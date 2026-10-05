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Borsa İstanbul pazartesi sabahı nefes aldı

Fon krizi ve sert türbülansla sarsılan Borsa İstanbul, yeni haftaya kayıpları telafi etme arayışıyla moralli başladı. BIST 100 endeksi, SPK'nın ara ödeme kararının ardından açılışta yüzde 0,84 artışla 12 bin 373 puana tırmandı.

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Borsa İstanbul pazartesi sabahı nefes aldı

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta, küresel faiz baskısı, makroekonomik belirsizlikler ve yurt içinde patlak veren fon krizinin aynı anda fiyatlanmasıyla sert bir türbülans yaşandı. Kredili pozisyon tasfiyeleri ve teminat tamamlama çağrılarının tetiklediği panik satışlarıyla hafta ortasında psikolojik 12 bin puan eşiğinin altına kadar çekilen BIST 100 endeksi, SPK'nın tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin açıkladığı ara ödeme kararının ardından dengelenme çabasına girdi.

Cuma günkü kapanış seansında tepki alımlarının genele yayılmasıyla yatay-pozitif bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,17 oranında sınırlı yükseliş ve 21,14 puanlık artışla 12 bin 270,18 puandan tamamladı. Yaşanan sert dalgalanmaların ardından BIST 100, haftalık bazda yüzde 2,56, son bir aylık zaman diliminde ise yüzde 12,43 oranında değer kaybı kaydetti.

Yeni haftaya ise kayıpları telafi etme arayışıyla moralli bir başlangıç yapıldı. 5 Ekim Pazartesi seansına güçlü alımlarla giren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 102,93 puan ve yüzde 0,84 artış kaydederek 12 bin 373,11 puana tırmandı.

5 EKİM 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.478
Günlük değişim %1.70
Gün içi düşük 12.373
Gün içi yüksek 12.529
Önceki kapanış 12.270
Saat 11:50

5 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
PASEU 37,64 %9,99
CRDFA 9,69 %9,99
LYDYE 4.712,50 %9,98
QNBFK 41,48 %9,97
ZERGY 8,06 %9,96

5 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
PEKGY 2,70 -%10,00
IZFAS 11,70 -%10,00
ISVEA 22,32 -%10,00
KUVVA 67,05 -%10,00
OZATD 1.144,00 -%9,99

5 EKİM 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ASELS 378,00 187.630.884,00
ASTOR 221,20 70.572.311,60
AKBNK 67,70 67.706.973,10
OTKAR 350,75 61.205.173,50
THYAO 292,25 57.445.244,50

5 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.575,87₺
Satış 6.582,15₺
Faiz korkusu fren yaptı: Altın ayağa kalktıFaiz korkusu fren yaptı: Altın ayağa kalktı

5 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 97,53₺
Satış 97,56₺
Satış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldıSatış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldı

5 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,16₺ 49,17₺ %0.07 11:50
Euro (EUR) 55,16₺ 55,17₺ %-0.25 11:50
Sterlin (GBP) 65,12₺ 65,13₺ %-0.03 11:50
Dolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktıDolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktı

5 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.60
Motorin 95.00
LPG 41.20
Rezervler devreye sokuldu: Petrol fiyatları geri çekiliyor, gözler akaryakıt tabelasındaRezervler devreye sokuldu: Petrol fiyatları geri çekiliyor, gözler akaryakıt tabelasında

5 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 86.212$
Değişim %0,39
Kripto para piyasasında kritik hafta başı sınavıKripto para piyasasında kritik hafta başı sınavı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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