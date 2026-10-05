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Halk TV Ekonomi Rezervler devreye sokuldu: Petrol fiyatları geri çekiliyor, gözler akaryakıt tabelasında

Rezervler devreye sokuldu: Petrol fiyatları geri çekiliyor, gözler akaryakıt tabelasında

Motorinde cumartesi gelen 2,20 liralık indirimin ardından haftanın ilk gününde tabelalar duruldu. G7 ülkelerinin 100 milyon varillik rezerv hamlesi ve artan sevkiyatlar Brent petrolü 100 dolara çekerken, gözler yeni indirim ihtimaline çevrildi.

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Rezervler devreye sokuldu: Petrol fiyatları geri çekiliyor, gözler akaryakıt tabelasında
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Akaryakıt fiyatlarında bugün itibarıyla yeni bir tarife değişikliğine gidilmedi. Geçtiğimiz cumartesi günü motorin grubuna yansıtılan 2 TL 20 kuruşluk indirimin ardından tabelalar haftanın ilk gününde mevcut seviyelerini korudu.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, Orta Doğu'dan artan sevkiyatlar ve G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini devreye sokma kararıyla birlikte yeni haftaya satıcılı başladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının Körfez enerji altyapısına vereceği hasara dair endişeler sürse de, artan küresel arz dalgası bu riskleri dengeledi. Uluslararası gösterge Brent petrol geçen haftaki kazanımlarının büyük kısmını geri verirken, serbest piyasada 100 ile 101 dolar aralığında işlem görüyor.

Fiyatlardaki bu gevşemenin arka planında, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla G7 ülkelerinin cuma günü vardığı kritik uzlaşma yer alıyor. G7 ülkeleri, acil durum rezervlerinden 100 milyon varil motorin ve ham petrol salınımı yapma ve enerji ihracatı kısıtlamalarından kaçınma taahhüdünde bulundu. Bu adım, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına rağmen Eylül ayının son haftasında savaş öncesi seviyelerin üzerine çıkan Orta Doğu ham petrol ihracatına ek bir likidite sağladı.

Brent Petrol
Değer 100,60$
Değişim %-1,24

5 EKİM 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.60
Motorin 95.00
LPG 41.20

5 EKİM 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.50
Motorin 94.90
LPG 40.60

5 EKİM 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 85.60
Motorin 96.10
LPG 41.29

5 EKİM 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 85.90
Motorin 96.40
LPG 41.20

5 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.575,87₺
Satış 6.582,15₺
Faiz korkusu fren yaptı: Altın ayağa kalktıFaiz korkusu fren yaptı: Altın ayağa kalktı

5 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 97,14₺
Satış 97,16₺
Satış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldıSatış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldı

5 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,16₺ 49,16₺ %0.07 10:15
Euro (EUR) 55,06₺ 55,07₺ %-0.43 10:15
Sterlin (GBP) 65,02₺ 65,03₺ %-0.17 10:14
Dolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktıDolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktı

5 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.467
Değişim %1,60
Borsa İstanbul pazartesi sabahı nefes aldıBorsa İstanbul pazartesi sabahı nefes aldı

5 EKİM 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 86.332$
Değişim %0,53
Kripto para piyasasında kritik hafta başı sınavıKripto para piyasasında kritik hafta başı sınavı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Benzin Motorin Akaryakıt
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