Borsa İstanbul pazartesi sabahı nefes aldı

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta, küresel faiz baskısı, makroekonomik belirsizlikler ve yurt içinde patlak veren fon krizinin aynı anda fiyatlanmasıyla sert bir türbülans yaşandı. Kredili pozisyon tasfiyeleri ve teminat tamamlama çağrılarının tetiklediği panik satışlarıyla hafta ortasında psikolojik 12 bin puan eşiğinin altına kadar çekilen BIST 100 endeksi, SPK'nın tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin açıkladığı ara ödeme kararının ardından dengelenme çabasına girdi.

Cuma günkü kapanış seansında tepki alımlarının genele yayılmasıyla yatay-pozitif bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,17 oranında sınırlı yükseliş ve 21,14 puanlık artışla 12 bin 270,18 puandan tamamladı. Yaşanan sert dalgalanmaların ardından BIST 100, haftalık bazda yüzde 2,56, son bir aylık zaman diliminde ise yüzde 12,43 oranında değer kaybı kaydetti.

Yeni haftaya ise kayıpları telafi etme arayışıyla moralli bir başlangıç yapıldı. 5 Ekim Pazartesi seansına güçlü alımlarla giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 102,93 puan ve yüzde 0,84 artış kaydederek 12 bin 373,11 puana tırmandı.

5 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

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Son (TL) Hacim (TL) ASELS 378,00 187.630.884,00 ASTOR 221,20 70.572.311,60 AKBNK 67,70 67.706.973,10 OTKAR 350,75 61.205.173,50 THYAO 292,25 57.445.244,50

5 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

5 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

5 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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