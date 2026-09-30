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Halk TV Ekonomi Satış baskısı durdurulamıyor: Borsa İstanbul güne kayıpla girdi

Satış baskısı durdurulamıyor: Borsa İstanbul güne kayıpla girdi

Borsa İstanbul'da fon soruşturmaları ve tasfiyelerin tetiklediği satış dalgası hafta ortasında da durulmadı. Dünkü sert çöküşün ardından çarşamba gününe de düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, açılışta 12 bin 206 puana geriledi.

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Satış baskısı durdurulamıyor: Borsa İstanbul güne kayıpla girdi

Borsa İstanbul'da fon soruşturmalarına ilişkin gelişmelerin ve kredili pozisyon tasfiyelerinin tetiklediği sert satış dalgası hafta ortasında da hız kesmedi. Salı seansında genele yayılan satış baskısıyla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,40 oranında değer kaybı ve 302,18 puanlık düşüşle 12 bin 290,58 puandan tamamladı. Yoğun çıkışların yaşandığı günde piyasadaki toplam işlem hacmi 108,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Haftanın üçüncü işlem gününe de negatif bir atmosferde giriş yapıldı. Hafta ortası seansına satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışına göre 83,69 puan ve yüzde 0,68 azalış kaydederek 12 bin 206,89 puana indi.

30 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 12.213
Günlük değişim %-0.63
Gün içi düşük 12.084
Gün içi yüksek 12.296
Önceki kapanış 12.291
Saat 11:20

30 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SUWEN 5,39 %8,02
EKOS 3,50 %5,74
DGNMO 4,16 %5,58
TARKM 383,75 %4,71
AAGYO 8,20 %4,59

30 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
ISVEA 30,60 %-10,00
ESCAR 14,50 %-9,99
TEHOL 15,04 %-9,99
ANELE 45,32 %-9,99
IZFAS 16,04 %-9,99

30 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
ADGYO 48,00 48.626.496,00
AKBNK 69,90 34.874.018,70
EREGL 36,78 13.896.403,50
GUBRF 417,00 10.440.846,00
DMRGD 7,80 9.286.204,20

30 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.563,18₺
Satış 6.569,45₺
Altın fiyatları için zorlu haftada ilk sınav bugün verilecek: Yatırımcının gözü bu açıklamadaAltın fiyatları için zorlu haftada ilk sınav bugün verilecek: Yatırımcının gözü bu açıklamada

30 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,61₺
Satış 96,63₺
Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş de bu sabah yine duvara tosladıAltının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş de bu sabah yine duvara tosladı

30 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,02₺ 49,02₺ %0.06 11:19
Euro (EUR) 55,66₺ 55,67₺ %0.21 11:20
Sterlin (GBP) 65,04₺ 65,05₺ %0.28 11:20
Kritik enflasyon verisi öncesinde hareketlendi: Dolar zirveyi terk etmiyorKritik enflasyon verisi öncesinde hareketlendi: Dolar zirveyi terk etmiyor

30 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99
Eşel mobil kalkacak kontak kapanacak: Akaryakıtta gözler yarın sabaha kilitlendiEşel mobil kalkacak kontak kapanacak: Akaryakıtta gözler yarın sabaha kilitlendi

30 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.194$
Değişim %-0,47
Hem faiz şoku hem borsa soygunu: Kripto piyasası çekildiHem faiz şoku hem borsa soygunu: Kripto piyasası çekildi
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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