Hem faiz şoku hem borsa soygunu: Kripto piyasası çekildi

Kripto para piyasalarında, küresel tahvil faizlerindeki tarihi tırmanışın risk iştahını baskılamasıyla temkinli ve satıcılı bir görünüm etkisini sürdürüyor. ABD 30 yıllık Hazine tahvil getirilerinin 2002 yılından bu yana görülmemiş seviyelere ulaşması, sermayenin güvenli limanlara yönelmesine yol açarak dijital varlıklar üzerinde sert bir baskı oluşturdu. Makroekonomik rüzgarların etkisiyle toplam kripto para piyasası değeri gerileyerek yaklaşık 2,86 trilyon dolar seviyesine indi.

Piyasanın lokomotifi Bitcoin, ayın başlarında 87 bin dolar eşiğinin üzerinde tutunamamasının ardından dar bir konsolidasyon aralığına sıkıştı. Lider kripto para, kritik ABD verileri öncesinde 82,9 bin ile 84,4 bin dolar arasındaki dar bantta işlem görerek yön arayışını sürdürüyor.

Altcoin pazarında da aşağı yönlü seyir korunuyor. Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, son 24 saatte yüzde 1,20 oranında değer kaybederek 2 bin 662 dolar seviyelerinden el değiştiriyor. Kripto piyasasında genel görünüm, tarihi seviyelere ulaşan tahvil faizleri ve siber saldırıların yarattığı tedirginliğin gölgesinde temkinli kalmaya devam ediyor.

Sektörün iç dinamiklerinde ise geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırının yaraları sarılmaya çalışılıyor. Üçüncü taraf bir güvenlik açığının yol açtığı devasa hırsızlığın ardından para çekme işlemlerini donduran Bitget borsası, çekim işlemlerini kademeli olarak yeniden başlatmaya başladı. Çalınan varlıkların zincirler arası protokoller üzerinden aklanma sürecinin devam ettiği belirtilirken, borsa tarafındaki gelişmeler yakından izleniyor.

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