Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Satış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldı

Satış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldı

ABD istihdam verilerinin Fed baskısını hafifletmesiyle gümüş haftaya toparlanarak başladı. Küresel piyasalarda ons gümüş 61 dolara tutunurken, yurt içinde gram gümüş 96 TL desteğine yükselerek nefes aldı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Satış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldı
Son Güncelleme:

Gümüş piyasası da 5 Ekim Pazartesi gününde, altın fiyatlarındaki toparlanma hareketini izleyerek haftaya primle başladı. Geçtiğimiz hafta cuma günü açıklanan kritik ABD istihdam verilerinin ardından sert bir satış dalgasıyla sarsılan kıymetli metal, yeni haftanın ilk işlem gününde kayıplarını telafi etmeye çalışıyor. Cuma günü 59 dolara kadar gerileyen spot piyasada ons gümüş toparlanarak 61 dolar civarında dengelenirken, cuma günkü dip seviyelerinde 94 TL'ye kadar inen yurt içi serbest piyasada gram gümüş ise 96 TL bandına yükselerek nefes aldı.

Fiyatlamalardaki bu geri dönüşte, ABD iş gücü piyasasından gelen zayıf sinyaller ana belirleyici oldu. ABD'de Eylül ayı tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması ve önceki aylara ilişkin verilerin sert şekilde aşağı revize edilmesi, Fed'in Ekim ayında yeni bir faiz artırımına gitme ihtimalini zayıflattı. Tahvil faizlerindeki gerilemeyle birlikte faiz getirisi olmayan kıymetli metallerin cazibesi yeniden artarken, bu durum gümüşteki toparlanma çabasına doğrudan destek sağladı.

Jeopolitik tarafta ise Yemen'de hükümet güçlerinin Husilere karşı başlattığı geniş çaplı askeri harekât Orta Doğu'daki tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor.

5 EKİM 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 96,47₺ 96,51₺ %1.18 07:15
Ons Gümüş $ 61,04$ 61,07$ %1.13 07:15

5 EKİM 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,47₺
Satış 96,51₺

5 EKİM 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 61,04$
Satış 61,07$

5 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.575,87₺
Satış 6.582,15₺
Faiz korkusu fren yaptı: Altın ayağa kalktıFaiz korkusu fren yaptı: Altın ayağa kalktı

5 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,16₺ 49,17₺ %0.06 07:15
Euro (EUR) 54,94₺ 54,96₺ %-0.64 07:15
Sterlin (GBP) 64,91₺ 64,96₺ %-0.32 07:15
Dolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktıDolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktı

5 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.60
Motorin 95.00
LPG 41.20

5 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.270
Değişim %0,17

5 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 85.963$
Değişim %0,10
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Gümüş Fed Faiz
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro