Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş de bu sabah yine duvara tosladı

Gümüş piyasasında da hafta ortasında, altın fiyatlarındaki dalgalı ve aşağı yönlü seyre paralel bir grafik çiziliyor. Günün ilk saatlerinde düne kıyasla hafif bir yükseliş çabası sergileyen kıymetli metal, gelen satış baskısının ardından kazanımlarını koruyamayarak yönünü yeniden aşağı çevirdi. Spot piyasada ons gümüş 61 dolar sınırında işlem görürken, yurt içi piyasada gram gümüş de kritik destek seviyelerine yakın seyrederek 96 TL sınırında el değiştiriyor.

Emtia piyasalarındaki bu temkinli ve kırılgan görünümde, Fed'in faizleri tahmin edilenden daha uzun süre yüksek tutacağına yönelik beklentilerin yarattığı baskı belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların odak noktası, Fed'in bir sonraki politika adımlarına, Hazine tahvil getirilerine ve doların yönüne doğrudan ışık tutacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları enflasyon verisine kilitlenmiş durumda.

Jeopolitik tarafta ise Katar'ın Tahran ile Washington arasında yürüttüğü diplomasiye dair iyimserlik, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımların hafifletileceğine yönelik iddiaları yalanlamasıyla gölgelendi. Diplomatik cepheden gelen bu karmaşık sinyaller ve veri öncesi faiz tedirginliği, faiz getirisi olmayan gümüşteki toparlanma hamlelerini sınırlayarak satış baskısının korunmasına neden oluyor.

30 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

30 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

30 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

30 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

30 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

30 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 93.50 LPG 34.99

30 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

30 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI