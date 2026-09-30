Satış baskısı durdurulamıyor: Borsa İstanbul güne kayıpla girdi

Borsa İstanbul'da fon soruşturmalarına ilişkin gelişmelerin ve kredili pozisyon tasfiyelerinin tetiklediği sert satış dalgası hafta ortasında da hız kesmedi. Salı seansında genele yayılan satış baskısıyla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,40 oranında değer kaybı ve 302,18 puanlık düşüşle 12 bin 290,58 puandan tamamladı. Yoğun çıkışların yaşandığı günde piyasadaki toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Haftanın üçüncü işlem gününe de negatif bir atmosferde giriş yapıldı. Hafta ortası seansına satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 83,69 puan ve yüzde 0,68 azalış kaydederek 12 bin 206,89 puana indi.

30 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

30 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim SUWEN 5,39 %8,02 EKOS 3,50 %5,74 DGNMO 4,16 %5,58 TARKM 383,75 %4,71 AAGYO 8,20 %4,59

30 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ISVEA 30,60 %-10,00 ESCAR 14,50 %-9,99 TEHOL 15,04 %-9,99 ANELE 45,32 %-9,99 IZFAS 16,04 %-9,99

30 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) ADGYO 48,00 48.626.496,00 AKBNK 69,90 34.874.018,70 EREGL 36,78 13.896.403,50 GUBRF 417,00 10.440.846,00 DMRGD 7,80 9.286.204,20

30 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

30 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

30 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

30 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 93.50 LPG 34.99

30 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI