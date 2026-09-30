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Halk TV Ekonomi Altın fiyatları için zorlu haftada ilk sınav bugün verilecek: Yatırımcının gözü bu açıklamada

Altın fiyatları için zorlu haftada ilk sınav bugün verilecek: Yatırımcının gözü bu açıklamada

Fed'in faiz baskısı ve diplomasi belirsizliği altını ayı kayıpla kapatma rotasına soktu. Ons altın 4 bin 175 dolar civarında el değiştirirken, gram altın 6 bin 580 lirada kaldı. Piyasalar ise bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine kilitlendi.

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Altın fiyatları için zorlu haftada ilk sınav bugün verilecek: Yatırımcının gözü bu açıklamada
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Hafta ortasında altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek faiz ortamını uzun bir süre boyunca koruyacağına yönelik beklentilerin piyasa üzerinde kurduğu baskıyla gerileyerek ayı kayıpla kapatma rotasına girdi. Gün boyunca yön arayışının ve dalgalı seyrin hakim olduğu kıymetli metalde ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 175 dolar civarında el değiştirirken, yurt içi serbest piyasada gram altın 6 bin 580 TL bandında işlem görüyor.

Küresel emtia yatırımcılarının tüm dikkati bugün 15.30'da açıklanacak olan ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrilmiş durumda. Fed'in para politikası rotası, Hazine tahvil getirileri ve doların seyri açısından kritik bir sınav niteliği taşıyan PCE enflasyon raporu, altın fiyatlamalarında yeni yönün belirlenmesinde belirleyici olacak.

Jeopolitik cephede ise diplomasi trafiğine dair çelişkili sinyaller güvenli liman talebindeki temkinli bekleyişi besliyor. Arabuluculuk temaslarını yürüten Katar, Tahran ile Washington arasındaki mekik diplomasisinin bir kırılma noktası yaratmasını umduklarını açıkladı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, nükleer tavizler karşılığında yaptırımları hafifleteceği ve İran'ın dondurulan fonlarını serbest bırakacağına yönelik haberleri yalanlaması, diplomatik çözüm iyimserliğini törpüleyerek piyasaların veri odaklı fiyatlamalara ağırlık vermesine neden oluyor.

30 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.572,16₺ 6.573,50₺ %-0.22 08:25
Ons Altın $ 4.170,65$ 4.171,36$ %-0.27 08:25
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 133.300,00$ 133.400,00$ %0.00 17:04

30 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.563,18₺
Satış 6.569,45₺

30 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.170,65$
Satış 4.171,36$

30 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 133.300,00$
Satış 133.400,00$

30 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 96,07₺
Satış 96,11₺
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30 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 49,01₺ 49,02₺ %0.06 08:25
Euro (EUR) 55,57₺ 55,61₺ %0.09 08:25
Sterlin (GBP) 64,88₺ 64,92₺ %0.06 08:24
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30 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 93.50
LPG 34.99

30 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.291
Değişim %0,00

30 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 83.366$
Değişim %-0,27
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Ons Altın Gram Altın Enflasyon Fed Piyasalar
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