Faiz baskısı kriptoyu vurdu: Bitcoin sıkıştı kaldı

Kripto para piyasalarında, ABD'den gelen son imalat verilerinin ardından tahvil faizlerindeki tırmanış ve olası faiz artırımı ihtimalleri risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Makroekonomik rüzgarların etkisiyle küresel kripto para piyasası değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,9 oranında geriledi. Sermaye çıkışları ve kâr realizasyonları altcoinler başta olmak üzere sektör genelinde temkinli bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Piyasanın lokomotifi Bitcoin, 87 bin dolar direnç seviyesini aşma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dar bir fiyat koridoruna sıkıştı. Altcoin pazarında ise piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, genel piyasa satışlarına paralel olarak sınırlı bir gevşeme kaydetti. Gün içinde 2 bin 680 ile 2bin 730 dolar bandında el değiştiren Ethereum, son 24 saatlik zaman diliminde yüzde 0,70'lik hafif bir düşüşle yatay-negatif seyrini koruyor.

6 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

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Fiyat 24s Değişim Sky (SKY) 0,08726 $ -%8,72 Dash (DASH) 56,69 $ -%6,09 Venice Token (VVV) 27,73 $ -%6,06

6 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

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