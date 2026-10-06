Faiz baskısı kriptoyu vurdu: Bitcoin sıkıştı kaldı
ABD verileri ve tırmanan tahvil faizleri kripto pazarını sarstı. Toplam değer yüzde 2,9 gerilerken, 87 bin dolar direncine takılan Bitcoin dar koridora sıkıştı. Ethereum ise 2 bin 700 dolar bandında tutunmaya çalışıyor.
Kripto para piyasalarında, ABD'den gelen son imalat verilerinin ardından tahvil faizlerindeki tırmanış ve olası faiz artırımı ihtimalleri risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Makroekonomik rüzgarların etkisiyle küresel kripto para piyasası değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,9 oranında geriledi. Sermaye çıkışları ve kâr realizasyonları altcoinler başta olmak üzere sektör genelinde temkinli bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.
Piyasanın lokomotifi Bitcoin, 87 bin dolar direnç seviyesini aşma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dar bir fiyat koridoruna sıkıştı. Altcoin pazarında ise piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, genel piyasa satışlarına paralel olarak sınırlı bir gevşeme kaydetti. Gün içinde 2 bin 680 ile 2bin 730 dolar bandında el değiştiren Ethereum, son 24 saatlik zaman diliminde yüzde 0,70'lik hafif bir düşüşle yatay-negatif seyrini koruyor.
6 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|85.332$
|%-0.45
|85.136$
|86.130$
|-
|Ethereum (ETH)
|2.698$
|%-0.49
|2.690$
|2.723$
|-
6 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Filecoin (FIL)
|1,17 $
|+%11,41
|Midnight (NIGHT)
|0,05021 $
|+%9,88
|LayerZero (ZRO)
|2,11 $
|+%9,82
6 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Sky (SKY)
|0,08726 $
|-%8,72
|Dash (DASH)
|56,69 $
|-%6,09
|Venice Token (VVV)
|27,73 $
|-%6,06
6 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?
6 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
6 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|49,18₺
|49,18₺
|%0.08
|10:25
|Euro (EUR)
|55,20₺
|55,21₺
|%0.12
|10:25
|Sterlin (GBP)
|65,07₺
|65,08₺
|%0.05
|10:25
6 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|84.70
|Motorin
|90.20
|LPG
|41.20