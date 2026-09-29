Ahmet Hakan Fatma Betül Sayan üzerinden iktidarı övünce yanıt çok sert geldi

Borsada yüz binlerce küçük yatırımcının birikimleri erirken, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin milyonlarca liralık hisse hareketleriyle milyarlarca liralık kazanç sağladığı iddiaları istifa ve yargı incelemesiyle sonuçlandı. İktidara yakınlığıyla bilinen Ahmet Hakan’ın köşesinde AKP kadrolarının bu sürecin "üzerine üzerine gittiğini" öne sürerek iktidar refleksini övmesine, gazeteci Emin Çapa yönelttiği peş peşe sorularla sert tepki gösterdi.

AHMET HAKAN İKTİDARI SAVUNDU EMİN ÇAPA TEK TEK SORDU

Ahmet Hakan, kaleme aldığı yazısında borsa ve fon hareketliliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak iktidar çevrelerinin tutumunu savundu. Hakan yazısında kavramlar üzerinden şu ifadelere yer verdi:

"- RİSK: Siyasi hayatta iyidir. Vurgunda ise sonu hep rezil rüsva olmakla biter.

TAMAHKÂRLIK: Yedi büyük günahtan biridir tamahkâr olmak. Benim yedi günah sıralamamda her zaman birincidir.

EMPATİ: Başkalarının parasını çarparak 3 milyonunu 3 ayda 3 milyar yapan birinin başkalarına karşı zerre empati geliştiremediğini söyleyebiliriz. Ne acı bir şey!

KIVAM: Her şeyin bir kıvamı var. İktidarın göbeğinde olmanın da bir kıvamı var. 'İktidarın göbeğindeyim, bana bir şey olmaz' diyerek kıvamı kaçırırsan... Gümlersin.

FİNANS: Bunun okur yazarı olmak, genellikle başa bela getirir. Selamet ise bunun cahili olmaktan geçer.

İDEALİZM: Fon olayına bulaşıldığı anda biten şeye idealizm denir.

ARINMA: Kemal Kılıçdaroğlu bu sözcüğü bir hayli yordu, yıprattı bunun farkındayım. Ancak AK Parti’nin önünde bu sözcüğü yeniden tazeleyip enerjik hale getirmek için mükemmel bir fırsat var.

İNFİAL: Selvi’nin yazdığına göre fon olayı karşısında AK Partili milletvekillerinde oluşan genel hava.

GÜRLEK / ŞİMŞEK: Fon krizinin iki mutemet ismi. Birbirlerine referans verdikleri müddetçe güven oluşur.

ÖFKE: Erdoğan öfkeli. Partinin ileri gelenleri öfkeli. Partinin tabanı öfkeli. Partiye gönül verenler öfkeli. Sonsuz haklı bir öfkedir bu.

İDEOLOJİ: Eğer vurguncu söz konusuysa ideolojinin i’sinden bile söz edilemez. Vurguncunun ideolojisi olmaz çünkü.

ROBİN HOOD: Robin Hood yöntemine büyük ihtiyaç var: Fon vurguncularının elde ettikleri vurgunlara el konulup küçük yatırımcılara verilmeli."

Yazısında asıl dikkat çeken kısımda ise AKP içindeki tavrı öven Hakan, şu maddeleri sıraladı:

"AK Parti’nin içinde / yanında / yöresinde yer alanların tutumlarına baktığımızda şunları gördük;

• Olayı geçiştirmediler... Kaya’nın istifa etmesi gerektiğini söylediler.

• 'Asla yapmamıştır' demediler... Kaya’nın hesap vermesini istediler.

• Konuyu kapatmadılar... Kaya’nın üzerine üzerine gittiler."

EMİN ÇAPA: EVİNE ŞAFAK BASKINI MI YAPTILAR?

