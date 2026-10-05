Satış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldı

Gümüş piyasası da 5 Ekim Pazartesi gününde, altın fiyatlarındaki toparlanma hareketini izleyerek haftaya primle başladı. Geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan kritik ABD istihdam verilerinin ardından sert bir satış dalgasıyla sarsılan kıymetli metal, yeni haftanın ilk işlem gününde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Cuma günü 59 dolara kadar gerileyen spot piyasada ons gümüş toparlanarak 61 dolar civarında dengelenirken, cuma günkü dip seviyelerinde 94 TL'ye kadar inen yurt içi serbest piyasada gram gümüş ise 96 TL bandına yükselerek nefes aldı.

Fiyatlamalardaki bu geri dönüşte, ABD iş gücü piyasasından gelen zayıf sinyaller ana belirleyici oldu. ABD'de Eylül ayı tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması ve önceki aylara ilişkin verilerin sert şekilde aşağı revize edilmesi, Fed'in Ekim ayında yeni bir faiz artırımına gitme ihtimalini zayıflattı. Tahvil faizlerindeki gerilemeyle birlikte faiz getirisi olmayan kıymetli metallerin cazibesi yeniden artarken, bu durum gümüşteki toparlanma çabasına doğrudan destek sağladı.

Jeopolitik tarafta ise Yemen'de hükümet güçlerinin Husilere karşı başlattığı geniş çaplı askeri harekât Orta Doğu'daki tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor.

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