabasıyla sürdürüyor.

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