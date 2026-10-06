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Halk TV Ekonomi Faiz baskısı kriptoyu vurdu: Bitcoin sıkıştı kaldı

Faiz baskısı kriptoyu vurdu: Bitcoin sıkıştı kaldı

ABD verileri ve tırmanan tahvil faizleri kripto pazarını sarstı. Toplam değer yüzde 2,9 gerilerken, 87 bin dolar direncine takılan Bitcoin dar koridora sıkıştı. Ethereum ise 2 bin 700 dolar bandında tutunmaya çalışıyor.

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Faiz baskısı kriptoyu vurdu: Bitcoin sıkıştı kaldı
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Kripto para piyasalarında, ABD'den gelen son imalat verilerinin ardından tahvil faizlerindeki tırmanış ve olası faiz artırımı ihtimalleri risk iştahını baskılamaya devam ediyor. Makroekonomik rüzgarların etkisiyle küresel kripto para piyasası değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,9 oranında geriledi. Sermaye çıkışları ve kâr realizasyonları altcoinler başta olmak üzere sektör genelinde temkinli bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Piyasanın lokomotifi Bitcoin, 87 bin dolar direnç seviyesini aşma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dar bir fiyat koridoruna sıkıştı. Altcoin pazarında ise piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, genel piyasa satışlarına paralel olarak sınırlı bir gevşeme kaydetti. Gün içinde 2 bin 680 ile 2bin 730 dolar bandında el değiştiren Ethereum, son 24 saatlik zaman diliminde yüzde 0,70'lik hafif bir düşüşle yatay-negatif seyrini koruyor.

6 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 85.332$ %-0.45 85.136$ 86.130$ -
Ethereum (ETH) 2.698$ %-0.49 2.690$ 2.723$ -

6 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Filecoin (FIL) 1,17 $ +%11,41
Midnight (NIGHT) 0,05021 $ +%9,88
LayerZero (ZRO) 2,11 $ +%9,82

6 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Sky (SKY) 0,08726 $ -%8,72
Dash (DASH) 56,69 $ -%6,09
Venice Token (VVV) 27,73 $ -%6,06

6 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.563,12₺
Satış 6.569,39₺
ABD tahvilleri 24 yılın rekorunu kırdı: Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdiABD tahvilleri 24 yılın rekorunu kırdı: Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi

6 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,23₺
Satış 96,26₺
Altının peşine takıldı, darbelere dayanamadı: Gümüşte sert geri çekilmeAltının peşine takıldı, darbelere dayanamadı: Gümüşte sert geri çekilme

6 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,18₺ 49,18₺ %0.08 10:25
Euro (EUR) 55,20₺ 55,21₺ %0.12 10:25
Sterlin (GBP) 65,07₺ 65,08₺ %0.05 10:25
Tahvil faizi alarmı dünyayı sardı: Döviz kurlarında dengeler altüst olduTahvil faizi alarmı dünyayı sardı: Döviz kurlarında dengeler altüst oldu

6 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20
Sürücülerin beklediği müjde geldi: Motorin fiyatlarında devasa indirim tabelaya yansıdıSürücülerin beklediği müjde geldi: Motorin fiyatlarında devasa indirim tabelaya yansıdı

6 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.336
Değişim %-0,87
Pazartesi coşkusu kısa sürdü: Borsa İstanbul güne düşüşle başladıPazartesi coşkusu kısa sürdü: Borsa İstanbul güne düşüşle başladı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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