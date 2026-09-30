Kritik enflasyon verisi öncesinde hareketlendi: Dolar zirveyi terk etmiyor
ABD'deki kritik enflasyon verisi öncesinde piyasalar kilitlenirken, dolar kuru 49,01 TL ile zirvedeki yerini korudu. Merkez Bankası'nın müdahalelerine rağmen dolar güçlü kalırken; euro 55,59 TL, sterlin ise 64,88 TL'de dengelendi.
Bugün döviz piyasalarında, ABD'den gelecek kritik enflasyon verisi öncesinde temkinli bir hareketlilik hakim. Fed'in para politikasına doğrudan yön verecek olan Kişisel Tüketim Harcamaları endeksi öncesinde küresel para piyasalarında yön arayışı sürerken, Dolar Endeksi gün içinde 101,313 ile 101,428 puan dar bandında dalgalı bir seyir izliyor.
Yurt içi piyasalarda ise doların Türk lirası karşısındaki gücü korunuyor. Dün psikolojik 49 TL eşiğini aşarak rekor tazeleyen dolar kuru, yeni günde de zirvedeki yerini koruyarak 49,01 TL seviyesinden el değiştiriyor. Merkez Bankası'nın piyasayı dengeleme adımlarına karşın küresel faiz beklentilerinin desteklediği dolar, TL karşısındaki rekor seviyelerde tutunmayı sürdürüyor.
Dolar endeksindeki gün içi sınırlı dalgalanma majör para birimlerinde hafif bir toparlanma çabası yaratsa da doların küresel üstünlüğü devam ediyor. Euro piyasada 55,59 TL seviyesinden alıcı bulurken, İngiliz Sterlini de 65 TL sınırının altında kalarak 64,88 TL bandında dengelenme çabasını sürdürüyor.
30 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|49,01₺
|49,02₺
|%0.05
|08:20
|Euro (EUR)
|55,57₺
|55,60₺
|%0.07
|08:20
|Sterlin (GBP)
|64,87₺
|64,92₺
|%0.06
|08:19
|Kanada Doları
|34,43₺
|34,60₺
|%-0.06
|08:20
|İsviçre Frangı
|58,77₺
|58,81₺
|%0.15
|08:19
|Japon Yeni
|0,31₺
|0,31₺
|%0.16
|08:19
|Avustralya Doları
|34,07₺
|34,24₺
|%-0.18
|08:20
|Danimarka Kronu
|7,41₺
|7,45₺
|%-0.03
|08:20
|Norveç Kronu
|5,09₺
|5,11₺
|%0.01
|08:20
|İsveç Kronu
|4,89₺
|4,91₺
|%-0.08
|08:19
|Çin Yuanı
|7,31₺
|7,31₺
|%0.03
|08:20
|Rus Rublesi
|0,59₺
|0,59₺
|%0.05
|08:20
|BAE Dirhemi
|13,34₺
|13,35₺
|%0.07
|08:20
|Suudi Arabistan Riyali
|13,01₺
|13,08₺
|%0.03
|06:16
30 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?
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30 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|80.40
|Motorin
|93.50
|LPG
|34.99