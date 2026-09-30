Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş de bu sabah yine duvara tosladı
Fed baskısı ve diplomasi açmazıyla yönünü aşağı çeviren gümüşte kayıplar sürüyor. Küresel piyasalarda ons gümüş 61 dolar seviyesine çekilirken, yurt içinde gram gümüş 96 TL'ye geriledi.
Gümüş piyasasında da hafta ortasında, altın fiyatlarındaki dalgalı ve aşağı yönlü seyre paralel bir grafik çiziliyor. Günün ilk saatlerinde düne kıyasla hafif bir yükseliş çabası sergileyen kıymetli metal, gelen satış baskısının ardından kazanımlarını koruyamayarak yönünü yeniden aşağı çevirdi. Spot piyasada ons gümüş 61 dolar sınırında işlem görürken, yurt içi piyasada gram gümüş de kritik destek seviyelerine yakın seyrederek 96 TL sınırında el değiştiriyor.
Emtia piyasalarındaki bu temkinli ve kırılgan görünümde, Fed'in faizleri tahmin edilenden daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik beklentilerin yarattığı baskı belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların odak noktası, Fed'in bir sonraki politika adımlarına, Hazine tahvil getirilerine ve doların yönüne doğrudan ışık tutacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları enflasyon verisine kilitlenmiş durumda.
Jeopolitik tarafta ise Katar'ın Tahran ile Washington arasında yürüttüğü diplomasiye dair iyimserlik, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımların hafifletileceğine yönelik iddiaları yalanlamasıyla gölgelendi. Diplomatik cepheden gelen bu karmaşık sinyaller ve veri öncesi faiz tedirginliği, faiz getirisi olmayan gümüşteki toparlanma hamlelerini sınırlayarak satış baskısının korunmasına neden oluyor.
30 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|96,03₺
|96,07₺
|%-0.80
|08:20
|Ons Gümüş $
|60,94$
|60,97$
|%-0.84
|08:19
30 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
30 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
30 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?
30 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|49,01₺
|49,02₺
|%0.05
|08:20
|Euro (EUR)
|55,57₺
|55,60₺
|%0.07
|08:20
|Sterlin (GBP)
|64,87₺
|64,92₺
|%0.06
|08:19
30 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|80.40
|Motorin
|93.50
|LPG
|34.99