Altın fiyatları için zorlu haftada ilk sınav bugün verilecek: Yatırımcının gözü bu açıklamada

Hafta ortasında altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek faiz ortamını uzun bir süre boyunca koruyacağına yönelik beklentilerin piyasa üzerinde kurduğu baskıyla gerileyerek ayı kayıpla kapatma rotasına girdi. Gün boyunca yön arayışının ve dalgalı seyrin hakim olduğu kıymetli metalde ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 175 dolar civarında el değiştirirken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 580 TL bandında işlem görüyor.

Küresel emtia yatırımcılarının tüm dikkati bugün 15.30'da açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrilmiş durumda. Fed'in para politikası rotası, Hazine tahvil getirileri ve doların seyri açısından kritik bir sınav niteliği taşıyan PCE enflasyon raporu, altın fiyatlamalarında yeni yönün belirlenmesinde belirleyici olacak.

Jeopolitik cephede ise diplomasi trafiğine dair çelişkili sinyaller güvenli liman talebindeki temkinli bekleyişi besliyor. Arabuluculuk temaslarını yürüten Katar, Tahran ile Washington arasındaki mekik diplomasisinin bir kırılma noktası yaratmasını umduklarını açıkladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer tavizler karşılığında yaptırımları hafifleteceği ve İran'ın dondurulan fonlarını serbest bırakacağına yönelik haberleri yalanlaması, diplomatik çözüm iyimserliğini törpüleyerek piyasaların veri odaklı fiyatlamalara ağırlık vermesine neden oluyor.

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