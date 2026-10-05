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Halk TV Ekonomi Dolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktı

Dolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktı

Küresel piyasalarda tırmanan dolar kur dengelerini sarstı. Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen dolar 49,16 TL ile zirvede kalırken, doların yükseliş baskısıyla euro 54,95 TL'ye, sterlin ise 64,93 TL seviyesine geriledi.

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Dolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktı

Döviz piyasalarında 5 Ekim Pazartesi gününde, küresel dolar talebindeki sert yükselişin etkisiyle hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Mart 2025'ten bu yana ilk kez 102 puan eşiğini aşan Dolar Endeksi, cuma günü açıklanan kritik istihdam verilerinin ardından 101,687 seviyesine kadar çekilse de yeni haftaya güçlü bir sıçramayla başladı. Sabah saatlerinde hızla tırmanan endeks, 102,490 puan seviyesine kadar çıkarak zirve tazeledi.

Doların uluslararası arenadaki bu ani atağına karşın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurdaki yükselişi dizginlemeye yönelik müdahaleleri sürüyor. Rezervler üzerindeki baskıya rağmen piyasayı dengeleme çabaları devam ederken, serbest piyasada dolar kuru güne 49,16 TL seviyesinden başlayarak rekor bölgesindeki yerini korudu.

Küresel çapta güç kazanan dolar karşısında diğer majör para birimleri ise geri adım atmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde toparlanma çabası gösteren İngiliz Sterlini, doların yarattığı baskıyla yeniden 65 TL barajının altına sarkarak 64,93 TL seviyesine indi. Benzer bir düşüş yaşayan Euro ise psikolojik 55 TL eşiğinin altına gerileyerek 54,95 TL bandından işlem görmeye başladı.

5 EKİM 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,16₺ 49,17₺ %0.07 07:20
Euro (EUR) 54,93₺ 54,95₺ %-0.66 07:20
Sterlin (GBP) 64,91₺ 64,96₺ %-0.32 07:19
Kanada Doları 34,30₺ 34,47₺ %-0.28 07:20
İsviçre Frangı 59,18₺ 59,24₺ %-0.13 07:19
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.19 07:19
Avustralya Doları 34,01₺ 34,18₺ %-0.29 07:20
Danimarka Kronu 7,32₺ 7,36₺ %-0.73 07:19
Norveç Kronu 5,06₺ 5,09₺ %-0.62 07:20
İsveç Kronu 4,86₺ 4,88₺ %-0.56 07:20
Çin Yuanı 7,32₺ 7,33₺ %-0.01 07:20
Rus Rublesi 0,59₺ 0,59₺ %0.07 07:20
BAE Dirhemi 13,38₺ 13,39₺ %0.08 07:20
Suudi Arabistan Riyali 13,12₺ 13,18₺ %0.00 12:08

5 EKİM 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 49,16₺
Satış 49,17₺

5 EKİM 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 54,93₺
Satış 54,95₺

5 EKİM 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 64,91₺
Satış 64,96₺

5 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.575,87₺
Satış 6.582,15₺
Faiz korkusu fren yaptı: Altın ayağa kalktıFaiz korkusu fren yaptı: Altın ayağa kalktı

5 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,35₺
Satış 96,39₺
Satış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldıSatış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldı

5 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.60
Motorin 95.00
LPG 41.20

5 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.270
Değişim %0,17

5 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 85.880$
Değişim %0,00
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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