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Halk TV Ekonomi Pazartesi coşkusu kısa sürdü: Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Pazartesi coşkusu kısa sürdü: Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Dün güçlü toparlanmayla 12 bin 400 puanın üzerine yerleşen Borsa İstanbul, haftanın ikinci gününe temkinli başladı.

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Pazartesi coşkusu kısa sürdü: Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü güçlü yükselişin ardından haftanın ikinci işlem gününe yatay-negatif bir başlangıç yaptı. Yeni haftaya alıcılı bir açılışla adım atan ve seans boyunca genele yayılan alımlarla moral bulan endeks, pazartesi gününü yüzde 1,42 oranında değer kazancı ve 173,74 puanlık artışla 12 bin 443,92 puandan tamamlamıştı. Geçtiğimiz hafta fon tasfiyeleriyle yaşanan sert geri çekilmenin ardından gelen bu toparlanma, endeksin yeniden 12 bin 400 puan eşiğinin üzerine yerleşmesini sağladı.

Dünkü primli kapanışın ardından salı seansına temkinli bir başlangıç yapıldı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 6,32 puan ve yüzde 0,05 azalış kaydederek 12 bin 437,59 puana indi.

6 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.336
Günlük değişim %-0.87
Gün içi düşük 12.332
Gün içi yüksek 12.446
Önceki kapanış 12.444
Saat 10:25

6 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
PASEU 41,40 %9,99
CRDFA 10,65 %9,91
HEDEF 10,32 %9,90
GRNYO 9,22 %9,89
SOKE 7,13 %9,86

6 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
DSTKF 562,50 -%10,00
PEKGY 2,43 -%10,00
UFUK 288,00 -%10,00
IZFAS 10,53 -%10,00
OZRDN 11,17 -%9,99

6 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
THYAO 293,25 110.639.706,00
ASELS 373,50 77.200.582,50
KLRHO 12,66 40.067.102,28
ASTOR 193,00 34.947.861,00
PASEU 41,40 30.222.869,40

6 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.563,12₺
Satış 6.569,39₺
ABD tahvilleri 24 yılın rekorunu kırdı: Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdiABD tahvilleri 24 yılın rekorunu kırdı: Altın fiyatları yönünü aşağı çevirdi

6 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,23₺
Satış 96,26₺
Altının peşine takıldı, darbelere dayanamadı: Gümüşte sert geri çekilmeAltının peşine takıldı, darbelere dayanamadı: Gümüşte sert geri çekilme

6 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,18₺ 49,18₺ %0.08 10:25
Euro (EUR) 55,20₺ 55,21₺ %0.12 10:25
Sterlin (GBP) 65,07₺ 65,08₺ %0.05 10:25
Tahvil faizi alarmı dünyayı sardı: Döviz kurlarında dengeler altüst olduTahvil faizi alarmı dünyayı sardı: Döviz kurlarında dengeler altüst oldu

6 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.70
Motorin 90.20
LPG 41.20
Sürücülerin beklediği müjde geldi: Motorin fiyatlarında devasa indirim tabelaya yansıdıSürücülerin beklediği müjde geldi: Motorin fiyatlarında devasa indirim tabelaya yansıdı

6 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 85.332$
Değişim %-0,45
Faiz baskısı kriptoyu vurdu: Bitcoin sıkıştı kaldıFaiz baskısı kriptoyu vurdu: Bitcoin sıkıştı kaldı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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