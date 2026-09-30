Kritik enflasyon verisi öncesinde hareketlendi: Dolar zirveyi terk etmiyor

Bugün döviz piyasalarında, ABD'den gelecek kritik enflasyon verisi öncesinde temkinli bir hareketlilik hakim. Fed'in para politikasına doğrudan yön verecek olan Kişisel Tüketim Harcamaları endeksi öncesinde küresel para piyasalarında yön arayışı sürerken, Dolar Endeksi gün içinde 101,313 ile 101,428 puan dar bandında dalgalı bir seyir izliyor.

Yurt içi piyasalarda ise doların Türk lirası karşısındaki gücü korunuyor. Dün psikolojik 49 TL eşiğini aşarak rekor tazeleyen dolar kuru, yeni günde de zirvedeki yerini koruyarak 49,01 TL seviyesinden el değiştiriyor. Merkez Bankası'nın piyasayı dengeleme adımlarına karşın küresel faiz beklentilerinin desteklediği dolar, TL karşısındaki rekor seviyelerde tutunmayı sürdürüyor.

Dolar endeksindeki gün içi sınırlı dalgalanma majör para birimlerinde hafif bir toparlanma çabası yaratsa da doların küresel üstünlüğü devam ediyor. Euro piyasada 55,59 TL seviyesinden alıcı bulurken, İngiliz Sterlini de 65 TL sınırının altında kalarak 64,88 TL bandında dengelenme çabasını sürdürüyor.

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