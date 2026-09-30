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Halk TV Ekonomi Kritik enflasyon verisi öncesinde hareketlendi: Dolar zirveyi terk etmiyor

Kritik enflasyon verisi öncesinde hareketlendi: Dolar zirveyi terk etmiyor

ABD'deki kritik enflasyon verisi öncesinde piyasalar kilitlenirken, dolar kuru 49,01 TL ile zirvedeki yerini korudu. Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen dolar güçlü kalırken; euro 55,59 TL, sterlin ise 64,88 TL'de dengelendi.

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Kritik enflasyon verisi öncesinde hareketlendi: Dolar zirveyi terk etmiyor

Bugün döviz piyasalarında, ABD'den gelecek kritik enflasyon verisi öncesinde temkinli bir hareketlilik hakim. Fed'in para politikasına doğrudan yön verecek olan Kişisel Tüketim Harcamaları endeksi öncesinde küresel para piyasalarında yön arayışı sürerken, Dolar Endeksi gün içinde 101,313 ile 101,428 puan dar bandında dalgalı bir seyir izliyor.

Yurt içi piyasalarda ise doların Türk lirası karşısındaki gücü korunuyor. Dün psikolojik 49 TL eşiğini aşarak rekor tazeleyen dolar kuru, yeni günde de zirvedeki yerini koruyarak 49,01 TL seviyesinden el değiştiriyor. Merkez Bankası'nın piyasayı dengeleme adımlarına karşın küresel faiz beklentilerinin desteklediği dolar, TL karşısındaki rekor seviyelerde tutunmayı sürdürüyor.

Dolar endeksindeki gün içi sınırlı dalgalanma majör para birimlerinde hafif bir toparlanma çabası yaratsa da doların küresel üstünlüğü devam ediyor. Euro piyasada 55,59 TL seviyesinden alıcı bulurken, İngiliz Sterlini de 65 TL sınırının altında kalarak 64,88 TL bandında dengelenme çabasını sürdürüyor.

30 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,01₺ 49,02₺ %0.05 08:20
Euro (EUR) 55,57₺ 55,60₺ %0.07 08:20
Sterlin (GBP) 64,87₺ 64,92₺ %0.06 08:19
Kanada Doları 34,43₺ 34,60₺ %-0.06 08:20
İsviçre Frangı 58,77₺ 58,81₺ %0.15 08:19
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %0.16 08:19
Avustralya Doları 34,07₺ 34,24₺ %-0.18 08:20
Danimarka Kronu 7,41₺ 7,45₺ %-0.03 08:20
Norveç Kronu 5,09₺ 5,11₺ %0.01 08:20
İsveç Kronu 4,89₺ 4,91₺ %-0.08 08:19
Çin Yuanı 7,31₺ 7,31₺ %0.03 08:20
Rus Rublesi 0,59₺ 0,59₺ %0.05 08:20
BAE Dirhemi 13,34₺ 13,35₺ %0.07 08:20
Suudi Arabistan Riyali 13,01₺ 13,08₺ %0.03 06:16

30 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 49,01₺
Satış 49,02₺

30 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 55,57₺
Satış 55,60₺

30 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 64,87₺
Satış 64,92₺

30 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.563,18₺
Satış 6.569,45₺
Altın fiyatları için zorlu haftada ilk sınav bugün verilecek: Yatırımcının gözü bu açıklamadaAltın fiyatları için zorlu haftada ilk sınav bugün verilecek: Yatırımcının gözü bu açıklamada

30 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,03₺
Satış 96,07₺
Altının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş de bu sabah yine duvara tosladıAltının peşine takıldı, baskıya dayanamadı: Gümüş de bu sabah yine duvara tosladı

30 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99

30 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.291
Değişim %-2,40

30 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.260$
Değişim %-0,39
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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