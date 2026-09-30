Eşel mobil kalkacak kontak kapanacak: Akaryakıtta gözler yarın sabaha kilitlendi

Akaryakıt pompa fiyatlarında bugün itibarıyla herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ancak sektörde ve araç sahiplerinde nefesler tutulmuş durumda. Yarın takvimlerin 1 Ekim'i göstermesiyle birlikte, vergi kaynaklı fiyat artışlarını dizginleyen eşel mobil sisteminin sona erip ermeyeceği ve benzine yansıması beklenen 12,48 TL'lik dev zammın tabelalara girip girmeyeceği günün en sıcak tartışma başlığı olmaya devam ediyor.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları güne yükselişle başladı. Bir önceki seansta Orta Doğu'dan gelen ham petrol arzındaki toparlanma sinyalleriyle sınırlı bir gevşeme kaydeden petrol, jeopolitik risk priminin yeniden devreye girmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Uluslararası gösterge Brent petrol, kaydettiği bu son toparlanmayla birlikte aylık bazda yaklaşık yüzde 14'lük bir değer kazancına yöneldi ve Temmuz ayından bu yana en güçlü aylık yükseliş performansına imza attı.

Fiyatlardaki bu yukarı yönlü hareketi, Washington'dan gelen sert ve uzlaşmaz açıklamalar tetikledi. Arabuluculuk temaslarını yürüten Katar, dün yaptığı açıklamada Tahran ile Washington arasındaki mekik diplomasisinin kalıcı bir kırılma noktası ve barış getirmesini umduklarını belirtmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın nükleer programına dair atacağı somut adımlar karşılığında yaptırımları hafifleteceği ve İran'ın dondurulan fonlarını serbest bırakmaya istekli olduğunu öne süren Axios haberini kesin bir dille yalanladı. Trump'ın yaptırım muafiyeti iddialarını reddetmesi uzlaşma iyimserliğini zayıflatırken, Suudi Arabistan'ın dün petrol tankeri sevkiyatlarını yeniden başlatmasına rağmen Orta Doğu'daki tansiyon petrol fiyatlarını yukarıda tutmayı sürdürdü.

30 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 93.50 LPG 34.99

30 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.30 Motorin 93.30 LPG 34.40

30 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 81.40 Motorin 94.60 LPG 35.09

30 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 81.70 Motorin 94.90 LPG 34.99

30 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

30 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

30 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

30 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

30 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI