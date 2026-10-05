Kripto para piyasasında kritik hafta başı sınavı

Kripto para piyasalarında haftanın ilk işlem gününde, majör varlıklar ile altcoin pazarı arasında dikkat çekici bir ayrışma izleniyor. Yerel piyasa dalgalanmaları sırasında sermayenin daha güvenli görülen majör kripto paralara kaymasıyla birlikte, toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 2,4 oranında gerileyerek 2,91 trilyon dolar seviyesine indi.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, altcoinler üzerindeki satış baskısına rağmen dirençli duruşunu koruyarak 86 bin dolar eşiğinde konumlandı. Ancak türev piyasalar tarafında riskten kaçış sinyalleri öne çıkıyor. Önde gelen borsalardaki toplam açık pozisyon büyüklüğü yüzde15'e varan oranlarda düşüş gösterdi. Yerel zirve bölgelerine yakın seviyelerde gerçekleşen bu pozisyon tasfiyesi ve kaldıraç azaltımı, piyasada yatay bant hareketlerinin ya da olası yapısal yön değişimlerinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise sakin ve temkinli yükselişini sürdürüyor. Son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık yüzde 0,75 oranında prim yapan Ethereum, serbest piyasada 2 bin 700 dolar üzerindeki tutunma çabasını koruyor.

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