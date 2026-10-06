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Halk TV Ekonomi Altının peşine takıldı, darbelere dayanamadı: Gümüşte sert geri çekilme

Altının peşine takıldı, darbelere dayanamadı: Gümüşte sert geri çekilme

ABD tahvil faizlerinin 24 yılın zirvesine ulaşması ve Yemen'deki askeri harekât gümüş piyasasını baskıladı. Ons gümüş psikolojik sınır olan 60 dolara kadar gerilerken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş 95 TL bandına çekildi.

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Altının peşine takıldı, darbelere dayanamadı: Gümüşte sert geri çekilme
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Gümüş piyasası da 6 Ekim Salı gününde, altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi izleyerek haftanın ikinci işlem gününde satıcılı bir seyre yöneldi. Uluslararası piyasalarda güçlenen ABD doları ve zirve seviyelerdeki seyrini koruyan ABD tahvil faizlerinin baskısıyla karşı karşıya kalan kıymetli metal, dünkü toparlanma çabalarının ardından yeniden kritik destek bölgelerine geriledi. Spot piyasada ons gümüş psikolojik sınır olan 60 dolar seviyesine kadar inerken, yurt içi serbest piyasada gram gümüş de kayıplarını artırarak 95 TL bandına çekildi.

Fiyatlamalardaki bu düşüşte, küresel tahvil piyasasındaki zayıflık ve enflasyon beklentileri ana belirleyici olmayı sürdürüyor. ABD 10 ve 30 yıllık Hazine tahvil faizlerinin 24 yılın en yüksek seviyelerine tırmanması, faiz getirisi olmayan gümüş üzerinde sert bir baskı oluşturdu. Her ne kadar geçtiğimiz hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi Fed'in Ekim ayında faiz artırımı yapma ihtimalini zayıflatmış olsa da, dün gelen ABD hizmet sektörü verilerinde girdi maliyetlerinin son dört yılın zirvesine çıkması enflasyonun uzun süre yüksek kalabileceği endişelerini canlı tuttu.

Jeopolitik tarafta ise Babülmendep Boğazı çevresinde Yemen hükümet güçlerinin Husilere karşı başlattığı yıldırım harekât ve bölgedeki ilerleyiş, deniz ticaret rotalarındaki jeopolitik risk priminin gevşemesine yol açtı. Güvenli liman talebinin sınırlı kalmasıyla birlikte faiz ve kur baskısına direnemeyen gümüş, günü 60 dolar ve 95 TL sınırındaki tutunma çabasıyla sürdürüyor.

6 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 95,93₺ 95,96₺ %-0.55 07:30
Ons Gümüş $ 60,67$ 60,69$ %-0.63 07:30

6 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 95,93₺
Satış 95,96₺

6 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,67$
Satış 60,69$

6 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.563,12₺
Satış 6.569,39₺
ABD tahvilleri 24 yılın rekorunu kırdı: Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdiABD tahvilleri 24 yılın rekorunu kırdı: Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi

6 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,17₺ 49,18₺ %0.07 07:30
Euro (EUR) 55,20₺ 55,23₺ %0.13 07:30
Sterlin (GBP) 65,02₺ 65,06₺ %0.00 07:30
Tahvil faizi alarmı dünyayı sardı: Döviz kurlarında dengeler altüst olduTahvil faizi alarmı dünyayı sardı: Döviz kurlarında dengeler altüst oldu

6 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20

6 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.444
Değişim %1,42

6 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 85.594$
Değişim %-0,15
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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