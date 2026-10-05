Faiz korkusu fren yaptı: Altın ayağa kalktı

5 Ekim pazartesi gününde altın fiyatları, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından haftaya hafif yükselişle başladı. Cuma günü açıklanan verilerin Fed'in Ekim ayında faiz artırımına gideceğine yönelik ihtimalleri sert şekilde düşürmesi, faiz getirisi olmayan kıymetli metale olan talebi yeniden canlandırdı. Yeni haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 145 dolar civarında dengelenirken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 550 TL bandında işlem görüyor.

Fiyatlardaki bu toparlanmada, cuma günü yayımlanan Eylül ayı ABD tarım dışı istihdam raporu belirleyici oldu. Veriler, ABD'de istihdam artışının Eylül ayında beklentilerin oldukça üzerinde yavaşladığını gösterirken, önceki iki aya ait istihdam rakamlarının da aşağı yönlü sert şekilde revize edilmesi iş gücü piyasasındaki soğumayı gözler önüne serdi. İstihdamdaki bu ivme kaybı, Fed'in faiz artırım patikasında geri adım atabileceği beklentisini güçlendirerek altın üzerindeki baskıyı hafifletti.

Jeopolitik cephede ise Orta Doğu'daki tansiyon yeni bir askeri hareketlilikle tırmanışa geçti. Yemen'de Suudi Arabistan destekli uluslararası alanda tanınan hükümet, Pazar günü yaptığı duyuruda İran destekli Husilerin kontrolündeki tüm bölgeleri geri almak amacıyla geniş çaplı bir askeri harekât başlattığını bildirdi. Küresel enflasyon verileri ve Orta Doğu'da derinleşen askeri gerilim, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

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