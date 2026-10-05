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Kripto para piyasasında kritik hafta başı sınavı

Kripto piyasasında sermaye majör varlıklara kaçarken toplam değer 2,91 trilyon dolara geriledi. Bitcoin 86 bin dolarda tutunurken, türev piyasadaki kaldıraç erimesi yön arayışını tetikledi. Ethereum ise 2 bin 700 dolarda tutundu.

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Kripto para piyasasında kritik hafta başı sınavı
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Kripto para piyasalarında haftanın ilk işlem gününde, majör varlıklar ile altcoin pazarı arasında dikkat çekici bir ayrışma izleniyor. Yerel piyasa dalgalanmaları sırasında sermayenin daha güvenli görülen majör kripto paralara kaymasıyla birlikte, toplam kripto para piyasası değeri son 24 saatte yüzde 2,4 oranında gerileyerek 2,91 trilyon dolar seviyesine indi.

Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, altcoinler üzerindeki satış baskısına rağmen dirençli duruşunu koruyarak 86 bin dolar eşiğinde konumlandı. Ancak türev piyasalar tarafında riskten kaçış sinyalleri öne çıkıyor. Önde gelen borsalardaki toplam açık pozisyon büyüklüğü yüzde15'e varan oranlarda düşüş gösterdi. Yerel zirve bölgelerine yakın seviyelerde gerçekleşen bu pozisyon tasfiyesi ve kaldıraç azaltımı, piyasada yatay bant hareketlerinin ya da olası yapısal yön değişimlerinin habercisi olarak değerlendiriliyor.

Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum ise sakin ve temkinli yükselişini sürdürüyor. Son 24 saatlik zaman diliminde yaklaşık yüzde 0,75 oranında prim yapan Ethereum, serbest piyasada 2 bin 700 dolar üzerindeki tutunma çabasını koruyor.

5 EKİM 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 86.332$ %0.53 85.412$ 86.999$ -
Ethereum (ETH) 2.728$ %0.83 2.695$ 2.740$ -

5 EKİM 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Artificial Superintelligence Alliance (FET) 0,2530 $ +%13,75
Cardano (ADA) 0,2717 $ +%11,37
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 0,8714 $ +%10,07

5 EKİM 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Midnight (NIGHT) 0,04573 $ -%7,69
LayerZero (ZRO) 1,92 $ -%4,98
Quant (QNT) 251,68 $ -%4,87

5 EKİM 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.575,87₺
Satış 6.582,15₺
Faiz korkusu fren yaptı: Altın ayağa kalktıFaiz korkusu fren yaptı: Altın ayağa kalktı

5 EKİM 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 97,14₺
Satış 97,16₺
Satış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldıSatış dalgası duruldu: Gümüş nefes aldı

5 EKİM 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,16₺ 49,16₺ %0.07 10:15
Euro (EUR) 55,06₺ 55,07₺ %-0.43 10:15
Sterlin (GBP) 65,02₺ 65,03₺ %-0.17 10:14
Dolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktıDolar fırtınası dünyayı sardı: Euro ve sterlin kritik eşiklerin altına sarktı

5 EKİM 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 84.60
Motorin 95.00
LPG 41.20
Rezervler devreye sokuldu: Petrol fiyatları geri çekiliyor, gözler akaryakıt tabelasındaRezervler devreye sokuldu: Petrol fiyatları geri çekiliyor, gözler akaryakıt tabelasında

5 EKİM 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.467
Değişim %1,60
Borsa İstanbul pazartesi sabahı nefes aldıBorsa İstanbul pazartesi sabahı nefes aldı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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