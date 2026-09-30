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Halk TV Ekonomi Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş de bu sabah yine duvara tosladı

Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş de bu sabah yine duvara tosladı

Fed baskısı ve diplomasi açmazıyla yönünü aşağı çeviren gümüşte kayıplar sürüyor. Küresel piyasalarda ons gümüş 61 dolar seviyesine çekilirken, yurt içinde gram gümüş 96 TL'ye geriledi.

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Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş de bu sabah yine duvara tosladı
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Gümüş piyasasında da hafta ortasında, altın fiyatlarındaki dalgalı ve aşağı yönlü seyre paralel bir grafik çiziliyor. Günün ilk saatlerinde düne kıyasla hafif bir yükseliş çabası sergileyen kıymetli metal, gelen satış baskısının ardından kazanımlarını koruyamayarak yönünü yeniden aşağı çevirdi. Spot piyasada ons gümüş 61 dolar sınırında işlem görürken, yurt içi piyasada gram gümüş de kritik destek seviyelerine yakın seyrederek 96 TL sınırında el değiştiriyor.

Emtia piyasalarındaki bu temkinli ve kırılgan görünümde, Fed'in faizleri tahmin edilenden daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik beklentilerin yarattığı baskı belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların odak noktası, Fed'in bir sonraki politika adımlarına, Hazine tahvil getirilerine ve doların yönüne doğrudan ışık tutacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları enflasyon verisine kilitlenmiş durumda.

Jeopolitik tarafta ise Katar'ın Tahran ile Washington arasında yürüttüğü diplomasiye dair iyimserlik, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımların hafifletileceğine yönelik iddiaları yalanlamasıyla gölgelendi. Diplomatik cepheden gelen bu karmaşık sinyaller ve veri öncesi faiz tedirginliği, faiz getirisi olmayan gümüşteki toparlanma hamlelerini sınırlayarak satış baskısının korunmasına neden oluyor.

30 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 96,03₺ 96,07₺ %-0.80 08:20
Ons Gümüş $ 60,94$ 60,97$ %-0.84 08:19

30 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,03₺
Satış 96,07₺

30 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 60,94$
Satış 60,97$

30 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.563,18₺
Satış 6.569,45₺
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30 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,01₺ 49,02₺ %0.05 08:20
Euro (EUR) 55,57₺ 55,60₺ %0.07 08:20
Sterlin (GBP) 64,87₺ 64,92₺ %0.06 08:19
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30 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99

30 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.291
Değişim %-2,40

30 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.260$
Değişim %-0,39
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Gümüş Enflasyon Fed
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