Ahmet Hakan’ın bu satırlarına Gazeteci Emin Çapa sosyal medya hesabından yanıt verdi. İktidarın iddialar karşısında harekete geçmediğini, adımların muhalefetin açıklamalarından sonra geldiğini vurgulayan Çapa, Hakan'a şu soruları yöneltti:

"Nasıl üzerine gittiler mesela?

Muhalefet ortaya çıkarmadan önce;

AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevine son mu verdiler?

İhraç mı ettiler?

'163 milyonu nereden buldun' mu dediler?

Evine şafak baskını mı yaptılar?

İşbirlikçilerini ifşa mı ettiler?"

NE OLMUŞTU

Borsada vatandaşların birikimlerini toplayan şirketlere yönelik başlatılan, holding sahipleri ve eski AKP'li yöneticilerin tutuklandığı fon soruşturması derinleşirken, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın hesap hareketleri kamuoyuna yansıdı.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, asgari ücretlinin 28 bin, emeklinin 23 bin lirayla geçinmeye çalıştığı ekonomik tabloyu hatırlatarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu Özata Denizcilik hisselerindeki alım-satım verilerini açıkladı:

"'Sizin içinizde AKP Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcısı, bakanlık yapmış kişiler düzeyinde kimse var mıdır acaba' diye sormuştuk. Neden kimse aylardır bu işlemleri durdurmamış faaliyete izin vermiş. Çünkü kendilerinin, eşlerinin, dostlarının paraları vardı; onları çekmek istediler. Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, şu anda görevde. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Yani ülkemizdeki yoksul çocukların, şiddet gören kadınların sosyal politikalar anlamında gerçekten zor durumda olan insanların haklarını savunmak amacıyla göreve getirilmiş bir bakan. Şimdi partisinde de aynı görevde. Peki bakın bu hanımefendi ne yapmış... 8 Nisan'da başlıyor; 255 liradan Özata hisselerinden 250 bin adet satın almış. Eylül ayına geldiğinde bu hisseleri 4 bin 482 liradan satıyor. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin lira yatırmış. 4 ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çekmiş! Bakanlık yapmış. Bu ülke sizi onurlandırmış, ödüllendirmiş yetmemiş size bu."

Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın gerçekleştirdiği işlemleri de aktaran Emre, manipülasyon ve içeriden bilgi alma (insider trading) şüphesine dikkat çekti:

"Hanımefendinin eşi İlyas Kaya da yine 255 liradan 150 bin adet hisse almış. Aynı şekilde 4 bin 482 liradan satmış. 99 milyon 687 bin lira yatırmış, 826 milyon lira çekmiş. Ana hisse Özata, ancak bunlara nispeten daha az hisse aldıkları iki ayrı yer daha var. İşlem 8 Nisan'da başlamış; 16 Eylül olmadan, Eylül ayı içinde birileri kulağına fısıldamış, peş peşe bu paraları çekmişler. 4-5 ayrı işlemde. 4'ü Türkiye uzantılı, biri Türkiye dışı uzantılı hesap. Kime neyi anlatalım. Bu tabloyu milletimizin takdirine sunuyoruz. AKP'ye oy verenlerin gözünü açması için biz daha ne anlatalım? Milyonlarca gariban insanı dolandırdınız. 'Asgari ücretli 28 binle, emekli 23 binle nasıl geçinsin' diyoruz, 'Kaynak yok' diyorlar. Dün intihar eden emeklinin hakkı, hukuku ne olacak?"

İddialar üzerine gazeteci Serhat Yılmaz’ın ulaştığı Fatma Betül Sayan Kaya, sorulara "Müsait değilim" yanıtını verdi. Bu sessizlik AKP içinde de tepki topladı. AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından şu çağrıyı yaptı:

"Eğer iddialar doğruysa, kabul edilebilir bir durum değil. Hemen istifası gerekir. İddialar doğru değilse, hemen yalanlamalı ve dava açmalıdır. Hiç kimse makamını kişisel zenginleşme aracı olarak kullanamaz. Bu arada benzer şekilde fon üzerinden zenginleşen ve servetini katlayan başka dostlar varsa onlar da fazla beklemeden gereğini yapsınlar. Bakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son 3 ayda fonlardan çıkış yapanların listesini istedi, haberiniz olsun."

Gelişmelerin ardından yazılı açıklama yapan Fatma Betül Sayan Kaya, görevinden ayrıldığını duyurdu:

"İddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum. Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum. Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim."

AKP'den ihraç edilen eski MKYK üyesi Mücahit Birinci de Kaya'nın görevlerini hatırlatarak sert eleştiriler yöneltti:

"Türkiye'ye, millete bu kötülüğü nasıl yapabildiniz? Hiç mi vicdan yok. Allah'a iman, Allah korkusu ve sair de mi yok? Ahiret gününe iman da mı yok? Yahu sen MYK MKYK Vekil Genel Başkan Yardımcısı Bakan... Herşey olmuşsun... Fon sisteminde, millete batacak kağıtları tıkamaya nasıl utanmadın. Fon uçtu güven kazandı uçtu güven kazandı, haber aldınız patlatacaklar, tam zamanında eldekileri çıkarıp tıkadınız... Dahası tüm Borsa sistemine milyarlarca lira zarar verdiniz. Bütün insanların zararından sizler sorumlusunuz. Yahu siz Türkiye'yi hiç mi sevmediniz? Bu milleti hiç mi sevmediniz? Bunu millete nasıl yaptınız? Bakın 10 gündür mesaj kutum, borsada bulunan ne fona ne başka bir işe bulaşmamış standart dar gelirli yatırımcıların mesajları ile dolu. Hisseleri 10 gündür taban gidiyor. Hisse satışı yapamıyorlar. Alıcı yok. Paraları gözlerinin önünde eriyor. Kiminin okul taksidi, kiminin hastane parası, kiminin kredi kart parası... Bu kötülüğü bu insanlara nasıl yaptınız?"

İstifanın ardından yargı süreci başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve çocuklarının menkul kıymetlerinin dondurulmasını, tapu, gemi ve uçak kayıtlarının tespit edilmesini, tüm satış, devir ve para transferlerinin başsavcılık onayına bağlanmasını talep etti.

ÖZGÜR ÖZEL: GARİBANIN 2 MİLYAR LİRASINI KURUŞUNA KADAR GERİ VERECEKSİN

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul Küçükçekmece İlçe Başkanlığı seçiminde yaptığı konuşmada fon hareketleri ve iktidarın tutumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti içi demokrasi adımlarını anlatarak sözlerine başlayan Özel; Gaziemir, Bornova, Manisa Yunusemre, Balıkesir Karesi'nin ardından Küçükçekmece'de Burak ve Erdal başkan adaylarının yarıştığı kongrede divan başkanlığını Evrim Hanım'ın yürüttüğü oylamanın sürdüğünü söyledi. 872 ilçede ön seçim yaptıklarını kaydeden Özel, "İktidar mahkeme kararıyla ana muhalefetin başını değiştirmeye kalktığında koltuğuna sığınanlarla değil; 19 Mart darbesinden sonra 7 gün gece gündüz Saraçhane'de direnenlerle, Maltepe'de 2,5 milyon olanlarla bu yola çıktık" dedi.

Yurttaşın yaşadığı ekonomik krize dikkat çeken Özel, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi:

"Bir tarafta kibirlerinden vatandaşı duymayan, kulağını kapatan, emekliye 23 bin lira maaş verip 'Eve geçersen aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın' diyen bir iktidar var. Geçmişte Başbakanlık önüne atılan yazar kasadan kriz çıkan memlekette, bugün Anayasa Mahkemesi önünde canına kıyan emekliler var. Alnının terini alamayan emekçiler, borçla batan esnaflar, dalındaki ürünü toplayamayan çiftçiler var. Dört gençten üçü 'Fırsat bulursam yurt dışına giderim' diyor. AKP '3Y ile mücadele' vaadiyle gelip bugün emekli öğretmenin Facebook sayfasından, gençlerin TikTok ve Instagram paylaşımlarından, gazetecilerin ve akademisyenlerin X hesaplarından korkar hale geldi. Milli güvenlik maddesini gerekçe gösterip emekli öğretmenin tweetine 4 saatte müdahale ettiren korkaklar yönetiyor Türkiye'yi. Sosyal medya platformlarına da sesleniyorum; bu milletin karşısında, tek adam rejiminin arkasında hizalanırsanız karşınızda bizi bulursunuz."

