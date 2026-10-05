Dolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktı

Döviz piyasalarında 5 Ekim Pazartesi gününde, küresel dolar talebindeki sert yükselişin etkisiyle hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Mart 2025'ten bu yana ilk kez 102 puan eşiğini aşan Dolar Endeksi, cuma günü açıklanan kritik istihdam verilerinin ardından 101,687 seviyesine kadar çekilse de yeni haftaya güçlü bir sıçramayla başladı. Sabah saatlerinde hızla tırmanan endeks, 102,490 puan seviyesine kadar çıkarak zirve tazeledi.

Doların uluslararası arenadaki bu ani atağına karşın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurdaki yükselişi dizginlemeye yönelik müdahaleleri sürüyor. Rezervler üzerindeki baskıya rağmen piyasayı dengeleme çabaları devam ederken, serbest piyasada dolar kuru güne 49,16 TL seviyesinden başlayarak rekor bölgesindeki yerini korudu.

Küresel çapta güç kazanan dolar karşısında diğer majör para birimleri ise geri adım atmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde toparlanma çabası gösteren İngiliz Sterlini, doların yarattığı baskıyla yeniden 65 TL barajının altına sarkarak 64,93 TL seviyesine indi. Benzer bir düşüş yaşayan Euro ise psikolojik 55 TL eşiğinin altına gerileyerek 54,95 TL bandından işlem görmeye başladı.

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