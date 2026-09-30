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Halk TV Ekonomi Hem faiz şoku hem borsa soygunu: Kripto piyasası çekildi

Hem faiz şoku hem borsa soygunu: Kripto piyasası çekildi

ABD tahvil faizlerindeki tarihi tırmanış kripto piyasasında deprem yarattı. Toplam değer 2,86 trilyon dolara gerilerken, 82 bin dolar bandında sıkışan Bitcoin ve Bitget borsasındaki siber saldırı şoku yatırımcıyı defansa çekti.

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Hem faiz şoku hem borsa soygunu: Kripto piyasası çekildi

Kripto para piyasalarında, küresel tahvil faizlerindeki tarihi tırmanışın risk iştahını baskılamasıyla temkinli ve satıcılı bir görünüm etkisini sürdürüyor. ABD 30 yıllık Hazine tahvil getirilerinin 2002 yılından bu yana görülmemiş seviyelere ulaşması, sermayenin güvenli limanlara yönelmesine yol açarak dijital varlıklar üzerinde sert bir baskı oluşturdu. Makroekonomik rüzgarların etkisiyle toplam kripto para piyasası değeri gerileyerek yaklaşık 2,86 trilyon dolar seviyesine indi.

Piyasanın lokomotifi Bitcoin, ayın başlarında 87 bin dolar eşiğinin üzerinde tutunamamasının ardından dar bir konsolidasyon aralığına sıkıştı. Lider kripto para, kritik ABD verileri öncesinde 82,9 bin ile 84,4 bin dolar arasındaki dar bantta işlem görerek yön arayışını sürdürüyor.

Altcoin pazarında da aşağı yönlü seyir korunuyor. Piyasanın en büyük ikinci varlığı Ethereum, son 24 saatte yüzde 1,20 oranında değer kaybederek 2 bin 662 dolar seviyelerinden el değiştiriyor. Kripto piyasasında genel görünüm, tarihi seviyelere ulaşan tahvil faizleri ve siber saldırıların yarattığı tedirginliğin gölgesinde temkinli kalmaya devam ediyor.

Sektörün iç dinamiklerinde ise geçtiğimiz günlerde yaşanan siber saldırının yaraları sarılmaya çalışılıyor. Üçüncü taraf bir güvenlik açığının yol açtığı devasa hırsızlığın ardından para çekme işlemlerini donduran Bitget borsası, çekim işlemlerini kademeli olarak yeniden başlatmaya başladı. Çalınan varlıkların zincirler arası protokoller üzerinden aklanma sürecinin devam ettiği belirtilirken, borsa tarafındaki gelişmeler yakından izleniyor.

30 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 83.396$ %-0.23 83.176$ 83.849$ -
Ethereum (ETH) 2.676$ %-0.49 2.666$ 2.690$ -

30 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
LayerZero (ZRO) 1,83 $ +%19,21
Quant (QNT) 291,29 $ +%18,13
Pump.fun (PUMP) 0,005666 $ +%15,90

30 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Lighter (LIT) 3,80 $ -%12,97
Hedera (HBAR) 0,1040 $ -%10,99
Algorand (ALGO) 0,1233 $ -%6,97

30 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.563,18₺
Satış 6.569,45₺
Altın fiyatları için zorlu haftada ilk sınav bugün verilecek: Yatırımcının gözü bu açıklamadaAltın fiyatları için zorlu haftada ilk sınav bugün verilecek: Yatırımcının gözü bu açıklamada

30 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,27₺
Satış 96,29₺
Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş de bu sabah yine duvara tosladıAltının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş de bu sabah yine duvara tosladı

30 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,02₺ 49,02₺ %0.06 09:54
Euro (EUR) 55,68₺ 55,68₺ %0.24 09:55
Sterlin (GBP) 65,02₺ 65,03₺ %0.25 09:55
Kritik enflasyon verisi öncesinde hareketlendi: Dolar zirveyi terk etmiyorKritik enflasyon verisi öncesinde hareketlendi: Dolar zirveyi terk etmiyor

30 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99

30 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.291
Değişim %0,00
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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