Borsada yaşanan işlemlerin doğrudan dar gelirli yatırımcıları etkilediğini vurgulayan Özel, Kaya çiftinin işlemlerine dikkat çekti:

"7 milyon yatırımcının 3,5 milyonu 10 bin lira ve altında parayla işlem yapmaya çalışıyor. 455 bin yurttaşın birikimleri buharlaştı, 2 milyon kişi bu durumdan etkilendi. 15 maddelik yasa teklifi hazırladık. Eski bakanlar, mevcut bakanlar ve Saray bürokratları bu işin içinde dedik, sustular. Dün Parti Sözcümüz Zeynel Emre ilk işaret fişeğini attı. Erdoğan'ın düne kadar Genel Başkan Yardımcısı olan, eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 60 küsur milyon lira koymuş, 1,3 milyar lira almış. Kocasıyla birlikte çektikleri para 2 milyar liranın üzerinde! Rakamı şöyle anlatayım: 10 daire parasını borsaya koyup, 200 daire parası çekmişler. Aradaki 190 daire parası garibanların cebinden çıktı. Dün bütün gün sustular, akşam 'Soruşturma için istifa ediyorum' dedi. Fatma Hanım, garibanın o 2 milyar lirasını, kocandaki paraları kuruşuna kadar geri vereceksin, bu yolsuzluğun hesabını millete vereceksin!"

Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar ile iktidar mensupları hakkındaki iddiaları karşılaştıran Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"19 Mart'tan beri televizyonlarda yalan söylediler. 'İBB'de parkelerin altından 2 milyon euro çıktı' dediler, iddianamede yok. 'Gaziosmanpaşa kasasından dolarlar çıktı' dediler, demir mühür çıktı. İmamoğlu'nun korumasının kasasından sadece 24 adet beylik tabancası mermisi çıktı. Tek bir kör kuruş bulamadılar ama sadece Fatma Betül Sayan Kaya’nın üzerinden 2 milyar lira çıktı. Borsada adı geçen ve bir bakanın çantacısı olduğu iddia edilen, 200 milyon euroluk işlem yapan kişilerin ve tüm bağlantıların Devlet Denetleme Teşkilatı ve Meclis komisyonu eliyle incelenmesi gerekir. Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Bu asrın dolandırıcılığından senin haberin var mıydı, yok muydu? İki seçenek var: Ya haberin vardı, bu tezgâhın tam başındasın; o zaman derhal istifa etmelisin. Ya da 'Haberim yok' diyorsan, milletin gözü önünde bu tezgâh kurulurken farkında değilsen, yönetme kabiliyetin bitmiştir; o zaman derhal sandığı milletin önüne getirmelisin! Onlar yolun sonundadır, biz ise yeni bir yol açarak iktidara yürüyoruz."

ESKİ MASAK YARDIMCISI BAŞAK: SİYASET VE YARGI DESTEĞİ OLMADAN BU YAPILAMAZDI

Sermaye piyasalarındaki fon mekanizması ve bürokrasinin tutumuna ilişkin en yetkili değerlendirmelerden biri eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Ramazan Başak’tan geldi. T24'ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Başak, Tera Yatırım ve Emre Tezmen hakkındaki usulsüzlük şüphelerini 10 ay önce gündeme getirdiğini belirtti.

Haziran 2025’te Vergi Denetim Kurulu’na, ardından CİMER aracılığıyla MASAK ve SPK’ya başvuran Başak, Ocak 2026’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kapsamlı dosya sunduğunu aktardı. Eski X hesabı kapatılan, başvuruları sonrası uyarılarda bulunduğu isimler yerine kendisi Emre Tezmen’in şikayetiyle iki kez gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrole tabi tutulan Başak, bir ay önce de polis karakolunda ifade verdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a konuyu iletebilmek adına AKP MKYK üyeleri Fahrettin Yahşi ve Dr. Cemil Erten ile görüştüğünü ancak sonuç alamadığını ifade eden Başak, Tera'nın SPK'nın 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verene kadar "yargı tarafından korunduğunu" düşündüğünü belirtti. Başak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yapı siyaset, yargı ve bürokrasiden çok güçlü seviyede destek görmeseydi sermaye piyasasında son 45 yılın en büyük tahribatı yaratılamazdı. Cumhurbaşkanının meselenin boyutlarını sonradan öğrendiğini düşünüyorum. SPK yönetiminin ve üyelerinin görevden affını istemesi lazım."

Soruşturmanın 2024 yerine 2021 yılındaki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinden ve Tera'nın kapalı fonunun kuruluşundan başlatılması gerektiğini vurgulayan Başak, sistemdeki diğer isimlere de işaret etti:

"Fatma Betül Sayan Kaya’lar çok. Yüzde 99,9 tahminle söylüyorum; bürokrasi, siyaset ve yargı içinden bu yapıya çok güçlü destekler verilmeseydi bu büyüklükte bir tahribat yaratılamazdı. SPK istese insider trading yapanları bir saat içinde ortaya dökebilir."

Fondaki hisse değerlerinin 3-4 yılda 524 kat artmasının kara para aklama mekanizmasına işaret ettiğini belirten Başak, kamuoyuna açıklanmayan 12 kişi hakkında şunları söyledi:

"Çok kuvvetle muhtemel bir aklama mekanizmasına işaret ediyor. Çünkü kara para aklamanın bilinen yöntemlerinden biri, kaynağı yasa dışı paranın borsa kazancı olarak gösterilmesidir. Bir taraf kaybederken diğer taraf kazanır, kazanan taraf parayı borsadan elde edilmiş yasal bir kazanç gibi gösterebilir. Benzer şekilde paravan şirketler arasında gerçekte yapılmamış ticaret, fatura ve işlemler üzerinden para ticari kazanç gibi gösterilebilir. Bu fondaki 524 kat artışın da söz konusu paraların sistem içinde yasallaştırılmasında ve yapının büyütülmesinde kullanılmış olabileceğini düşünüyorum. Bu benim kişisel değerlendirmem. Elimizde 2021 tarihli iddianame, o dönemdeki para trafiği ve aynı yıl oluşturulan kapalı fon var. Bunların arasındaki bağlantının soruşturmayla ortaya çıkarılması gerekiyor. 12 kişinin isimleri kamuoyuna açıklanmadı. İlgili kamu kurumları biliyor; biz bilmiyoruz. Ancak tahminlerde bulunabiliyoruz."

İsimlerin SPK'ya gönderilmesine ilişkin soruya ise Başak şu yanıtı verdi:

"Gönderilmesine gerek yok. Böyle bir fonun kuruluşunda bu kişilerin isimleri zaten başlangıçtan itibaren SPK’ya bildirilir. MASAK’ın ayrıca isimleri göndermesine gerek yok. SPK bu isimleri biliyor ve savcılık da SPK’dan bunları zaten alabilir. MASAK’ın yaptığı başka bir şey. Bu kişiler hakkında mali analiz çalışması yapılır. İncelenmesi istenen kişi ve şirketlerin bütün parasal hareketleri ile mal varlığı dökümleri çıkarılır. Çok muhtemeldir ki bu 12 kişi hakkında da böyle bir mali analiz çalışması yapılmıştır. Gönderilen bilgiler isimlerden ziyade bu analizleri içeriyordur çünkü isimler zaten belli."