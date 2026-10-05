Rezervler devreye sokuldu: Petrol fiyatları geri çekiliyor, gözler akaryakıt tabelasında

Akaryakıt fiyatlarında bugün itibarıyla yeni bir tarife değişikliğine gidilmedi. Geçtiğimiz cumartesi günü motorin grubuna yansıtılan 2 TL 20 kuruşluk indirimin ardından tabelalar haftanın ilk gününde mevcut seviyelerini korudu.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, Orta Doğu'dan artan sevkiyatlar ve G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini devreye sokma kararıyla birlikte yeni haftaya satıcılı başladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarının Körfez enerji altyapısına vereceği hasara dair endişeler sürse de, artan küresel arz dalgası bu riskleri dengeledi. Uluslararası gösterge Brent petrol geçen haftaki kazanımlarının büyük kısmını geri verirken, serbest piyasada 100 ile 101 dolar aralığında işlem görüyor.

Fiyatlardaki bu gevşemenin arka planında, ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla G7 ülkelerinin cuma günü vardığı kritik uzlaşma yer alıyor. G7 ülkeleri, acil durum rezervlerinden 100 milyon varil motorin ve ham petrol salınımı yapma ve enerji ihracatı kısıtlamalarından kaçınma taahhüdünde bulundu. Bu adım, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına rağmen Eylül ayının son haftasında savaş öncesi seviyelerin üzerine çıkan Orta Doğu ham petrol ihracatına ek bir likidite sağladı.

5 EKİM 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.60 Motorin 95.00 LPG 41.20

5 EKİM 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 84.50 Motorin 94.90 LPG 40.60

5 EKİM 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 85.60 Motorin 96.10 LPG 41.29

5 EKİM 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 85.90 Motorin 96.40 LPG 41.20

5 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

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